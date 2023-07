Con las Cataratas del Iguazú de fondo, los presidentes que forman parte del Mercosur se volverán a encontrar de manera presencial después de cuatro años. Llegan a la 62° sesión plenaria de jefes y jefas de Estado en Misiones con la necesidad de avanzar en el acuerdo con la Unión Europea, pero también con la discusión abierta por la flexibilización de las normas del bloque.

Alberto Fernández arribará a las 10 de la mañana de este martes a Misiones, lugar que en 1985 los entonces presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney comenzaron a darle forma al Mercosur finalmente creado en 1991. La cita será en el Hotel Meliá dentro del parque nacional argentino Iguazú a donde estarán presentes los miembros plenos del bloque: el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el uruguayo Luis Lacalle Pou y el paraguayo Mario Abdo Benítez, quien será acompañado por el presidente electo Santiago Peña. También asistirá Luis Arce, jefe de Estado de Bolivia, país en proceso de adhesión plena.

Las deliberaciones estarán presididas por el mandatario argentino, quien traspasará la Presidencia del bloque a Lula da Silva. Antes de esto, Fernández hará un balance de la actividad del bloque durante el primer semestre de este año.

La flexibilización del Mercosur la pondrá en agenda Uruguay. Lacalle Pou utilizó la cumbre por los 30 años del acuerdo del Mercosur (en marzo de 2021) para decir que el bloque “no puede ser un lastre”. “No estamos dispuestos a que sea un corsé en el que nuestro país no se pueda mover”, afirmó en el encuentro virtual en plena pandemia de coronavirus. Fernández le respondió ahí mismo: “No queremos ser lastre de nadie; si somos un lastre, que tomen otro barco”.

Un año más tarde, el jefe de Estado de Uruguay anunció que su país iniciaría conversaciones con China y no se quedaría quieto aunque el objetivo era negociar en conjunto como parte del Mercosur. Esta negociación se enfrió pero Lacalle Pou se reunió con su par brasileño, quien dijo que la flexibilización es un planteo “más que justo”.

Sin embargo, Lula dejó en claro que lo primero que debe hacer el bloque es acelerar el convenio con la Unión Europea. Este acuerdo firmado en 2019 aún no llegó a funcionar. Argentina y Brasil reclaman modificaciones mientras que Europa pide un “compromiso verde”. Estas medidas para cuidar el medioambiente no tendrían otro objetivo que ejercer el proteccionismo que exigen los productores agropecuarios.

Pero la guerra en Ucrania y el avance de China en la región hace que la Unión Europea quiera progresar, sobre todo en acuerdos energéticos. La mirada está puesta en la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la UE a fines de julio en Bruselas. Para ese entonces, los presidentes de los bloques serán Brasil y España, dos países que se muestran interesados en su firma.

La previa de cancilleres y la participación de Massa

El lunes, el canciller Santiago Cafiero dio inicio al 62 encuentro con sus pares de la región. El funcionario detalló que las “nuevas condiciones” en materia ambiental hacen difícil su cumplimiento y que “Europa nos pide cambios, pero no nos dice cómo los vamos a implementar”. Además, habló de las asimetrías de los bloques al detallar que “la profundización del vínculo entre el Mercosur y la UE es una señal política necesaria, en un contexto internacional de conflicto e incertidumbre crecientes. El acuerdo puede ser un vehículo eficaz para que nuestro bloque pueda potenciar su participación en el reacomodamiento del mapa global de la producción y el trabajo. Es una discusión de autonomía geopolítica”.

Sobre el Mercosur, el funcionario insistió: “En este tiempo de incertidumbre, tenemos que fortalecer el bloque para achicar las brechas de desarrollo”. Cafiero estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y el subsecretario de Asuntos para América latina, Gustavo Martínez Pandiani.

Santiago Cafiero junto a Mauro Viera, canciller de Brasil que recibirá la presidencia del Mercosur.

Por su parte, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo hizo su presentación en sintonía con el tono crítico que viene teniendo su Presidente. Sobre el rol del bloque regional, disparó: “Desde el primer día advertimos que al Mercosur le había ganado el inmovilismo. No tenemos acuerdos con ninguna de las principales potencias económicas y comerciales en el mundo, y no tenemos progresos tangibles con Asia, que es la región más dinámica en términos económicos”. Sobre el acuerdo con la UE, disparó que “al terminar esta Presidencia, constatamos que no hemos tenido ningún avance en la negociación”.

Horas más tarde, les tocó el turno a los ministros de Hacienda. Sergio Massa habló de la necesidad de “coordinar el uso de monedas locales en el comercio del bloque”. El funcionario y candidato a Presidente aprovechó su paso por Misiones para mantener la agenda de campaña activa. Por la noche, el postulante de Unión por la Patria participó de un encuentro en el que 78 intendentes de Misiones apoyaron su postulación. En el mitín también participaron el gobernador saliente Oscar Herrera Ahuad y el mandatario provincial entrante, Hugo Passalacqua. Los referentes del Frente Renovador de la Concordia apostarán a su candidatura presidencial y la noche del lunes lo dejaron claro.

Massa en Misiones recibió el apoyo de 78 intendentes.

Massa decidió quedarse un día más en Misiones y este martes estará presente cuando se desarrolle la cumbre de Presidentes. Como candidato presidencial buscará llevarse alguna imagen que le sume a la campaña como puede ser un saludo con Lula.

El balance que hará Alberto Fernández

El jefe de Estado detallará cómo el intercambio entre los países del Mercosur superó los niveles de la prepandemia en un 38% ya que pasó de US$33.000 millones en 2019 a US$46.000 millones en 2022 alcanzando el mayor nivel desde 2014.

Según los datos que aportará el mandatario, los productos de mayor crecimiento fueron los vehículos y productos químicos. Y detallan: “El comercio del Mercosur muestra un importante crecimiento desde su creación en 1991 y ha cobrado relevancia como destino de las exportaciones industriales del bloque. Cerca del 60% de las exportaciones de bienes del Mercosur intrazona se concentran en manufacturas industriales, principalmente en sectores de tecnología media, como el automotriz, la metalmecánica y la química, seguido por agroindustria y combustibles”.

También explican: “En 2022 el comercio total de bienes del Mercosur con el resto del mundo registró un total de US$ 752.600 millones, alcanzando el mayor valor histórico del bloque. Las exportaciones del Mercosur hacia el resto del mundo están concentradas en commodities agrícolas y productos alimenticios, minerales y combustibles. Todos ellos tuvieron una dinámica muy favorable de precios internacionales en 2021 y 2022, durante el proceso de salida de la pandemia y principalmente por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania”.

RA / ED