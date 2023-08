Juan Grabois: "No hay que tirar ningún voto a la basura, no nos sobra nada”

El precandidato a presidente Juan Grabois le contestó a Malena Galmarini quien había declarado que “votarlo sería tirar los votos a la basura”. Subrayó que Unión por la Patria es “una coalición contra la derecha dura” y cargó contra los referentes de la oposición. Tildó a Gerardo Morales de “represor sistemático” y a Patria Bullrich de “hacer campaña basada en amenazas”.

Juan Grabois: "En mi casa somos 5 y gastamos 200 mil pesos por mes"

Grabois se refirió a la interna de su campo político y señaló que "gracias a la intervención de la compañera Cristina Kirchner, que es quien conduce Unión por Patria, nosotros pudimos ser candidatos". Y remarcó que si pierde por un amplio caudal de votos en la interna sería "darle un cheque en blanco a una persona como Sergio Massa, que no nos demostró aún ser digna de confianza".

En declaraciones en La García, por AM 750, subrayó que el oficialismo debe "juntar la mayor cantidad de votos posibles" porque "no hay que tirar ningún voto a la basura, no nos sobra nada, la elección es muy difícil, debemos trabajar en agosto pensando en octubre".

“Esta es una coalición contra la derecha dura”, expresó en relación con la interna oficialista. "Estamos tratando de recuperar un movimiento que plantea cambiarlo todo. La profundización de lo que hicieron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y Massa para nosotros es un retroceso. Pero un retroceso peor sería una victoria del macrismo". En ese sentido, denunció que "la candidatura de Sergio Massa se dio gracias a un golpe de palacio".

El precandidato a presidente de Unión por la Patria explicó que “Cristina apoya a Massa, pero también me apoya a mí porque sino no habría PASO. No hay un candidato de contexto, hay una PASO de contexto”. Con relación a la interna desafió que "Massa tiene que buscar los votos en su sector de pertenencia, porque los del kirchnerismo ya los tenemos". Y agregó: “Cristina me dijo que lo más importante es que Massa saque muchos votos”.

Grabois cuestionó la estrategia de UxP para las elecciones y ejemplificó ese caos a través de las boletas en la intendencia del Partido de Tigre: “Hay un intendente que se llama Zamora, iba a haber cuatro boletas: la de Malena Galmarini con Massa y otra con Galmarini y Grabois. Y otras dos con Zamora y Massa y Zamora – Grabois. Es decir, le sacaron el tramo presidencial a la boleta de Malena. Eso se hace para cuidar la quinta. Yo cuestiono esa idea que plantea algún sector del kirchnerismo sea la estrategia más conveniente para Unión por la Patria”.

Disparos por fuera de la interna

Con respecto a la reunión entre Grabois y Marc Stanley, embajador estadounidense en la Argentina, el representante de los movimientos sociales se diferenció de no haber ido a la embajada sino de haber concedido una reunión y señaló que "las interpretaciones de que la reunión con Marc Stanley es una contradicción, desde mi punto de vista, es muy forzada".

Grabois aclaró que "la proscripción de Cristina Kirchner explica una situación política general del sistema que nos plantea un giro a la derecha y a la centro derecha". En esa línea, el precandidato catalogó a Gerardo Morales como “un represor sistemático" e indicó que "la campaña de Patricia Bullrich está basada en amenazas".

NT