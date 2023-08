Andrei Roman, especialista en opinión pública, manifestó que Patricia Bullrich sigue liderando la interna opositora contra Horacio Rodríguez Larreta. Además, destacó que probablemente Sergio Massa sea el candidato más votado en las PASO, aunque “no quiere decir que tenga buenas chances de ganar la elección presidencial”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Tus encuestas y análisis reflejan algún cambio respecto de la posibilidad de que Patricia Bullrich gane la interna y luego la presidencia?

Me parece que en Argentina el contexto es todo sobre el miedo. No tenemos grandes cambios, de hecho, es un escenario de mucha estabilidad en las preferencias para la contienda presidencial, es decir, el apoyo de Bullrich, Larreta y Milei se mantiene constante.

Hubo una pequeña disminución del resultado de Massa, pero dentro del margen de error de la encuesta no fue un cambio tan expresivo. Entonces, dentro de mi punto de vista, las opciones están bastante consolidadas y no tenemos grandes noticias.

Patricia Bullrich le gana Larreta pero el más votado es Massa en las próximas PASO

Hay un punto importante sobre una dinámica específica de Argentina, que puede terminar en un resultado mejor del esperado para Larreta, que es el corte de boleta.

Es posible que en Buenos Aires la lista conjunta de Santilli y Larreta impacte de manera positiva para Rodríguez Larreta, pero de forma negativa para Santilli, porque hay electores que en lugar de cortar boleta optarían por votar a Bullrich junto con su candidato. Esto es un punto positivo para el jefe de Gobierno porteño, comparado con los números de las encuestas.

No es el tipo de fenómeno que puede cambiar el resultado, no diría que a partir de esto sea posible que Larreta gane las primarias de Juntos, pero es importante.

Encuesta: cómo se repartirían los votos de Grabois y Bullrich si perdieran la interna

En términos de tendencias veo estabilidad y el punto de Durán Barba también me parece bastante pertinente, en un contexto donde hay un gran rechazo al establishment de la política. El sumar más políticos cuando no tienen atributos muy fuertes, en el contexto de la dinámica política actual, no esperaría grandes cambios a partir de estos apoyos.

Puede ser un impacto psicológico el hecho de demostrar que Larreta es un candidato fuerte, pero no diría que es tan impactante.

Horacio Rodríguez Larreta "terció" en el cruce entre Vidal y Macri: "No entro en polémicas personales"

¿Cuáles son hoy las tendencias que tenés dentro de las PASO?

Son más o menos las últimas de nuestra encuesta pública, que Perfil también publicó, donde hay un resultado bastante semejante, sumando los votos de los candidatos de Unión por la Patria con Juntos por el Cambio. Entonces esperamos un resultado semejante entre las dos coaliciones.

Principalmente por los votos de la derecha, con un 20% para Javier Milei, y dentro de las coaliciones tenemos a Bullrich con 20-22 puntos porcentuales y Larreta con 12%. Es una diferencia que se mantiene.

¿Tienen la experiencia de que a 10 días esa diferencia del doble puede revertirse? ¿O ya se considera un caso cerrado y que la interna la gana Bullrich?

La difusión de encuestas debe cumplir con pasos esenciales

La diferencia no es tan grande como parece, el doble puede parecer algo muy impresionante, pero si alguien tiene 1% y otro 2% no es tanta gente que necesita cambiar de lado.

Según tus encuestas, no es este el caso. ¿Larreta tendría que ganar tantos votos como los que ya tiene?

Para que Larreta gane, necesitamos cuatro o cinco puntos porcentuales de la base de Bullrich, ya que representa un cuarto del electorado de Bullrich.

Santilli: “La Argentina requiere una persona de gestión y Horacio es el más preparado”

Dentro de esto es posible que el fenómeno de Santilli pueda, en parte, impactar, pero es algo bastante masivo, no lo veo como probable. No es imposible, porque nada es imposible, principalmente en la política de Argentina, pero me parece bastante improbable.

¿Qué porcentaje le das a cada candidato de Unión por la Patria?

Sergio Massa, en nuestra encuesta, tiene entre 24-26 puntos, y Grabois tiene siete puntos. Juntando ambos sería unos 30-32 puntos porcentuales.

Ofelia Fernández confirmó que votará a Massa si Grabois pierde la PASO: "Si termina siendo lo que hay..."

Siguiendo esta línea, ¿si Massa se mantuviera sería el candidato más votado?

Sí, hay una buena chance de que sea el más votado, por la fragmentación de votos en la derecha y centro derecha. Es un punto importante desde el punto de vista de la psicología que sea el más votado, pero no quiere decir que tenga buenas chances de ganar la elección presidencial, no las tiene.

¿Tiene chance de ser competitivo en primera vuelta y eventualmente poder llegar a las segunda?

Sí, hay buenas chances de tener un balotaje. Principalmente por la fragmentación impulsada por Milei, que tiene un 20%, lo que es un voto grande y puede imposibilitar una decisión en la primera vuelta.

Carnevale: "El peor escenario para los mercados es que Javier Milei saque más de 35 puntos"

Se parece bastante a la elección de 2015, cuando Macri terminó pasando a un balotaje como resultado de que Massa había dividido los votos del panperonismo. Entonces, el 20% de Milei hoy, representa a lo que era Massa en ese momento.

Sí, es un punto muy bueno. Pero lo diferente es que en 2015 Massa representaba una fuerza ideológica más independiente, un centro político, y por cuenta de esto sus apoyos tendían a dividirse entre la izquierda y la derecha. Este es el caso de Milei, hoy en las encuestas muchos de los votantes de Milei no quieren declarar el voto para otro candidato incluso en un balotaje.

Todos sabemos que, en un balotaje, los votos de Milei irían al candidato de derecha, que sería Bullrich. Si el balotaje fuera Massa-Larreta, los votos de Milei irían a Larreta, quizás no con la misma fuerza que para Bullrich, pero es un poco diferente del contexto de Massa porque no hay tanta duda sobre lo que sucedería con los votos del tercer candidato.

MVB JL