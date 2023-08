Ramón Mestre, durísimo contra dirigentes de Juntos por el Cambio: “Un partido político no es un club individual”

El doble triunfo de Hacemos Unidos por Córdoba en las elecciones provinciales y municipales fue un duro golpe para Juntos por el Cambio, que apostó sus fichas a quedarse con todo, pero apenas pudo diluir el poder del oficialismo en la Legislatura. Ahora aparecieron los primeros cuestionamientos internos por la estrategia electoral de JxC en Córdoba, en medio de la campaña nacional.

Ramón Mestre, exintendente capitalino y expresidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), habló de todo en una larga entrevista con PERFIL CÓRDOBA. Pero se enfocó en las sensaciones que le dejaron las elecciones que lo tuvieron como dirigente sin protagonismo en las listas, en las que tampoco hubo lugar para los alfiles de su núcleo interno de la UCR.

Pese al desaire en el armado de las listas provinciales y municipales de JxC, el exsenador nacional aseguró que su espacio apoyó y acompañó las candidaturas: “Hicimos campaña por ellos con nuestra gente y fuimos muy prudentes en todo momento”.

Sin embargo, considera que, en función de los resultados electorales, “aquellos que han sido responsables de la estrategia electoral de Juntos por el Cambio deben hacer una profunda autocrítica y no tiene que ser liviana”.

Y reprendió: “Cada uno puede actuar a su manera, pero un partido político no es un club individual ni un club de fomento. Debemos participar todos y todos tenemos que acompañar”.

Fue un tiro por elevación a Rodrigo de Loredo, quien eligió hacer campaña para las elecciones municipales sin el escudo de la UCR, ni el isologo con los colores de la alianza y sin fotos junto a Luis Juez, el candidato a gobernador que perdió por poco más de tres puntos porcentuales en los comicios provinciales.

La tradicional campaña electoral

La militancia del peronismo cordobés se jacta de haber podido revertir, “yendo casa por casa”, la tendencia a favor de De Loredo en la previa a las elecciones en la capital provincial.

Sobre este punto, Mestre reconoció que el oficialismo “acertó” en retomar la campaña tradicional del “trabajo territorial” que, según el exintendente, les dio el triunfo en las urnas.

“En la previa a las votaciones municipales de 2011 y 2015 estuve todos los días con los vecinos poniendo la cara, antes y durante la campaña. Di tres veces vueltas por todos los barrios de la ciudad”. En la primera fue elegido intendente de Córdoba con el 35,66% de los votos y en la segunda logró la reelección con el 32,36%.

“Entiendo las herramientas que brindan las redes sociales, la profesionalización de la política, la digitalización, pero son cuestiones complementarias. Nada suplanta estar cara a cara con la gente. No alcanza con un acto, con un encuentro en algún comité o en cualquier lugar público”, reprochó.

Para el dirigente radical, hacer ese tipo de campañas no alcanza con 45 días. En tal sentido, recordó que desde su núcleo interno de la UCR instaron desde mayo de 2022 que se debían definir los candidatos con un tiempo prudencial.

“Veíamos que el tiempo pasaba. Pero hubo una decisión de Juez y De Loredo de esperar hasta marzo y creo que eso conspiró con las posibilidades que tuvimos”, disparó.

También le reprochó a la Justicia Electoral haber desalentado la votación de los ciudadanos: “Alguien va a tener que dar explicaciones de lo que pasó, fundamentalmente en las elecciones municipales”.

Andrés Ferreyra: ¿Hay que desafiliar a los radicales que están o estarán integrando el gobierno provincial o municipal?

Ramón Mestre: Es importante que se expresen los distintos sectores institucionales que tiene la UCR. No tiene que primar la pertenencia a algún sector político de la vida interna. Tiene que llevarse a cabo la resolución según establece la Carta Orgánica del partido.

Yo creo que, así como se han cometido faltas claras y contundentes en esta elección, hay otros 150 planteos por inconductas partidarias y se tienen que analizar todos y cada uno de los casos, porque hace mucho vienen pasando cosas muy desagradables, que son contrarias a lo que dice la Carta Orgánica. No se puede estar de los dos lados del mostrador.

AF: ¿Tras la doble derrota electoral, quién será el líder de la oposición en Córdoba?

RM: Puede haber momentos en los que un dirigente esté mejor posicionado o genere mayores expectativas. Eso no significa que alguien esté por encima de otro. Hoy creo que esas cosas ya no son así porque los resultados de las dos elecciones fueron claros y contundentes. No se puede trabajar en proyectos personales, no le hace bien a nadie.

Hay que tener mucha humildad, hay que hacerse cargo de los errores y hay que abrazar a todos para tratar de reconstruir la oposición con una mirada y un gesto de mucha amplitud. Hay que sostener la coalición.

AF: ¿Cuáles son las coincidencias que tiene Schiaretti con el radicalismo?

RM: No las conozco. Pero me parece que es un planteo en el que, básicamente, está buscando tener afinidad para cosechar el voto de algún radical en el medio de la campaña nacional.

Nosotros tuvimos una relación institucional con él y con De la Sota, aunque muchas veces sentimos que fuimos discriminados porque no nos atendían de la misma manera que a los municipios que eran del mismo color político que ellos.

Sin embargo, creo que en Córdoba no hay grieta, más allá de las diferencias políticas que tenemos en la concepción del Estado y de las acciones que se llevan adelante con las políticas públicas.

AF: ¿De qué lado se ubica en la interna nacional de JxC?

RM: La Argentina necesita de Juntos por el Cambio. Es el espacio que puede gobernar el país y los dos mejores preparados para eso son Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

Por la experiencia, por los equipos y la capacidad de gestión que demostraron en la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy, respectivamente.