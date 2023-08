Un año de Caruso en Economía

“Nos planteamos, en esta análisis, la tesis de la comparación de los métodos de Sergio Massa y los de Caruso Lombardi en el fútbol, que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta nota”, afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del viernes 4 de agosto de 2023.

Alfonsín solía repetir una frase de Borges: "La derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no conoce". Se refería a que algunas derrotas tenían una grandeza de la que muchas victorias carecían.

Esto nos lleva a una gran discusión respecto de la historia del peronismo. En su tradición, aquel que pierde una elección pasa a retiro. En cambio, en la historia política brasileña no es así. Por ejemplo, Lula da Silva perdió varias elecciones antes de llegar a ser presidente, y esas derrotas fueron cimentando su grandeza.

Sergio Massa tiene 51 años. En las elecciones presidenciales siguientes a las de este año, en 2027, pasaría a tener 55; en las de 2031, 59 años; en las de 2035, la edad que tiene hoy Alberto Fernández, 63; en la del 2039, tendrá 67, y en el 2041 tendría la edad actual de Cristina Fernández de Kirchner.

Teniendo en cuenta, además, el proceso de aumento de la longevidad que la humanidad viene desarrollando, es muy probable que Sergio Massa pueda tener la posibilidad de, si no es presidente en 2023, serlo en el futuro, en algún momento, rompiendo con esa teoría de que el que es derrotado pasa a retiro. Luder, por ejemplo, cuando fue derrotado, ya tenía una edad mayor. Podríamos decir, equivalente a hoy a lo que sería alguien de 70 u 80 años.

El método Caruso Lombardi

Hace un año, cuando Sergio Massa comenzaba como ministro de Economía, Carlos Melconian comparó a Massa con el director técnico Caruso Lombardi.

“No sé si va a ser candidato o no, pero mi impresión es que no es competitivo, no él, el oficialismo”, afirmaba el economista, y agregaba: “Caruso puede convertirse en Coco Basile con Colombia en la cancha de River. Argentina perdía 5 a 0, y Basile le hacía gestos a los jugadores que estábamos bien, pero no se enloquezcan, porque si Colombia enchufa el sexto, quedamos afuera del mundial".

Para los que no saben de fútbol, como es mi caso, vamos a compartir qué es esto del método Caruso Lombardi. Básicamente, es un manual de cómo ganarle al descenso.

El director técnico sacó del descenso a Argentinos, Newell's, Racing, San Lorenzo, Quilmes y Sarmiento en solamente 10 años.

Las misiones de Caruso Lombardi para evitar perder la categoría llevan implícitas dos características: la brevedad de los trabajos y el conflicto inherente, ya sea con algunos futbolistas y dirigentes.

Según Pablo Alvarado, jugador dirigido por Lombardi en San Lorenzo, el éxito del director técnico se debe a que "el jugador se predispone de otra forma cuando él llega”, porque “sabés que el tipo te va a dar una mano, porque motiva y arrancan todos de cero. Se fija mucho en el mejor jugador rival y busca anularlo”.

Otro jugador que fue dirigido por Lombardi fue Miguel Caneo, que dijo que "La virtud de Caruso es primero descomprimir la presión de los jugadores, quizás exponerse más él para poner el foco en otro lado y llevarles tranquilidad".

Caruso mismo afirma que su capacidad para salvar equipos se debe "a la suerte, pero también a hacer ensayos tácticos y poner al jugador que le parece mejor”. Según él, esto le lleva a disputar liderazgos, aunque a los líderes no les guste. También sostiene que dura poco en los trabajos porque no tiene paciencia. Generalmente, llega a equipos en medio de la tormenta y cuando logra los resultados favorables se retira.

Aquí aparece esta idea de la palabra suerte, como aquello que decía Maquiavelo en El príncipe. Se necesitaba voluntad y fortuna, el príncipe debe tener el arrojo temerario de avanzar cuando otros se detienen y luego tener la suerte de que los vientos le terminen siendo favorables. Otra de las fórmulas del filósofo para ilustrar este concepto era: “entregarse a la diosa de la fortuna, porque, como es mujer, le gustan los valientes”.

Un año al frente del Ministerio de Economía

Vamos ahora al balance que el propio Melconian hizo ayer de la figura de Sergio Massa, al cumplir un año como ministro de Economía.

“Estamos peor de lo que me imaginaba hace seis meses”, afirmaba el economista.

"Para evaluar hay que mirar los números. Todo el mundo sabe que este es un camino de recontra cornisa. Si me preguntabas hace 6 meses si hoy íbamos a estar donde estábamos, con el nivel de tranquilidad que teníamos entonces, te hubiera dicho que no. Massa no ha atrasado el tipo de cambio en su periodo, pero tomó un cambio que venía atrasado. Esto significa que Alberto Fernández y su gobierno devaluó la moneda a un nivel inferior a la tasa de inflación, y como las reservas cotidianamente dan negativas, ahí hay un problema", agregaba Carlos Melconian.

Podríamos decir que las interpretaciones de la gestión de Massa y su rol en Unión por la Patria configuran una “hermenéutica masista”. Por un lado, esta idea de la voluntad y la fortuna de la que hablaba Maquiavelo, por otro lado, la comparación con Caruso Lombardi y este proceso de ir acostumbrando, desestresando, tanto a sus dirigidos como a la audiencia, a la tribuna.

Esto nos remite a otra comparación válida entre su gestión y la terapia de desensibilización sistemática conductista. Se trata de un método de tratamiento de las fobias empleado por la psicología conductista.

Si alguien, por ejemplo, tiene fobia a las arañas, primero se le muestra una foto de una araña, luego se le coloca una araña a 50 metros, luego a 20, luego a 15 hasta que finalmente luego de una serie de pasos similares se pone al paciente frente a su miedo. Esta desensibilización sistemática supone que pequeñas dosis de exposición van quitando la fobia hasta quitarla por completo.

Tal vez las devaluación y ajuste fiscal en dosis sirva para ir desensibilizando sistemáticamente a la sociedad, evitando una exposición de una sola vez que hubiera provocado una reacción social diferente.

Los momentos de Sergio Massa

El mejor momento de Massa en el Ministerio de Economía fue cuando, al poco tiempo de asumir, logró bajar la inflación hacia fin de año.

“No soy súper nada, ni un salvador”, afirmaba en la conferencia donde anunciaba los primeros logros de su gestión, y agregaba: “La Argentina es un país con recursos en vías de desarrollo, no un país rico. La riqueza la tenemos que construir entre todos y todas. Ese ‘entre todos’ incluye a todos: Gobierno y oposición, empresarios y trabajadores, campo, industria, organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil. Todos tenemos que pensar qué ponemos en este momento".

En ese momento, decía que no quería ser candidato. Por aquel entonces, el actual intendente de Avellaneda y ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi, especulaba que, de no haber asumido Massa, el destino del Gobierno era irse en helicóptero, como ocurrió con Fernando de la Rúa en diciembre del 2001.

Massa festejaba su momento de gloria cuando logró bajar la inflación a un 5%, después de tomar el ministerio con un índice del 8%. “El dato de la inflación nos tranquiliza, pero no tenemos que conformarnos", afirmaba el ministro.

"Venimos recorriendo un sendero de reducción de la inflación. Asumimos hace 4 meses con 7 puntos y medio, y venimos paulatinamente logrando bajar la inflación”, aseguraba, optimista.

Y agregaba: “Tenemos que seguir bajando la inflación, y eso requiere que las metas de orden fiscal que nos propusimos, la acumulación de reservas para fortalecer nuestra moneda, sobre todo la capacidad de tener competitividad a la hora de nuestras exportaciones y plantear un modelo de desarrollo con inclusión, sigan siendo parte de los pilares en las premisas”.

Otro momento clave en las declaraciones de Sergio Massa fue el momento en que anunció que estaba dispuesto a participar. El 10 de junio, frente a la militancia del Frente Renovador, el ahora precandidato a presidente exigía la unidad del frente oficialista: “No se trata de vanidades personales, no estoy planteando una candidatura única de este espacio. Que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero un candidato para enfrentar los desafíos que tiene la Argentina para adelante".

Pero además, arengaba, ante la euforia de la tribuna, que estaría dispuesto a competir en la interna: “Creo que lo mejor para el Frente de Todos es la unidad, pero si se decide que haya PASO, anótennos que ahí vamos a estar”.

Finalmente, no solo se anotó, sino que, al hacerlo, bajó a los candidatos que impulsaban Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Wado de Pedro respectivamente.

Una síntesis de la hermenéutica masista

Como Caruso Lombardi, Massa logró descomprimir la presión sobre los otros jugadores, exponiéndose él, para poner el foco en otro lado y llevarles tranquilidad. Sacando las miradas de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Wado de Pedro, asumiendo él mismo el centro de la escena.

Al mismo tiempo, aplicó en la economía la terapia de desensibilización sistemática conductista, con la cual se va exponiendo a la persona que tiene una fobia, a pequeños estímulos graduales para, progresivamente, irlo acostumbrando, y que el shock no le produzca una muerte súbita, o, su equivalente ante la crisis Argentina, una reacción social.

El Caruso Lombardi de la economía cumplió un año, y seguramente dará que hablar en el futuro de la política a lo largo de muchos años más.

