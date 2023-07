La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este lunes 171 de julio un acto junto con el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, por el 15° aniversario de la recuperación de Aerolíneas Argentinas y más allá de sus distintas definiciones políticas, dejó una inesperada frase sobre el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, su esposa, Antonela Roccuzzo, y el salmón chileno.

"Aerolíneas, con su servicio de cargo, ahora permite que se transporte el salmón chileno a través del aeropuerto de El Calafate directo para Miami. No solamente es para inversores, o empresarios nacionales sino también para un producto tan típico como es el salmón chileno", comenzó Cristina.

Y aseguró, entre risas: "Ahora, el salmón chileno lo va a consumir Messi y Antonela, así que espero que les guste el salmón, es de Chile y pasa por Calafate".

La vicepresidenta solicitó "sacarse las anteojeras ideológicas y dogmáticas y poner siempre como horizonte la defensa de los intereses nacionales".

"No fue una decisión ideológica sino pragmática de gestión económica", sentenció Kirchner, quien se encargó de reestatizar la aerolínea de bandera 15 años atrás.

"Cuando escucho a alguno diciendo que van a privatizar... ya lo hicieron y fue horrible, fue ruinoso para el país y también para la conectividad argentina", subrayó.

Sergio Massa y Cristina Kirchner en un simulador de vuelo.

Cristina Kirchner bromeó con un "simulador de presidentes" y apuntó al FMI

En sus definiciones políticos, también dejó su análisis con una fuerte crítica la Fondo Monetario Internacional. "Al FMI no lo trajo este Gobierno, no lo trajo el peronismo. Es más, el peronismo le había dicho out, game over de la Argentina, allá por 2005 y lo trajeron de vuelta", expresó.

"Claro que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo, pero el FMI también es uno solo. Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente, el FMI también se tiene que hacer cargo del desmanejo de la anterior directora. Igualmente el Gobierno de los EEUU", manifestó Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner inauguró el gasoducto con críticas al empresariado: "Hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande"

La ex mandataria, al presentar el cuarto simulador de vuelo de Aerolíneas Argentinas, bromeó con la posibilidad de construir un "simulador de presidentes".

"Alguien debería inventar algún simulador de presidente donde lo pusieron a uno, claro con los números de la Argentina, porque, hablando de simuladores, muchos simulamos como que la inflación y el Fondo Monetario son fenómenos de la naturaleza. Los han provocado. Los han traído", resaltó.

Cristina Kirchner en el acto de Aerolíneas Argentinas. FOTO: NA

A la vez, se refirió a los dólares que faltan en el país y subrayó que "hay un grupo selecto de argentinos que tienen casi un PBI afuera" en esa moneda.

"El 29 de junio de 2023 se publicó el estudio de la cuentas internacionales de la Argentina. ¿Qué son? Los dólares, muchachos. Y trae un número muy interesante. Hay una cifra fenomenal. 428.635 millones de dólares. Son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas de la Argentina. Bienvenido a la Argentina, donde nos faltan los dólares. Ah, pero afuera de la Argentina, hay un grupo selecto de argentinos que tienen casi un PBI ¿Les suena? La ruta del dinero K no era K ni de nosotros. El PBI lo tienen argentinos y argentinos afuera", detalló.

