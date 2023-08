En su primera reunión con los corresponsales extranjeros en Brasil, el presidente Lula da Silva tuvo un notable público periodístico: representantes de los medios mundiales, de China, Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia, Portugal, Japón, de Oriente Medio, África y Argentina, buscaron captar palabra por palabra del mensaje del líder brasileño, en cada uno de los grandes temas internacionales.

Obviamente, los periodistas argentinos presentes en la cita (Perfil, La Nación y la agencia Télam) tuvieron su tiempo para preguntar sobre las expectativas del mandatario con relación a las próximas elecciones en el país.

Cambios radicales en el gabinete de Lula da Silva

Empezó por decir que “no me gustaría hablar de ese tema” hasta por una cuestión diplomática. Pero resolvió el dilema hacia el final de la respuesta al señalar: “A veces estoy preocupado por la Argentina, que ya fue la 5ª potencia económica mundial. El Fondo Monetario Internacional debe saber la crisis de gran sequía que vivió el país” indicó al mencionar la escasez de reservas en el BC y las dificultades para pagarle al FMI.

Pero la mejor síntesis vino después: “Le pido a Dios que en las próximas elecciones venzan la democracia y el desarrollo. No me gustan los candidatos que solo hablan de privatizaciones”. Reveló también que, en sus planes, figura la conformación de empresas conjuntas entre los dos socios y aclaró que en su visión “Brasil no puede crecer solito sino en conjunto con nuestros vecinos”.

También abordó en forma intensa los dos grandes conflictos que hoy conmueven al mundo: los cambios climáticos y la guerra entre Ucrania y Rusia. Sobre el primer punto recordó que, en breve, en la ciudad de Belem, se desarrollará la primera reunión de presidente, en 45 años, de los 8 países que forman parte del Tratado del Amazonas. Además de Brasil, están dentro de ese grupo Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Guyana y Surinam. El plan es ofrecer una propuesta concreta en la COP28, la conferencia de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos, acerca de cómo preservar la selva amazónica compartida entre las ocho naciones sudamericanas.

En el segundo asunto, el del conflicto bélico ruso-ucraniano, la respuesta del presidente brasileño fue concreta: “No hay como presentar nuestra propuesta de paz mientras los dos contendientes quieran continuar con la guerra”. Para él, tendría que ser tratado el asunto en las Naciones Unidas.

El papel de los Brics (el grupo formado por China, Brasil, Rusia, India y África del Sur) estuvo también en el escenario. Fue entonces que Lula apostó a que Argentina y Emiratos Árabes deben ser los dos próximos países para ingresar en esa organización. Hay 30 naciones del mundo que pidieron ser integradas en Brics.