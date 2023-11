Alfonso Prat-Gay: "Tengo decidido que no voy a votar a Massa, pero me costaría muchísimo votar a Milei"

A 9 días del balotaje, el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, afirmó que ya decidió no votar por el candidato oficialista de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, aunque admitió que tampoco está completamente convencido con las propuestas de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA). “Me quedan algunos días para decidir”, sentenció.

El economista de Juntos por el Cambio (JxC) aseguró que actualmente está en una encrucijada entre optar por no votar, emitir un voto en blanco, o respaldar a Milei, aunque hizo una salvedad.

“Tengo decidido que no voy a votar a Massa, pero me costaría muchísimo votar a Milei. Me gustaría ver por lo menos tres propuestas viables y razonables de Milei. Hago el esfuerzo y no lo veo”, explicó.

En este contexto, Prat-Gay cuestionó la derrota sufrida por la coalición en las elecciones generales, la cual impidió su avance a la segunda instancia del balotaje. “Le regalamos al peronismo una oposición dividida”, manifestó y agregó: “Se dice de Massa ‘cómo avanzó entre las PASO y las generales”, pero lo que pasó fue que en las PASO el aparato jugó para Milei y en la general jugó como tenía que jugar”.

Además, el exministro de Economía expresó duras críticas hacia el expresidente Mauricio Macri: “Massa sacó menos votos con el peronismo unido que Scioli con el peronismo dividido en 2015. Es la peor elección de la historia del peronismo unido. Era el arco libre. Le preguntaría a Mauricio Macri ¿por qué la pateamos afuera?”

Sin embargo, afirmó que la elección se presenta como una disyuntiva entre una "película de terror y otra de suspenso". “Las dos son malísimas”, aseguró, y señaló: “Una la conocemos y la otra todo indica que aunque no la conozcamos lo que vemos sobre cómo se maneja, las ideas inaplicables, idas y vueltas, no me da tranquilidad”.

Al abordar la opción de votar en blanco, Prat-Gay resumió que es "una alternativa", aunque señaló que no debería ser objeto de "militancia". “El próximo gobierno va a tener una situación complicada. Va a haber un rol muy importante de la oposición. De lo que queda de Juntos por el Cambio”, afirmó.

Adicionalmente, sugirió que la futura administración debería evitar "creérsela". ”Sería bueno que no llegue al 50% y tenga que respaldarse en el Congreso”, sostuvo.

En otra vertiente, calificó como “inaudita” la decisión de respaldar a Milei y ofreció evaluaciones sobre el líder libertario. “En cualquier país razonable cuando hay candidatos que quedan afuera empieza la discusión siempre sobre a quién apoyar. Pero Mauricio le dijo a Milei: ‘Tenés un cheque en blanco’, y que el apoyo es sin condiciones. No podés comprometerte de esa manera conociendo la plataforma de Milei y después de que JxC se opuso en toda la campaña”, aseguró.

El exministro expresó incertidumbre sobre si esa postura de PRO se debe al "espanto por Massa" o si está relacionada con el eslogan de campaña de Patricia Bullrich sobre derrotar al kirchnerismo. “Su comportamiento es compatible con ese slogan, pero me parece que la dificultad de la situación requiere una propuesta por la positiva. Todos sabemos que es un desastre, pero cuál es la propuesta”, señaló.

“Milei es un economista con buena capacidad de comunicación, que instaló temas tabúes y que le hizo bien a la discusión política”, evaluó el expresidente del Banco Central sobre el diputado. Y agregó: “Llamó algunas cosas por su nombre cuando antes no se podía, pero es un llanero solitario. Empezó en la TV con esas posturas extremas y fundó una estructura política al revés. Es un gran signo de interrogación y un salto al vacío”.

Al abordar sobre el candidato de LLA, el conductor le cuestionó sobre la viabilidad de sus propuestas. Prat-Gay respondió: “Nada de lo que dice es sostenible”. “Su insignia, que es la dolarización, se ha discutido hasta la saciedad. Pero, ¿qué significa que no va a hablar con Lula? ¿Cuándo se vio algo así? La Argentina está inscripta en la región sudamericana y comparte con otros países. Dice que su eje de relación será solo con Estados Unidos e Israel y no va a tener relación con China, pero hasta Estados Unidos las tiene...”.