Roberto García Moritán, precandidato a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos y Alejandro Bodart, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la izquierda, protagonizaron un fuerte cruce en los pasillos de un canal luego de una tensa entrevista televisiva que terminó a los gritos e insultos.

El cruce entre ambos comenzó durante una entrevista del programa A Dos Voces en Todos Noticias, en el que fueron llamados a debatir sobre "la protesta en la calle" y el polémico spot de campaña del legislador en el que propone demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social para ponerle fin a los piquetes en la avenida 9 de Julio.

Sin embargo, lo que comenzó como un debate tranquilo frente a las cámaras, rápidamente escaló a un tenso cruce entre ambos dirigentes, el cual se sostuvo durante el corte y terminó luego con gritos e insultos en los pasillos una vez que el programa se dio por finalizado.

"Pelot***. Qué te creés que te tenemos miedo. Vos tenés miedo de nosotros porque te vamos a cortar el chorro", le gritó el candidato de izquierda a García Moritán, quien se le plantó frente a frente y lo chicaneó: "Mirá qué miedo que te tengo, gordito".

Si bien algunas personas y trabajadores del canal intentaron interceder para evitar que la situación escalara a mayores, estas no pudieron evitar que ambos entrevistados continuaran lanzando gritos y ofensas.

"Anda a discutir con tu mujer, bolud*. Provocador de mie***", chicaneó el dirigente del MST y le reclamó: "Así tratás a tus empleados, que te crees un patrón de estancia porque tenés guita, vivís del trabajo esclavo. Forr* chupasangre. Nunca van a poder hacer lo que quieren".

Acto seguido, Bodart se retiró dejando a García Moritán con la palabra en la boca, quien segundos antes le había recriminado que vivía del Estado.

Tenso debate ante las cámaras

Como se mencionó, antes del violento cruce a los gritos, ambos dirigentes venían de protagonizar un acalorado intercambio al aire al intentar debatir en conjunto sobre el problema de los piquetes y los cortes de ruta en relación al spot de campaña de García Moritán afirmando que, si gana, demolería el edificio del Ministerio de Desarrollo Social.

"Veo poco serio que se discuta si un edificio sí o no soluciona un drama social tremendo que tenemos. A mí me gustaría, de los candidatos que se proponen para gobernar la Ciudad, que nos digan cómo superar la pobreza, porque va a haber protestas sociales porque hay derechos vulnerados", manifestó Bodart al respecto

En este sentido, el postulante a gobernador bonaerense afirmó que "si no hubiera derechos vulnerados no habrían protestas sociales, gane quien gane" y aseguró que el Frente de Izquierda tiene una propuesta para "sacar a la gente de la pobreza", lo que consideran que es "la salida de fondo para que no haya piquetes".

"Es lógico que en doce segundos no se pueda representar todo, pero creo que el spot sintetiza muy bien el espíritu y las prioridades que nos proponemos", señaló por su parte García Moritán y explicó que demoler dicho edificio "pone sobre la mesa el debate de la ciudad que se quiere construir".

Así, el precandidato a jefe de Gobierno porteño sostuvo que los piquetes son "una manera agotada de resolver conflictos" y añadió: "Lo que no terminan de entender los que hacen las manifestaciones en la 9 de julio es que a los que más castigan es a los que más lo necesitan, los que viven al sur de la ciudad".

Ante su respuesta, Bodart insistió en que "lo que tenemos que discutir es cómo sacamos a la gente de la pobreza" y reclamó que "no hay propuestas concretas para solucionar el problema de fondo". Acto seguido, presentó una de las propuestas más polémicas de la izquierda, la reducción de la jornada laboral a seis horas de trabajo para generar más turnos y puestos de trabajo.

"Es totalmente inviable pensar en resolver los problemas bajando la capacidad productiva de las empresas. Es un absurdo total", le retrucó García Moritán, subiendo el tono de la conversación, a lo que el candidato izquierda respondió visiblemente molesto: "¿Me podés decir por qué bajaría la capacidad productiva?".

El debate sobre las protestas sociales fue lo que desató el cruce entre ambos.

"Vos discutís con la panza llena. ¿Las grandes fábricas no tienen espalda para bancar seis horas? Abriríamos los libros para ver si no lo tienen", agregó Bodart y cuestionó: "¿Podemos discutir de eso? ¿O no? ¿O quieren palo y matar a los pobres? Que es lo único que se les propone como salida".

Posteriormente, tras un cruce de palabras que continuó incluso en el corte, García Moritán habló sobre su propuesta para prohibir los cortes de ruta como forma de protesta junto a un "protocolo anti-piquetes" para las fuerzas de seguridad. "Lo importante es dar la seguridad y el apoyo político para poder resolver el tema de una vez por todas", resaltó.

"Nosotros defendemos la protesta social cuando hay un derecho vulnerado y creemos que la única forma de que disminuya la protesta social es haciéndole frente al reclamo, no actuando sobre el que protesta", expresó el candidato a gobernador bonaerense.

En este sentido, añadió: "Somos la Izquierda los únicos que terminaríamos con la protesta social porque daríamos respuestas. Todos los que hablan de represión, sacarlos, multas, se van a llevar una sorpresa, porque todos los que quisieron avanzar por ese lado se fueron en helicóptero en este país".

"Me he metido de fondo en los piquetes. El 99,9% de las personas que están ahí no quieren estar ahí, están porque los obligan a ir, y encima de eso la inmoralidad de querer sacar un porcentaje", retrucó García Moritán, a lo que Bodart respondió: "No soy un piquetero, apoyo porque tengo sensibilidad social, cosa que a vos te falta".

Finalmente, el candidato izquierdista concluyó: "Tenés empleados por 70 mil pesos. Sos un chupasangre de trabajadores. Te hiciste famoso por tu mujer y ahora querés hacer propuestas ridículas para solucionar el drama social".

AS/fl