El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, aseveró que "estamos con un compromiso muy grande con la seguridad y los policías, con aquellos que nos cuidan". Además, la compra de nuevas Taser y cuál es la forma de resolver los piquetes de Argentina, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Primero, sobre el tema de las Taser, te quería pedir una prospectiva, imaginarnos fin de este año. ¿Qué pasó con las pistolas Taser en uso? ¿Qué efecto produjeron? ¿Ahorraron muertes? ¿Permitieron capturar a más delincuentes? Dame el escenario que te imagínás una vez que estas se utilicen de manera persistente.

Este martes, anunciamos que vamos a comprar otras 30 pistolas Taser. Ya tenemos 60 que empezarán a ser utilizadas una vez que se termina el entrenamiento de los oficiales que podrán manejarlas, que pasará en muy pocos días.

Pero también anunciamos la compra de otras 500 pistolas, no Taser, pero sí de baja letalidad, con otros mecanismos que tienen que ver con unos proyectiles que funcionan con una pistolas de aire comprimido y son proyectiles de plástico macizo, que son de impacto, o también que pueden tener algún gas irritante y del estilo del gas pimienta y esas cuestiones, que también permiten neutralizar personas que está muy desbordada o violenta.

Todo este desafío que me planteás de imaginar hacia fin de año qué impacto tiene esto, diría que éstas son las piedras filosofales que no resolverán todos los problemas de seguridad ni en la Ciudad, ni Argentina, ni el mundo, pero sí son herramientas adicionales para enfrentar una diversidad de situaciones.

Entonces, lo que sí imaginamos es que, frente a determinadas situaciones, los policías de la Ciudad contarán con más y mejores alternativas para hacer frente a esa situaciones. Eso significa una mayor eficacia a la hora de combatir el delito, es decir que, seguramente, algunos delincuentes o personas desbordadas lograron ser detenidas con un uso de la fuerza por parte de las autoridades más proporcional a la agresión que ejercen estos delincuentes.

Esa proporcionalidad es muy importante que se pueda garantizar y darle a la policía esta variedad de herramientas. Estamos con un compromiso muy grande con la seguridad y los policías, con aquellos que nos cuidan. Entonces, también queremos darles todas las herramientas y tecnología que esté a nuestro alcance.

Dejame aprovechar el tema de seguridad para ir a una cuestión más amplia. Hoy tuvimos diálogo con varios economistas, tanto del oficialismo como de la oposición a nivel nacional, respecto de que es factible en términos económicos e 10 de diciembre eliminar el cepo.

Y lo que nos encontramos es que incluso dentro de JxC nos dicen "no", o sea, el día 10 o cero del nuevo gobierno, si fuera JxC, no se puede eliminar de un día para el otro el cepo y unificar el mercado cambiario sin tener consecuencias económicas, políticas y sociales que lo hacen inviable.

Te escuchaba también respecto de la posibilidad de erradicar los piquetes, como la discusión que se dio en Jujuy en relación a colocarlo dentro de la Constitución, más allá de que esté en el Código Penal.

Creo haber escuchado que para detener una manifestación de 30 mil personas harían falta 30 mil policías o algo similar, y la que Ciudad de Buenos Aires cuenta de turno permanente, entre los francos, tres turnos a lo largo del día solamente con 5000 en simultáneo. Es decir, que a una manifestación como la de ayer del Polo Obrero, que te vengan 30 mil personas y te corten la 9 de Julio, no habría forma de impedirla.

Entonces, quería reflexionar junto con vos respecto de ideas de campaña que, a lo mejor, son slogans de campaña pero que no guardan ninguna posibilidad de realidad, tras ser aplicadas.

El problema que estamos viviendo en la Ciudad con los piquetes viene de larga data y no se pudo resolver. El problema de los piquetes se puede resolver con cambios estructurales.

Imaginemos que un piquete como el de ayer se desalojara una vez: las causas que lo generan permanentemente siguen estando ahí, con lo cual, la semana que viene tenemos otro. En ese sentido es que planteamos que esto no es estructuralmente un problema policial, sino que es un tema que para resolverlo de fondo y solucionarle a los porteños y los que transitan todos los días por la Ciudad. Hay que hacerlo de otra manera.

Pensemos qué tipo de manifestaciones son de esta magnitud: son aquellas que son reclamos muy de fondo sobre pobreza y falta de trabajo al Gobierno Nacional, que no da ninguna solución a estos problemas.

Pero además hay un sistema de planes sociales sin subsidios que privatizó o tercerizó las asistencia social y le dio a los dirigentes de algunas organizaciones sociales un poder sobre aquellas persona más necesitadas y que pueden manipular para este tipo de manifestaciones también.

Por lo tanto, terminar de manera sustancial con este tipo de situaciones es terminar con la intermediación de los planes sociales y subsidios, que nunca debieron salir de la órbita del Estado.

La asistencia social es una de las acciones primordiales que tiene que retener el Estado y que debe gobernarlas con un objetivo: que sean transitorias y ayuden a salir a la gente de un momento de urgencia, no para que se perpetúe en el tiempo.

De esa manera, es que vamos a transformar los planes sociales y las reglas como ya lo hicimos en la Ciudad, porque no es que planteamos cosas que no hacemos, sino que son cosas que hicimos en Ciudad.

Lo primero que me gustaría para ayudar a perfeccionar el conocimiento de la audiencia es que a una manifestación de algunas decenas de miles de personas no se la puede parar, independientemente después qué la cause, porque la podría causar (como en otras épocas), por ejemplo, la de Raúl Alfonsín de 13 paros generales, la CGT, el Partido Obrero, La Cámpora y no necesariamente las organizaciones sociales. ¿Quíén la genera?

Es cierto que tiene una dificultad enorme y requieren de una cantidad de recursos que (en este caso policiales) son necesarios para cumplir su función primordial, que es la de darle seguridad a todos los que vivimos en la Ciudad, en la que viven tres millones de personas e ingresan otras tres millones de personas todos los días.

Para concluir, ¿se puede desalojar una marcha de decenas de miles de personas?

No me gusta esta definición tajante como si nunca se pudiera. Puede existir alguna situación en la que se podría, pero no sería una solución sustentable. Imaginemos que podemos resolver una manifestación una vez: eso no es una solución sustentable.

Para sostener eso y que vuelva la convivencia en la Ciudad de manera más razonable, que es lo que estamos esperando todos y lo que queremos lograr, la solución es esta que te cuento, no es estrictamente policial.

Ni legal. O sea, ni que vos pongas en la Constitución o hagas una nueva ley, ni tampoco legal (para ponerlo en términos concretos), porque la policía actúa sobre las bases de la ley.

Podrían existir instrumentos que regulen determinadas situaciones, pero lo que me parece importante es que se entienda si lo que queremos es apuntarle a una manifestación y resolver un evento en particular o si lo que pretendemos es solucionar estas situaciones de fondo, las cuales hay que encararlas para que sean de fondo y no que sean puntuales, un parche por acá y otro por allá, un día sí y otro no.

La comparación con el caso francés

Cuando ves lo de Francia, primero lo de los chalecos amarillos y después la manifestaciones por la jubilación. Cuando observás las manifestaciones por el asesinato de un inmigrante marroquí, ¿te pasan por la cabeza situaciones parecidas en un gobierno de JxC en el que lugar de ser presidente Macron fuera presidente Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich?

No, creo que la Argentina, con la conducción de JxC y, por supuesto, con Horacio como presidente no vamos a tener esas situaciones, sino una sociedad más ordenada, con perspectiva de futuro, que viva con mayor paz, orden y con la idea de progreso que es lo que están reclamando los argentinos.

La conducción de Argentina de los próximos años necesita de un liderazgo que tenga ciertas características. Por un lado, una convicción muy clara respecto de dónde hay que ir. Hay que tener muy claros los objetivos a lograr.

Por otro lado, hace falta determinación para tomar las decisiones que hay que ir tomando, pero la experiencia para saber hacerlo. Y esto es lo que, a mi juicio (y estoy convencido porque lo conozco hace muchos años y trabajé con él) Horacio tiene la determinación de hacer respecto de los objetivos y la experiencia para poder alcanzar esos objetivos y recorrer el camino necesario para llegar.

Alejandro Gomel (AG): Lo escuchaba atentamente y recordaba el tuit de ayer de Bullrich que apunta directamente contra la gestión de ustedes, en el que pone una imagen de los piquetes de ayer en la 9 de Julio y dice "otro día de caos. La Ciudad es tierra de nadie. Conmigo esto se acaba". ¿Cómo se explica esto? ¿Se está jugando sucio en la interna?

No me gustan este tipo de expresiones dentro de nuestra propia interna. Podría decirte que cuando ella fue ministra de Seguridad de la Nación tampoco se terminaron los piquetes, ni tampoco se impidió el acceso a la Ciudad.

También mencionar que ella misma en algunos reportajes reconoció que cuando es tanta la gente que se manifiesta no es mucho lo que se pueda hacer. Pero, para mí, es más importante lo que hablábamos antes, que es poder contarle y hablarle en serio a la gente de cómo se resolverán estos problemas, los cuales debemos solucionar de una vez por todas de fondo y sostenidos en el tiempo.

Porque, de lo contrario, los vamos a resolver y vamos a volver para atrás, y la manera de lidiar con ellos es tomar el toro por las astas en serio y cambiar las reglas del juego donde hay que cambiarlas para que puedan modificarse estas conductas.

AG: En un momento Lilita Carrió dijo "si se hace plantea Bullrich o Javier Milei esto puede terminar en catástrofe, hasta con muertos en las calles si uno hace una intervención policíaca o militar con las manifestaciones". ¿Se tiene en cuenta en esto en la Ciudad a la hora de una protesta social?

Se tiene en cuenta. Volvemos a la charla de la armas de baja letalidad. Nos lleva justamente a eso, a la proporcionalidad de los recursos que hay que usar frente a las situaciones que uno quiere administrar o resolver.

Hay que ser cuidadoso también. Cuando hay miles de personas en un determinado lugar, mujeres, chicos, en algunas oportunidades vimos que puede haber ciertos elementos de cocina o con agua hirviendo, los cuales generan un riesgo para la integridad física de las personas que también hay que administrarlo. Eso no quiere decir que nosotros no actuemos.

Por ejemplo, en la Ciudad hay seis o siete manifestaciones por día en promedios, muchas de ellas o casi todas ellas son de menor número de gente. Puede haber 100, 200 o 300 personas, y ahí actúan permanentemente los agentes de tránsito, la policía hace subir a los manifestantes a la vereda o libera algunos carriles para que convivan mejor el derecho a transitar junto con el derecho de algunos a manifestar.

El problema se da de manera más relevante cuando son estas manifestaciones y, obviamente, que llaman mucho más la atención, a todos nos preocupa mucho más y altera mucho más la vida ese día. Como ayer donde hubo entre 156 mil y 20 mil personas.

Estas situaciones son las que requieren de una solución más de fondo y con un cambio de reglas permanente.

