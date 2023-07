La precandidata a gobernadora de Santa Fe, Carolina Losada, aseveró que "ganará Patricia Bullrich porque es lo que la sociedad necesita en este momento". Su proyecto para combatir el narcotráfico en Santa Fe, la falta de recursos de la policía y sus diferencias con Maximiliano Pullaro, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué el tema de la droga te parece crucial? ¿Cuál es tu propia relación con el tema? ¿Desde cuándo te preocupó?

La realidad del narcotráfico está en todo el país, pero hablo de Santa Fe porque soy senadora y precandidata a gobernadora por la provincia.

El nivel de violencia que se vive en Rosario, respecto al narcotráfico o la criminalidad en general, son bandas que no solamente se dedican a comercializar la droga, sino a tener una especie de "ejércitos de sicarios" apretando a la gente, pidiéndoles plata a cambio de protección de ellos mismos, o sea, una verdadera extorsión.

A los chicos, nos cuentas las mamás, empiezan a pagarles con droga, porque los primero que buscan es tratar de hacerlos adictos, lo cual es un sistema de lo más perverso que se puede ver. Estamos trabajando mucho por el tema, vengo trabajando en relación al tema de las adicciones, narcotráfico y de la narcocriminalidad desde el primer momento como senadora nacional, pero incluso antes desde la campaña.

Ahora pasó algo que sucedió porque quisimos que suceda algo, que es muy importante para lograr eficiencia en este combate, y es que firmamos una especie de convenio que tiene que ver con una política de Estado respecto de las seguridad, entre Patricia Bullrich, Pablo Javkin y yo.

El plan de seguridad es el mismo, cada uno tiene la parte que le compete a la Ciudad, a la Provincia y a Nación, preestablecido desde antes de gobernar. Es importante porque es inédito, nunca hasta ahora había pasado de que se pongan de acuerdo entre Nación, provincia y municipio, sino más bien todo lo contrario, y con la Nación que le echa la culpa a la provincia, ésta a Nación y no es así.

Aquí cada uno tiene sus responsabilidades bien delimitadas y la lucha contra el narcotráfico o criminalidad en general. Pero la lucha contra este tipo violento de criminalidad, específicamente, lo vamos a llevar a cabo entre todos, con esto que será una política de Estado.

Hace pocos días, la tapa del principal diario económico del mundo, el Wall Street Journal, era las drogas con las que CEOs y grandes ejecutivos de las principales empresas mundiales se "ayudaban" para poder trabajar 16 horas por día u 80 horas semanales.

Y marcaban que, por ejemplo, Elon Musk consume ketamina de manera continuada, droga que también se encontró en el cuerpo de Emmily Rodrigues. Lo mismo tenía Alberto Nisman.

Este martes, la Casa Blanca tuvo que ser evacuada porque encontraron un polvo blanco, que finalmente terminó siendo cocaína. O sea, parecería que estamos atravesados en una época de consumo distinta de la que era en el pasado.

¿Cuál es tu propia perspectiva de cómo debería ser la guerra contra el narcotráfico? ¿Algo se debería legalizar o no, independientemente, del tema de la seguridad? Supongo que vos, en los medios de comunicación, también debés haber visto colegas que se drogaban. ¿Qué reflexión general te merece de esta, podríamos decir, tercera década del milenio donde hacerlo para tener éxito es cada vez más común?

El consumo es parte del problema y es un tema de salud. Cuando hablamos de un abordaje integral de la problemática no hablamos solamente de poner más recursos humanos en cuanto a la policía y al Ministerio de Seguridad. Hablamos también de recuperar el territorio respecto de los narcos.

Pero también hacemos referencia a meternos dentro de los barrios con salud, educación y deporte, que son tres puntos fundamentales para tratar de alejar a los chicos de las manos de los narcos. Pero obviamente que la salud es un problema, el tema de las adicciones lamentablemente va en ascenso.

En los medios de comunicación no me pasó, pero me podría haber pasado tranquilamente. No me ocurrió de tener compañeros que se hayan drogado o más aún.

No digo que no exista, si no que no me sucedió de verlo, pero sí que es algo que está en todos lados y no creo que sea de una clase social u otra, o de una ciudad u otra, está muy metido en la sociedad y tiene que ver con una cuestión más profunda de búsquedas, lugares y valores más profundos.

Lo que te puedo responder es lo que me comunican las mamás de chicos que cayeron en las drogas y es que no tienen a dónde recurrir cuando quieren sacarlos de esa situación.

Empiezan a golpear las puertas del Estado en diferentes lugares y nadie les hace caso, ni les dicen qué hacer o dónde ir. Por el contrario, lo que hacen es culparlas a ellas de la adicciones de los hijos y les dicen "¿qué habrás hecho para que tu hijo sea adicto?".

Eso es una injusticia y una victimización de alguien que ya es víctima porque el abuso de drogas tiene que ver con una persona, pero también con toda su familia que también termina siendo una víctima de otra víctima que es el enfermo.

Como senadora, presentamos un proyecto de ley respecto de este tipo de atenciones para que se generen los protocolos necesarios, información y obligatoriedad en todos los diferentes estamentos del Estado de tomar un curso que tiene que ver con cómo atender al adicto y sus familiares, a dónde derivarlo, que la gente sepa cuáles son los protocolos, y esto comprende a maestros, policías, personal de salud, empleados públicos, político.

Si tenemos que buscar una referencia, puedo hacerlo en la Ley Micaela pero que tiene que ver, en este caso, con las adicciones. Vengo trabajando porque la gente, más allá de que soy la precandidata a gobernadora de Santa Fe, me cuenta esta situación que es desgarradora.

Y como gobernadora algo que vengo diciendo que quiero hacer es generar adentro, como mínimo, de cada uno de los departamentos de la provincia, que son 19, un centro de atención para personas que tiene problemas con el uso de drogas. Me estoy ocupando de eso, es gran parte del problema, creo que es el más difícil de erradicar porque tiene relación con la salud y una situación que fue abandonada.

No sé si recordás cuál es la última publicidad o campaña en contra del uso de drogas que vimos en televisión, escuchado en radio o dónde sea, el Gobierno no hace campañas de prevención, no existen prácticamente.

La interna por el narcotráfico en Santa Fe

Me quedé pensando en que hay dos planos: el de los chicos que se los utiliza como vendedores, se los introduce en la droga de los barrios marginales y, al mismo tiempo, la del más alto nivel.

Mencionaba lo de la Casa Blanca que era cocaína, recordarás el fin del gobierno de Carlos Menem y las discusiones en el Congreso eran pedirle a los candidatos que se hicieran un test nasal para demostrar que no consumían cocaína.

La ketamina también estaba en los análisis del cuerpo de Nisman, es decir, ahí nos encontramos distintos planos: el de lo sanitario y lo policial.

En ese aspecto, dejame entender tu polémica con Maximiliano Pullaro y vínculos con el narcotráfico. Es decir, ir al tema de lo que tiene que ver con el control policial del narcotráfico.

En la provincia queremos nutrir de muchos más recursos al Ministerio de Seguridad porque sabemos que tenemos que meternos a full en la policía, tenemos que separar a los policías involucrados que, la verdad, son la minoría, eso hay que decirlo también.

No solamente recursos humanos, sino más económicos y policía que esté entrenada para combatir el narcotráfico. Si te digo que, este martes, fui a hablar con una mujer retirada recientemente de policía de Santa Fe, con 31 años de servicio, ella fue enviada por la policía a practicar tiro y solamente dos veces en 31 años. ¿No te parece algo increíble? ¿Una especie de complicidad de la política el hecho de que los efectivos de policía no entrenen el tiro?

Comprendo, desde ya. Tenés dos males. Uno que es el mal en sí mismo y otro el de la ignorancia.

Por supuesto. ¿Cómo puede la policía defendernos a nosotros y defenderse así misma sí en realidad está regalada? Cuando vos ves que la policía no entrena tiro, no tiene ningún tipo de entrenamiento, no solamente en tiro, ¿cómo vamos a recuperar el territorio? Para recuperarlo, que es lo primero que tengo que hacer para que esta provincia salga adelante, tenemos que tener una policía acorde, los narcos tiran todo el tiempo y todos los días están practicando tiro.

A la policía acá le hacen pagar sus propias balas para ir a practicar tiro, si es que lo tienen que ir a practicar, y sabemos que eso es muy caro. Algunos lo hacen con sus propios recursos pero es una locura que tengan que hacerlo con los sueldos paupérrimos que gana la policía.

Queremos que el policía gane más, tenga el respaldo político para poder hacer su trabajo y que no pase como hoy que te dicen "prefiero llegar dos minutos tarde porque, de lo contrario, tengo un problema en donde a lo mejor estoy hasta el día de mi jubilación respondiendo preguntas".

Entonces, no podemos estar de esa manera, tenemos que empoderar a la policía económicamente, que tengan los recursos de tecnología que hoy existen, pero también respaldarla. También nos meteremos en el Servicio Penitenciario, sabemos que la mayoría de homicidios en Rosario son pergeñados desde las cárceles, eso no puede pasar, los presos de alto perfil especialmente tienen que estar totalmente aislados y eso es algo que en a política, hasta ahora, nadie se animó a hacer porque saben que es muy fuerte y puede llegar a tener un vuelto, lo sabemos y nos haremos cargo de lo que tengamos que hacernos cargo.

Pero la realidad es que nadie se animó, ninguno de los que estuvieron antes como ministros de Seguridad y gobernadores se animaron a realmente aislar a los presos de alto perfil, y realizar inteligencia criminal en los barrios y penitenciaria adentro del Servicio Penitenciario.

Estamos al tanto de que el 60% de los homicidios en Rosario se realizan en el 12% del territorio, y si hablamos de la ciudad de Santa Fe está más concentrado todavía, porque el 44% de los homicidios se dan en el 1% del territorio, el cual está sin comisaría o ésta se encuentra con un solo policía, las comisarias llenas de presos cuando no tienen que estar alojados ahí.

Entonces, pasa lo que ocurrió hace unos días, que se escapan, liman los barrotes, son recuperados por sus bandas. Por lo tanto, hay una desidia que termina siendo cómplice, que viene siendo, durante este gobierno y el anterior, cómplice, porque si vos no hacés lo que tenés que hacer seguramente estás dejando hacer otras cosas.

Es importante tomar la decisión política como la tengo yo de enfrentar al narcotráfico, la criminalidad en general con recursos, tecnología, pero principalmente con liderazgo político y decisión política para hacer lo que hay que hacer e ir al fondo de una vez por todas.

Eso es lo que necesita mi ciudad (Rosario) y mi provincia (Santa Fe), y es lo que quiero hacer realmente, tenemos un proyecto para hacerlo.

Las diferencias con su competidor en Santa Fe

Alejandro Gomel (AG): Hace algunos días hiciste una declaración que hizo mucho ruido en cuanto a que si Pullaro ganaba la interna, no lo ibas a apoyar. ¿Esto es así? ¿Se puede romper JxC si gana Pullaro?

No va a ganar Pullaro porque voy a ganar yo, y no dije exactamente eso que salió en los diarios, a veces las cosas se cambien de lugar. Nunca dije si gana alguien, sino que no voy a convocar a mi gobierno a nadie que tenga o haya tenido nexos con la narcocriminalidad.

A la política le puede hacer ruido porque están acostumbrados a que la mugre se esconde abajo de la alfombra y van para adelante todos juntos. Lo que me parece es que desde el sentido común dije algo que tiene coherencia. Si yo estoy afirmando que determinadas personas no están limpias, pero porque hay audios que los implican, que muestran cómo corrompen a la policía, ¿cómo voy a trabajar con alguien que tiene un audio que nunca explicó a nadie, corrompiendo a la policía, diciéndole a ésta que le pasará las preguntas de los exámenes para que pueda ascender? Y ese policía después terminó preso por otra cosa.

O alguien que tuvo como mano derecha a un jefe de drogas peligrosas, y fue haciendo crecer en la policía de raso a jefe de drogas peligrosas, a una persona que hoy está presa por narcotráfico. ¿Cómo le digo a la gente que voy a convocar a alguien así a trabajar conmigo? De ninguna manera voy a convocar a alguien así a trabajar conmigo.

Sí a la gente que tiene que ver con técnica, sí gente que pueda tener que ver hoy y que esté trabajando con esta persona, pero no puedo trabajar con una persona con quien tengo un límite ético y moral, no podemos hacer que sea todo lo mismo.

Cuando alguien me critica por eso, me parece que es alguien que está saltando el sentido común, el cual me dice que sí estoy convencida porque lo escuché en audios, hay escuchas que son legales y no que son ilegales, no puedo convocar a Pullaro porque hay audios corrompiendo a la policía, y es parte de lo que quiero combatir.

AG: Esto que estás diciendo, de que "con Pullaro no voy a trabajar", ¿se puede trasladar a nivel nacional, si Larreta gana?

No. Creo que ganará Patricia Bullrich porque es lo que la sociedad necesita en este momento, y es decisión, coraje y fuerza para generar los cambios que hay que generar. Pero, de ninguna forma, creo que ninguno de los candidatos a nivel nacional tengan límites morales respecto de lo que sucede, esto es moral.

Puedo zanjar cualquier dirección política, pasar y tender puentes respecto de de discusiones políticas, que es lo que está ocurriendo a nivel nacional, y es que no hay una cuestión ética y moral que los distancie, es una cuestión política y todo lo que es político a nivel nacional se podrá trabajar tranquilamente entre todos los candidatos unidos y apoyaremos todos al proyecto que gane en las PASO.

A nivel provincial también será así, solamente lo que trazo es la línea ética y moral, que la tendríamos que trazar todos y no tranzar como hace muchas veces la política.

