La interna opositora en Santa fe se desangra. Carolina Losada vinculó al exministro de seguridad bajo la gestión del entonces gobernador Miguel Lifschitz, Maximiliano Pullaro, en el tema narcotráfico: “cuando uno dice la verdad y dice algo que es conocido. Los audios donde corrompe a la policía en primera persona son conocidos de cuando él era ministro”. La senadora agregó: “Los vínculos que hablo son conocidos, su mano derecha es tan peligroso que está preso”. Y enfatizó: "Me gusta decir las cosas en la cara y la verdad”.

En diálogo con Daniel López, en Pulso Continental AM 590, explicó que la interna de Juntos por el Cambio “No lo tomo como una pelea, sino como alguien que viene y recuerda cuál es la situación y la verdad”.

En el mismo sentido, Losada anticipó que si llega a ganar las PASO: "No voy a convocar a ninguna persona que haya tenido o tenga vínculos con el narcotráfico”. La precandidata a gobernadora por la provincia de Santa Fe agregó: “Voy a convocar a todo el sector, en mi Gobierno quiero ir hasta el hueso contra el narcotráfico y hay que tener las manos limpias y no tener muertos en el placard".

Losada reconoció el apoyo de Rodríguez Larreta y detalló que “no hay crecimiento posible si no recuperamos el territorio”. Ante los problemas de inseguridad y su repercusión en la economía provincial, la precandidata a gobernadora explicó que “el turismo se ha caído notoriamente”. No hay crecimiento posible si no recuperamos la libertad”.

Carolina Losada profundizó la interna contra Maxi Pullaro: "Le avisaban que iban a buscar un narco y él nunca encontraba nada"

"Lilita Carrió habló contra Maximiliano Pullaro y Lousteau es su jefe político. Tengo el apoyo de Patricia y también de Larreta", señaló.

Con respecto al triunfo de Orrego en San Juan, Losada detalló que “se puede repetir en Santa Fe lo que pasó en San Juan. Tenemos unas PASO muy competitivas".

Lo que se viene

El domingo 16 de julio se realizarán las PASO en la provincia santafesina, donde se resolverán quiénes serán los representantes de las principales fuerzas políticas de cara a las elecciones generales del 10 de septiembre próximo.

El exministro de seguridad, Maximiliano Pullaro, compiten en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe con Carolina Losada y Mónica Fein.

En el oficialismo peronista, cuya alianza se llama Juntos Avancemos, hay cuatro binomios. Marcelo Lewandowski-Silvina Frana es la fórmula de a Casa Gris. El Movimiento Evita lleva la fórmula Eduardo Toniolli-Leticia Quagliaro, el rossismo va con Leandro Busatto-Alejandra Gómez Sáenz y La Cámpora lleva a la dupla Marcos Cleri-Alejandra Obeid

También habrá interna en el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad entre Octavio Crivaro-Daniela Vergara y Carla Deiana-Mauricio Acosta. Otras fórmulas son: Edelvino Bodoira-Nora Sánchez (Viva la Libertad); Eduardo Maradona-Gabriela Vecchio (Coalición Cívica); Gustavo Marconato-Cristina Feria (Escucharte): Walter Eiguren-Graciela Blanco.

