Mónica Fein: "El kirchnerismo ha dejado un país sin esperanza, agobiado"

Mónica Fein contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9), que el Socialismo se alineará con la candidatura presidencial de Schiaretti. “Representa la gestión que deseamos y una mirada federal del país”, afirmó la precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe.

¿Cuáles son los diferentes socialismos en Santa Fe y cuál es la relación que tienen con Schiaretti?

Nosotros tenemos un partido nacional que fue a elecciones hace dos años, se presentaron tres corrientes de opinión y la nuestra ganó en las urnas con el voto directo de todos los afiliados. Las otras dos corrientes quedaron en minoría, tanto la de Roy Cortina que plantea ir con Juntos por el Cambio en Capital Federal y como el otro sector minoritario que también tiene una mirada distinta a nivel político. Nosotros conducimos el partido y hemos decido, en medio de esta realidad política en la que intentamos construir un diálogo más amplio y plural, y entendiendo la crisis en la que está Argentina, acompañar a Juan Schiaretti como candidato presidencial en una alianza que represente la gestión que deseamos y una mirada federal del país. Entendemos que el país necesita salir del debate de poder e ingresar a uno de ideas, proyectos y futuro.

¿También sos aliada de Juntos por el Cambio en Santa Fe?

En cada provincia hemos tenido distintas alianzas. En Santa Fe veníamos con el Frente Progresista, el radicalismo, la Coalición Cívica y ampliamos la alianza y construímos una nueva llamada Unidos para Cambiar Santa Fe. En esa alianza más amplia soy precandidata a gobernadora por parte del socialismo y Clara García se presenta como precandidata a diputada provincial. Somos una opción progresista y socialista dentro de Unidos que compite con Pullaro y con Losada, dos expresiones del radicalismo que van con el PRO.

En nuestro caso, somos una expresión de la continuidad de Miguel Lifschitz que ofrecemos al electorado santafesino para volver a construir un país con una sociedad pacificada, con proyectos en salud y educación y la profunda convicción de que de esta situación nos saca el trabajo y la gestión conjunta. Eso no quita que a nivel nacional tengamos una alianza diferente, ya que entendemos que esto que hicimos en Santa Fe nos ha podido construir a nivel nacional.

¿Esta situación sería parecida a la idea que tenía el radicalismo y Horacio Rodríguez Larreta de una alianza de Juntos por el Cambio separada del gobernador de Córdoba de manera provincial, pero conjunta a Schiaretti a nivel nacional?

Encontramos buena recepción a esta idea de salir de la crisis con más miradas, más compromiso y más partidos que entendamos que con esta inflación y la violencia que sufrimos en la provincia, era necesario construir una realidad distinta. Charlamos con Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Horacio Rodríguez Larreta y se expresaron a favor.

Creo que en Argentina falta entender que los frentes electorales deben tener como base un programa en común que sea un compromiso de las cosas que nos unen y un acuerdo de gobernabilidad. Más allá del resultado electoral, entendemos que hay que dar un cambio de página a nivel provincial donde Perotti ha hecho un mal gobierno y es un fracaso, y a nivel nacional sucede lo mismo. El fracaso de Alberto Fernández requiere de una opción que tome el desafío de poner un rumbo político en el país.

Pudimos hacerlo en Santa Fe, entendemos que Unidos para Cambiar Santa Fe va a ganar y tenemos la convicción de que llevamos nuestra experiencia de gestión. El Socialismo siempre cree que la Argentina va a salir adelante con propuestas en educación, seguridad y salud, y no con descalificaciones que impiden buscar acuerdos. Perotti fracasó en todos los ámbitos, llegó con una idea de paz y orden y tenemos récord de violencia. Ayer hubo un paro general de escuela en Rosario, hoy otra escuela recibió una balacera. La realidad es dramática y la falta de respuestas es dolorosa. A nivel nacional, sucede lo mismo.

El kirchnerismo nos ha dejado un país sin esperanza, agobiado y enojado Hay que buscar una alternativa, ojalá podamos ser nosotros. Hoy por hoy, impulsar la candidatura de una persona que es gobernador, viene del interior y que ha demostrado diferenciarse de los mandatos del kirchnerismo, es valioso para construir el futuro que viene. El socialismo siempre está dispuesto a dialogar para buscar una salida del lugar en el que estamos. Por otro lado, el mensaje que nos trae Milei es destructivo para la democracia y de las instituciones.

Escala la interna santafesina de JxC: Maximiliano Pullaro amenazó con denunciar a Carolina Losada

Alejando Gomel ¿Cree que la interna en la provincia se fue de las manos tras las declaraciones fuertes por parte de Losada y Pullaro que incluyen acusaciones de complicidad con el narcotráfico?

Creo que ellos quieren reproducir una confrontación de Juntos por el Cambio y me parece que se están equivocando. Le he pedido que nos convoquen a un debate de ideas en relación a la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura. Lo que están viviendo los santafesinos y, en particular, los rosarinos no merece ese tipo de campaña. Hay que levantar el nivel, evitar descalificaciones y, en todo caso, llevar las denuncias correspondientes a la justicia.

Descalificar al adversario para ganar una elección, en este momento de tanto dolor y preocupación, nos parece muy negativo y no es nuestra conducta. Lo que sí decimos, es que Losada no tiene experiencia para gestionar, nunca lo hizo y ni siquiera vive en Santa Fe a pesar de ser senadora por la provincia.

También decimos que Pullaro debería ser más humilde y entender que tuvimos problemas en seguridad, y reconocer el liderazgo de Miguel Lifschitz para el proceso de transformación que ha tenido Santa Fe. Nosotros pedimos un debate de ideas, todo lo demás profundiza el alejamiento de la sociedad con la política. Tenemos experiencia, conocemos Santa Fe, tenemos los planes de Miguel Lifschitz y estamos dispuestos a debatir para darle la cara a la gente.

Claudio Mardones: La semana pasada Elisa Carrió fue muy dura con Carolina Losada y contra Federico Angelini, titular del PRO, de quien aseguró que era un puntero y que no había activado la comisión de lucha contra el narcotráfico en la Cámara Baja, ¿cómo considera que fue la política del PRO en materia de narcotráfico en Diputados y cómo queda el sector de ustedes ante las críticas de Carrió?

Creo que el narcotráfico es un problema nacional y no sólo de Rosario. No hay localidad donde no haya consumo, venta, narcotráfico, narcomenudeo y lavado de dinero. El kirchnerismo fue funcional al decir que era un problema de Santa Fe porque no controlan las fronteras, las rutas nacionales y la hidrovía. Cada 15 días encontramos drogas en algún puerto. Es cierto que estamos en un lugar estratégico porque tenemos uno de los puertos más grandes de Sudamérica, pero entiendo que no hay que confundir.

Hay una responsabilidad muy grande del gobierno nacional en negar el proceso del narcotráfico y eso no lo va a resolver el Congreso que tuvo un funcionamiento muy débil por la dificultad que tiene el país para que funcionen las instituciones. No hay que equivocarse de adversario, el que nos trajo a esta realidad es el kirchnerismo. Por supuesto que tengo críticas a mis oponentes, entiendo que no tienen experiencia para gestionar Santa Fe.

Fui intendenta de una ciudad con un millón de habitantes y entiendo las dificultades que existen. La fórmula de Losada no tiene experiencia en ninguna gestión de gobierno, en el Frente de Todos tampoco hay dirigentes que hayan sido intendentes. La política tiene un déficit que es no entender que no se puede ser director de escuela sin haber sido maestro o director de un hospital sin haber integrado un equipo de salud.

Bienvenidos a quienes se suman a la política, es muy valioso, pero es necesario ser un líder y aprender cómo se gestiona el Estado. Lo de Perotti ha sido tan desastroso que no pudo garantizar una licitación de chalecos antibala, móviles policiales, pero el gobierno nacional dice que el problema del narcotráfico corresponde a Santa Fe y sólo nos destina un 1% del presupuesto de seguridad. Para ellos fue más importante defender a Cristina que discutir el funcionamiento de la Justicia Federal.

Claudio Mardones: Ayer, Agustín Rossi recordó que el socialismo fue gobierno y les pidió que se hicieran cargo, ¿cuál es su respuesta ante ese planteo?

Yo no me puedo olvidar que nos acusaron de ser responsables del narcotráfico mientras ellos no controlaban la efedrina que entraba. Trataron de estigmatizar a la provincia y al Socialismo. Seguramente cometimos errores, no es fácil avanzar contra el narcotráfico.

Necesitamos y fuimos incorporando tecnología, y nos hubiese venido bien un gobierno nacional que nos ayudara. Nos hacemos cargo, pero habíamos bajado a la mitad el número de homicidios y hoy los duplicamos. Cuando uno está encaminado, con políticas claras, reduce las cuestiones más complicadas como los homicidios, y viene un gobierno como el de Perotti o el de Alberto Fernández, y pasamos a tener las cifras más terribles, también tienen que hacerse cargo.

Agustín Rossi tuvo un rol central en todos los gobiernos kirchneristas. Países como Colombia, Perú, México y Bolivia no piensan que el narcotráfico corresponde a una ciudad o región. En Argentina, el gobierno lo niega y dice que es un problema de una ciudad que no produce droga, más allá de su lugar estratégico.

Nosotros creímos, con cierta ingenuidad, que metiendo presos a los cabecillas íbamos a disminuir la violencia. Lamentablemente descubrimos que manejan las calles desde las cárceles y que tienen acceso absoluto a medios de comunicación. En cuatro años, Perotti no pudo adquirir inhibidores de señal.

