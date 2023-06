Martín Tetaz, diputado nacional por JxC, aseveró que "Javier Milei rehúye en debate real de los capitalismos posibles". El crecimiento del radicalismo, la baja de Facundo Manes en las encuestas y la identidad de la fuerza opositora que compone, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Notás que Javier Milei se guardó de los medios y que ahora van a los medios economistas noventistas cercanos a él, que vienen a bajar los decibeles del discurso de la dolarización y la explosión del Banco Central, y no las posiciones tan extremas con las que Milei se hizo famoso?

Milei se hizo famoso, primero, usando la falacia del hombre de paja. Por esa misma razón, nosotros le llevamos un espantapájaros para regalárselo. Lamentablemente, no se presentó y no se lo pudimos regalar.

Pero la idea no era discutir contra un espantapájaros, sino denunciar que eso es lo que hace él. La famosa falacia del hombre de paja es ponerte en tu boca un argumento que nunca dijiste y derrotar un argumento que es fácil de vencer.

El argumento de Milei y sus seguidores es que todos los que piensan distinto son socialistas, comunistas y planificadores. ¿Por qué eligen el comunismo? Porque es un rival muerto, caído con el Muro de Berlín en 1989, es fácil discutir contra un muerto.

Sin embargo, rehúye en debate real de los capitalismos posibles, de los que funcionan en el mundo, las ideas que pueden sacar a Argentina. Por eso no quiere dar el debate profundo contra otro economista.

Fijate que se aceptó aquel famoso debate que te tocó moderar a vos con Juan Grabois, esencialmente, porque Grabois no es economista. Es una razón media extraña que un tipo que es economista no se anime a debatir con ningún otro economista.

Nosotros mencionábamos el Teorema de Baglini. ¿Notás, por un lado, la hipótesis de este Teorema y, por el otro, cierta presión de los bancos hacia los sponsors de Milei, diciéndole que aclare que no romperá el Banco Central porque, de lo contrario, el 13 de agosto y si llegara a salir primero entre los más votados, podría ver una corrida bancaria y eso afectaría a quienes incluso están sponsoreando a la propia candidatura de Milei?

Es un poco más de estrategia. A Milei le pasa algo similar a Cristina Kirchner, que crece cuando calla y se hunde cuando habla. Ella, cuando más habla, más cae en las encuestas. Y cuando se retira o se calla en general sube en las encuestas.

Pero eso pasa con los líderes decadentes, no era la situación de Milei hace un año, que casualmente crecía cuando hablaba.

Ese crecimiento, insisto, cuando llega la hora de enfrentar la realidad, una cosa es tomarse esto como un fenómeno emergente, relativamente marginal y extremo, y otra es cuando empieza a crecer y uno dice "mirá que se está metiendo entre los tres primeros y puede llegar a ganar".

Entonces, cuando empieza a parecer que puede llegar a ganar uno piensa "¿cómo era eso de la dolarización? ¿Cómo era eso de prender fuego el Banco Central?". Todo el mundo quiere saber cómo es de verdad y ahí la propia gente que trabaja con él le transmite que "no podemos seguir diciendo esto porque no vamos a durar ni un minuto".

Eso es un poco el ABC de la supervivencia, tiene que ver con esto del Teorema que describías que cuando más cerca estás del Gobierno y más razonable te empezás a poner en las encuestas.

Acabás de presentar un proyecto de ley para garantizar la democratización sindical y recordás allí que, 11 días después de asumir, Raúl Alfonsín mandó al Congreso la Ley Mucci, por su ministro de Trabajo, que buscaba democratizar el modelo sindical.

En aquel momento, lo que además denunciaba Alfonsín es que durante la dictadura había existido un pacto sindical militar, es decir, colocaba a los sindicalistas como contubernio con los dictadores. ¿Cómo es en tu caso? ¿Por qué recordás esa ley?

Exactamente. Porque esa ley, esencialmente, lo que busca era normalizar los sindicatos y que la democracia no fuera solamente para los cargos selectivos de los distintos poderes, sino que también permeara en las estructuras sindicales que, como decís, venían sin un régimen de elecciones por su acuerdo con los sectores militares.

Entonces, tenía una lógica que, si vos revisás artículo por artículo, era una ley de normalización de cómo tenía que ser el proceso electoral de los sindicatos.

Hoy, pasados 40 años de democracia, prácticamente la realidad es que el mecanismo de elecciones está dentro de los sindicatos, pero garantiza que se perpetúen siempre los mismos, no hay rotación ni renovación, hay sindicalistas que están hace 20, 30 o hasta 40 años al frente de los sindicatos. Y no hay facilidades para que las minorías tengan representación dentro de los sindicatos.

Por lo que estamos tratando de atacar es eso, sería la "Ley Neomucci", si alguno pudiera llamarlo de alguna manera, porque lo que busca es democratizar los sindicatos de este momento, que tiene una realidad, no es que no tienen un mecanismo de elección.

Ahora sí lo tienen, pero poseen uno que garantiza la hegemonía de los mismos siempre y no genera democracia sindical.

El lugar de la UCR en las elecciones

Estamos citando juntos distintos referentes radicales. Y existe una hipótesis, no sé cuán probable termine siendo, de que posiblemente los principales candidatos radicales terminen integrando las fórmulas cruzadas como vices de los dos candidatos del PRO.

¿Creés que, como piensa Facundo Manes, el radicalismo tiene que tener una fórmula pura, competirle a los candidatos del PRO y hasta poder ganarle?

Sí, desde que me metí en la política que estoy tratando de trabajar para que el radicalismo tenga un candidato a presidente y gobernador competitivos, pero después está la realidad. Iniciamos un proceso de construcción en muchos distritos, en algunos con relativo éxito.

Por ejemplo, el candidato a gobernador que de milagro no gana en La Pampa, la mejor elección de la historia de la oposición allí fue radical. También los dos candidatos que están disputando las PASO en Santa Fe, uno de los dos será gobernador casi seguro, son ambos radicales. El candidato más competitivo de la Ciudad, sin ir más lejos, es un radical.

El radicalismo está creciendo y en muchos distritos logramos construir esos candidatos competitivos, pero en otros no. Por lo que hoy somos casi presa de la interna del PRO a nivel nacional, no logramos una figura nacional que hoy aparezca con dos dígitos en las encuestas.

Entonces, cuando se da ese panorama, tampoco tiene sentido presentar el candidato por presentarlo, porque después qué intendente querrá ir en una boleta de un candidato a presidente que puede 5% para arriesgar perder su intendencia. Es muy difícil armar cuando en el acuerdo nacional de arriba no tenés un candidato que sea competitivo.

Pedirle a todos que se inmolen en nombre de una elección testimonial, esto no tiene ningún sentido. Uno intenta buscar una candidatura radical, pero si esa no llegamos a construirla para esta elección, seguramente pasará esto que decías vos, de que terminaremos integrando con fórmulas cruzadas con alguno de los otros espacios que hay.

Alejandro Gomel (AG): Esto que estás contando respecto de Buenos Aires, ¿vale para Nación? ¿Si no hay un candidato competitivo es mejor incorporarse al menú que en este momento presenta el PRO, es decir, Bullrich o Larreta?

Claro. Qué alternativa le queda. El radicalismo tiene mucho éxito, hasta ahora, en construir candidaturas locales y provinciales. No hay que olvidar que el radicalismo implosionó en el 2001 y el PRO nació de las cenizas de éste, usando la base de sustentación política del propio radicalismo, que era la clase media trabajadora, comerciante y profesional de la Ciudad.

Hoy, ese radicalismo se está poniendo de pie, se está recuperando y está disputando el bastión, ese que fue del PRO, que por derecho propio casi, te diría, nos pertenece, porque es nuestra base de sustentación política natural. Pero después tenés que ir construyendo candidaturas que vayan siendo competitivas. Muchos distritos lo van logrando.

Yo te pregunto, ¿tenemos un candidato competitivo a nivel nacional? Alguno de los que son candidatos, Morales o Manes, ¿tienen hoy más de 10% de intención de voto en una elección nacional? La respuesta es no. Si uno no logró construir un candidato lo suficientemente competitivo tiene, no obstante, músculo como para formar parte de alguno de los dos espacios, terminar en lista cruzada.

¿Me permitís discrepar con esa hipótesis? Manes obtuvo en Buenos Aires el 20% de los votos. La Provincia representa el 40% del padrón total y sólo en Buenos Aires sería 8%...

Claro, si la gente mantuviera los votos sería así.

Entonces, ya tenés 8% de Buenos Aires, y si al mismo tiempo algo sacara en el resto del país llegaría a 12 o 13. ¿El problema es que, posiblemente, el radicalismo se conforma con ser el blanqueador del PRO?

Es un problema identitario, es decir, qué representó en su momento Manes en la elección del 2021. Y lo que hizo fue representar un montón de gente que quiere sumarse al espacio de JxC, no siendo PRO, pero que defiende las banderas de JxC.

Y esa identidad de él se diluyó después con sus propias acciones. Cuando todo el bloque de diputados en su conjunto firmó el pedido de juicio político al Presidente, hubo un solo diputado misteriosamente que no firmó y fue Facundo.

A mí me parece fantástico lo que hizo, es delirante pedirle juicio político al Presidente por un detalle que pone fuera la institucionalidad de Argentina, al contrario, agranda JxC.

Cada gesto que vos hacés define una identidad y luego lo que tenés que hacer, en un proceso electoral, es representar esa identidad. La que procuró definir él es la de un espacio que hoy está vacío.

En el radicalismo verdadero, no de derecha, sino el de Alfonsín e Yrigoyen, lo que hizo grande a la UCR fueron eso valores.

La difusión política hoy, probablemente, cambie en el mundo de los tres tercios que se viene después de esta elección, y vamos a estar teniendo otra discusión. Vamos a remontarnos a Gualeguaychú. ¿Por qué el radicalismo terminó conjuntamente con el PRO, dentro del mismo espacio político, que muchos radicales decían que de ninguna manera terminarían?

Muchos decían "nosotros con Macri no tenemos nada que ver". La misma Lilita Carrió, que también terminó en el mismo espacio con una postura famosa, esa de "mi límite es Macri" y finalmente culminó dentro de la fuerza.

¿Por qué? Porque lo que identificaba al espacio era el freno a la hegemonismo del kirchnerismo. El cual, en 2011, había mostrado que era hegemónico y había que ponerle un freno a eso, por un lado. Y por otro, había que ofrecerle a la sociedad una salida republicana, eso que representó Cambiemos. Ese era el acuerdo de Gualeguaychú.

Primero, el acuerdo era programático, estaba claro cuál era el objetivo, había una identidad muy clara. Eso se desdibuja cuando uno empieza a hacer críticas, cuando uno menciona, por ejemplo, que "Macri es delincuente, igual que Cristina", eso rompe al medio esa identidad, como pasó con Facundo.

Creo que te estás refiriendo a que no dijo que era delincuente, sino que estaba procesado por el tema de las espías en el ARA San Juan.

No dijo que estaba procesado, fue una definición bastante más clara. Dijo "son lo mismo", procuró una reconfiguración del espacio político que, claramente, no es el momento de hacer, y por eso no le va bien en las encuestas.

Posiblemente se dé en algún momento, estoy convencido. Ese mundo de tres tercios, no es un mundo donde te podés construir una identidad para terminar una hegemonía, porque si hay tres tercios y uno de ellos tiene menos de 25%, ya no hay hegemonía.

Entonces, JxC tiene un problema identitario hoy y tendrá que repensar si reconfigurarse el espacio de la política después de estas elecciones, y ocurrirá ese fenómeno.

La interna de Juntos por el Cambio

AG: ¿Lo que planteás es que se va a a partir y que no es lo mismo la identidad de JxC de Bullrich que de Larreta?

No dije eso.

AG: Por eso te pregunto, ¿cuál es la identidad de JxC? ¿Lo que está planteando Larreta o Bullrich?

No dije eso, sino que lo contrario. Pero lo voy a decir de otra manera, porque a veces uno no se expresa bien y amerita expresarse mejor. Lo que estoy diciendo es la lógica o lo que le dio la lógica a Cambiemos en 2015.

¿Qué cambió entre el 2015 y el 2019? La expectativa de que esa era una alianza solamente electoral, que tenía como objetivo terminar con la hegemonía del kirchnerismo, que era un espacio antikirchnerista y que iba a volar por los aires ni bien perdiera la primera elección.

Pero perdió la primera elección y no voló por los aires, se volvió más fuerte y se amplió. Por eso se empezó a llamar Juntos por el Cambio, más fuerte desde el punto de vista identitario, porque reflejaba exactamente las dos cosas que significábamos: que estábamos juntos y que no nos habíamos partido, a pesar de que no era un cuestión meramente electoral, y que íbamos por ese mismo cambio de ponerle fin a la hegemonía K y darle al país una salida republicana.

Cuando vos hacés un planteo de corte transversal, decís que estás a favor de muchas de las ideas del kirchnerismo y en contra de muchas de las de JxC, la discusión no es más ellos vs. nosotros, sino que es otra. Y lo que intentás es patear el tablero y reconfigurar el espacio identitario. Ese intento te puede salir bien o mal, a Facundo le salió mal.

Vamos a un mundo de tres tercios y éste ya no es por definición un mundo hegemónico, ya no se puede definir así. Un mundo de tres tercios donde la lógica identitaria que nos dio razón de ser en 2015, nos reconfiguró y fortaleció en 2019, y ahora deja de tener razón de ser, y la lógica identitaria es otra. Pero no dije que porque haya una contradicción entre Horacio y Patricia, eso lo están diciendo ustedes.

La contradicción es entre Macri y los radicales. Uno podría decir que fue tan crítico de Macri el propio Alfredo Cornejo y lo mismo Gerardo Morales. Pero algo pasa con Manes porque a él no le perdonan la crítica a Macri y a Morales y Cornejo sí.

Probablemente sea que le quede claro al radicalismo que Manes no es fácil de manejar, por decirlo de alguna manera, y no se comporta institucionalmente. Mientras que los demás terminan, por lógica tradición de años, siendo más disciplinados internamente.

Me hace acordar a la tesis que tenía Carlos Escudé, que era la tesis doctoral que decía que uno al capital político, que él llamaba soberanía, lo podía gastar o invertir. Hacía la diferencia de si lo invertís, por ejemplo, y decía que Néstor Kirchner no pagaba la deuda pero invertía el capital político, porque al romper con el FMI y pagarle por anticipado a éste, lo reconfiguró políticamente.

O lo podés gastar, y Escudé lo mencionaba con el caso de Cristina con la 125, en donde afirmaba que "todo el capital político, lo dilapidó, lo gastó sin ningún beneficio aparente, con todo costo".

Y acá pasa una cuestión similar, Facundo tenia un capital político en la elección de 2021 y la sensación es que en el modo en que hizo el planteo, que era extemporáneo, porque era no el momento ni tampoco era correcto, Facundo Manes gastó el capital político que tenía.

Muy distinta sería la situación, a diferencia de lo que vos decías de Morales, que construyó un capital político, está junto y codo a codo con Martin Lousteau, con quien se sacaban chispas y se tiraban vasos hace relativamente poco tiempo.

Entonces, si uso ese capital político para construir diciendo cosas "parecidas", porque hay una diferencia muy grande y para mí son parecidas conceptualmente en alguna ideas, pero supo encontrar el límite más adecuado, se metió en un bazar, pero no con el elefante del bazar. Entonces, eso me parece que genera una diferencia clara.

El problema de Facundo es que dilapidó ese capital político en vez de invertirlo, por eso perdió mucho apoyo. No es Milei que dice cosas de este tipo, pero tiene 20% de intención de votos.

Es decir, dice cosas inconvenientes pero no tiene trayectoria dentro del partido. Entonces, ¿a título de qué tendría ese lugar en la representación que vos estás reclamando?

