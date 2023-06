Marina Dal Poggetto, reconocida economista, consideró que es muy difícil que se sostenga el nivel de uso de dólares que está haciendo el Gobierno para mitigar la brecha cambiaria. “Los esquemas de represión financiera duraderos son esquemas con autocracias, no con democracias”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Muchos analistas preveían que la inflación de mayo fuera de casi el 9% y se espera que de menos, de 8% o 7%, ¿puede ser?

Todos los meses hay alguna diferencia entre las mediciones privadas y el dato oficial. Puntualmente, en los datos de marzo y abril, todos los privados estuvieron por debajo del dato del Indec, con lo cual, es probable que este mes, el dato del Indec esté algo por debajo del dato de los privados.

Estaría en torno a 8%, esperemos a ver qué es lo que da el Indec. En cualquier caso, es una inflación muy alta. Solamente se terminó la racha de que suba un punto por mes, algo que venía pasando desde diciembre de 2022.

Sí, pero no es lo mismo que suba un punto a que baje un punto ¿no?

Lo que digo es que un número no te va a hacer una gran diferencia en la economía. Sin embargo, es un número que genera un poco de alivio y calma, convenientemente, en la previa del cierre de listas.

Hemos hablado mucho en distintos contextos. Recuerdo en 2017 y 2018, cuando todos los organismos internacionales y la mayoría de los consultores económicos pronosticaban que 2018 iba a ser un año excelente, con el dólar estable en una situación decreciente, y vos decías otra cosa.

¿Qué le pasa a los economistas que parece que estuvieran mirando siempre el espejo retrovisor y siempre proyectan la inercia? Algunos políticos esperan que los economistas les revelen que pasarán el futuro como si la economía fuera una ciencia exacta…

Por definición, los economistas no adivinamos el futuro. No tenemos la bola de cristal, si la tuviéramos no estaríamos haciendo lo que hacemos. Nosotros intentamos delinear tendencias en función de los datos objetivos, lo que pasa en el mundo y lo que hace la política. Una cosa es proyectar el año en función de supuestos, y otra cosa es medir la inflación del mes.

Hacemos mediciones de precios, algo que empezamos a hacer en 2007, cuando se rompió el termómetro del Indec, ahí empezamos a medir.

Deberíamos haber dejado de hacerlo en 2016 cuando, se corrigió el Indec, pero no lo hicimos porque, con los datos de inflación que tenías en ese momento, había demandas del sector privado de intentar conseguir un anticipo, porque hay bonos indexados a la inflación, por lo tanto tiene un valor económico poder anticiparse y proyectar la inflación. Pero una cosa es proyectar y otra cosa es medir.

Medimos con una robustez menor a la del Indec. Ninguna consultora privada tiene la capacidad técnica del Indec para medir, aunque es cierto que desde que empezamos a medir nosotros, allá por 2008 con Miguel Bein, hoy tenemos mecanismos de medición que son distintos. La tecnología avanzó, levantamos precios en forma automática, y cada vez tenés más precios en internet, que te permiten medir mejor. Cambió la metodología.

Con respecto al producto bruto, percibo que los economistas cercanos a la oposición tienen una tendencia a sobreestimar su caída y los del oficialismo a subestimarla. ¿Cuál es tu punto de vista?

Estamos proyectando una caída en torno al 4%. Dos puntos de caída directa por la sequía. Eso todavía no impactó en las estadísticas, pero va a impactar en abril, mayo, junio, julio. Los otros dos puntos directos son por la caída en la actividad asociados a la caída de las importaciones, la caída en stocks producto de la caída de las importaciones.

Lo que sí es cierto es que el Gobierno forzó el uso de los dólares más allá de lo que tienen. El año pasado, la pifiamos en la proyección del nivel de actividad, porque proyectamos suponiendo que el gobierno iba a hacer determinado uso de dólares en función del compromiso que tenía con el FMI y asumiendo las proyecciones de cosecha que había a principio de año, que después se modificaron por la sequía.

Estoy hablando de 2022. El nivel de actividad se forzó y volvió a crecer en 2022, después del 10% que había crecido en 2021 por el rebote de la pandemia.

Este año, si mirás el compromiso que se firmó con el Fondo, después discutimos la sequía, el compromiso era que acumulaba casi 7000 millones de dólares de reserva. En vez de acumular 7000, estamos 4000 abajo. Es decir, casi 10.000 millones de dólares abajo del compromiso asumido con el Fondo.

Eso tiene que ver con la cosecha, con la escasez de dólares originados en las importaciones, pero además tiene que ver con que el nivel de importaciones que tiene hoy la economía está desalineado con el compromiso ajustado a la caída de las exportaciones.

Con lo cual, se está forzando sistemáticamente el nivel de actividad. Lo que es contradictorio, porque todas las empresas reciben menos dólares de los que quisieran. Ahora, el Gobierno está entregando más dólares de los que tiene. en gran medida, para sostener el nivel de actividad, llevando las reservas a niveles peligrosos.

¿Cree que entre inflación y recesión el gobierno le teme más a la recesión que al aumento de la inflación y por eso fuerza todo lo que puede el crecimiento de la economía?

Hasta niveles peligrosos, porque está llevando la situación a un nivel donde la inflación está corriendo al 8% mensual.

Un 8% mensual es más de un 150% anualizado, un ritmo peligroso. En un contexto de escasez de reservas, la válvula de escape es la brecha cambiaria y, cuando salta la brecha cambiaria, no solamente usa dólares de más para pagar importaciones, sino que también el Gobierno usar dólares de las reservas (que ya no tiene) para intervenir en el mercado cambiario y controlar el precio del dólar.

Dicen “falta poco”, pero no falta tan poco. Falta poco para el cierre de listas, después hay que llegar al 13 de agosto, después al 22 de octubre, luego al 19 de noviembre y después, finalmente, al cambio de gobierno el próximo 10 de diciembre.

Todo esto en el marco de una campaña donde va a valer todo y donde las propuestas que aparecen del lado de la oposición, en los casos más extremistas, plantean remover los controles de capital desde arranque.

Hoy, los controles de capitales sostienen, con alfileres, la demanda de pesos, evitando un proceso de dolarización y desencadenamiento de una escalada de la inflación más violenta.

Si las propuestas que tienen chances electorales hablan de mover esos controles de capitales en forma más agresiva, Con la promesa de dinamitar el Banco Central, el riesgo es que la inflación escale. Mi sensación es que va a impactar también en el nivel de actividad.

La sequía va a impactar, es una cuestión contable. La cosecha impacta desde el segundo trimestre, pero ahora se va a ver. Mi sensación es que no se puede mantener seis meses más el uso de dólares que se está haciendo hoy.

Ahí viene la discusión con el Fondo. Vos le estás pidiendo al Fondo que te anticipe plata, pero el tema es para qué. Se supone que la plata que te anticipa el Fondo es para pagarle al Fondo, pero la usás para intervenir o para tratar de mantener el nivel de actividad artificialmente alto.

Empezamos a ver una dinámica financiera que es extraordinariamente perversa y que tiene como objetivo único llegar al otro lado del río. La bola de cristal no la tenemos, pero intentamos no tener sesgo, tratar de medir para dónde va la economía sin imprimir nuestros deseos en el análisis.

El impacto económico del discurso de Milei

Aparecieron varios economistas, fundamentalmente conectados con la década del ‘90, cercanos a Javier Milei, diciendo que la dolarización en realidad es una metáfora, moderando el discurso y las propuestas de Javier Milei.

Me pregunto cuánto de eso tiene que ver con el teorema de Baglini, que decía que a medida que uno se acerca al poder se vuelve más conservador y acomoda su discurso a lo que es posible, y cuánto tiene que ver también esto con el miedo a lo que pueda ocurrir en la economía entre el 13 de agosto y el 10 de diciembre ¿Qué opinión te merece?

El 13 de agosto no va a ser como en 2019, 2019 fue muy anómalo. Tenías un candidato que obtuvo votos suficientes para ser presidente en primera vuelta, y hubo un cambio de expectativas muy radical respecto a lo que se esperaba la noche previa a las PASO.

Fue una bomba del tiempo. Al día siguiente de las PASO, los precios de las acciones valían la mitad, los bonos valían la mitad y el dólar había saltado de 40 a 60.

De hecho, me sorprendió escuchar unas declaraciones de Cristina Kirchner en una entrevista que le hicieron en C5N, donde directamente dice que “el error de Alberto Fernández fue haber dicho que el dólar a 60 estaba bien”.

No lo dijo pero quiso decir “deberíamos saber dejado que se estrolen”. Con eso, se estabilizó el mercado cambiario y eso le permitió a Macri recuperar 10 puntos, usando cerca de 20.000 palos de reservas para eso.

Creo que, en estas PASO, es poco probable que haya un candidato con votos suficientes para ganar en primera vuelta. ¿Pero qué pasa si se cuela en el balotaje un candidato que tiene un discurso económico cuya propuesta central es dolarizar y prender fuego el Banco Central?

Es cierto que le están bajando el precio de la dolarización, pero, desde el punto de vista de la dinámica de los pesos, mi sensación es que la demanda de pesos cae mucho más rápido que si el discurso fuera “no se puede levantar el cepo el día uno”, lo cual no significa perpetuar el statu quo.

El programa de política económica tiene que apuntar a corregir la brecha, que hoy es la principal distorsión que tiene la economía argentina. Es una grosería en términos de transferencia de ingresos de los exportadores a los importadores.

Los deseos, el deber ser, se mezcla con él cómo podés transitar. Hoy tenés precio de bienes ridículamente caros y de tarifas ridículamente baratos, aunque ya no para todos, con este esquema de cantidad de pesos que tenés.

Aunque a diferencia de 2015, son pesos remunerados, pesos que crean pesos, con las leliqs a una tasa del 8% mensual, creando 1,2 billones de pesos por mes. Eso es más que la suma del déficit, que la suma de la emisión de pesos del Banco Central para comprar bonos y que la suma de la emisión de peso por el desdoblamiento cambiario.

Es decir, es la Principal fuente de emisión de pesos, y detrás de esas leliqs están los depósitos.

Macri recibió un déficit fiscal de entre el 7% y el 8%. Es probable que el déficit fiscal que le deje en Massa al siguiente ministro de Economía sea de 3,5%, del cual un 1% corresponde a la sequía, que no se repetirá el año que viene.

Ahora, el problema es el déficit cuasi fiscal, los intereses que se pagan por las leliq. ¿Hay alguna salida que no signifique una especie de plan Bonex, una reformulación del valor y la tasa de interés de esa deuda que genera todos los días el Banco Central?

Macri recibió un déficit primario de 3,8%, esos son los números. Después le pusieron la deuda flotante, le agregaron otras cosas y llegaron a ese número del 7%.

Este año, el déficit va a estar en torno al tres y pico, probablemente, pero con una dinámica inflacionaria que licúa fuertemente los gastos. Hoy, el gasto en jubilaciones, a pesar del bono a los jubilados, está más de dos puntos y medio por debajo del nivel de gastos en jubilaciones que tenías en 2017, antes de esa reforma provisional que intentó cambiar la movilidad.

O sea, la aceleración del 25% al 150% de inflación licuó el gasto, y no es sostenible ese esquema. Tenés un tema parecido del lado de los ingresos.

No es que esté el ajuste hecho, pero sí coincido en que hoy el cuasi fiscal es más grave que el déficit fiscal. Hay mecanismos para evitar romper los contratos, y creo que sería lo prioritario no romper los contratos. Porque esos son los depósitos en pesos es el capital de trabajo de las compañías, que son las que sostienen el andamiaje del nivel de actividad.

Ahora, dicho esto, la magia no existe. El bajante de pesos existe, el faltante de dólares en el Banco Central lo tenés, tenés un cepo que te sostiene la demanda de pesos, con una consecuencia muy grave, que es la brecha cambiaria. Lo que no podés es suponer que los problemas no existen, soltar los precios relativos y esperar que se acomode todo solo.

Un desdoblamiento tiene consecuencias. Querer prender fuego del Banco Central tiene consecuencias. Entonces, el riesgo de Rodrigazo aparece. Ahora, para que haya un Rodrigazo, necesitas un Rodrigo que sostenga las variables. Que imponga que la inflación es solamente un fenómeno monetario y no tiene detrás otro problema constitutivo.

La inflación tiene un origen fiscal y monetario. Ahora, una vez que vos tenés este despelote en término fiscales, este déficit fiscal y de precios relativos. Intentar ordenar esto tiene un componente distributivo. No es neutral en términos distributivos, mucho menos en términos de gobernabilidad y en términos políticos.

¿Hay alguna otra forma de solucionar esto que no sea licuando?

La forma sería sostener el cepo para siempre, pero sostener el cepo para siempre, con estos niveles de brecha, inflación, entre otras cosas, para mí no es una salida.

Vos tenés que cambiar los precios de arranque, los precios relativos están muy desalineados. Pero de nuevo, ahora surge el problema de lo que hay que hacer, pero nadie dijo “¿por qué atrasaste el tipo de cambio como lo atrasaste en 2021 para ganar la elección?”, nadie dijo “¿por qué trataste las tarifas como las atrasaste?”.

El atraso tarifario que coordinó Alberto Fernández en tres años y medio de gestión es equivalente al que coordinó el kirchnerismo en tres gestiones.

Cuando la inflación corre al 25%, vos dejás congelado un precio y el atraso ocurre, pero tarda mucho más que cuando la inflación corre al 100% o al 150%. En términos de hojas de balance de los distintos sectores, está todo el mundo tratando de protegerse frente a la incertidumbre de un evento que en algún momento va a venir.

Vos podés tener esquemas de represión financiera o podés tener esquemas de libertad económica, todo en sus términos, pero la represión financiera sin dólares no gana elecciones. Los esquemas de represión financiera duraderos son esquemas con autocracias, no con democracias.

