FMI: por qué es clave el adelanto de fondos para confirmar la candidatura de Sergio Massa

El adelanto de fondos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) es clave para definir la candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa, de cara a las elecciones generales de este año.

En este contexto, nos comunicamos con Liliana Franco, periodista especializada en economía y acreditada en Casa Rosada, quien habló sobre las negociaciones del Gobierno con el FMI.

Buenas expectativas del Gobierno con respecto a la inflación

“Según el Palacio de Hacienda, el frío congeló los aumentos de precios de mayo”, dijo Franco, quien luego completó: “Hay optimismo de que la inflación podría ser inferior a la de abril, yendo en contra del pronóstico de las consultoras que integran el REM”

“Los analistas coinciden que la inflación no va a bajar en el corto plazo, complicando las expectativas de Sergio Massa”, disparó la entrevistada. “El acuerdo con el FMI se ha frenado porque hay un dilema en el organismo multilateral, no saben quien va a estar al frente de Economía”, añadió.

El dilema del FMI

En esa misma línea, Franco dijo que el Fondo no quiere pedir una devaluación con estos niveles de inflación y pobreza. “Argentina no está en condiciones de no recibir plata fresca, hoy con las reservas del BCRA no se puede pagar el vencimiento de deuda” detalló.

Asimismo, la periodista dijo que la cercanía del Gobierno con China no es un factor determinante para las negociaciones con el FMI. “El directorio del FMI no está a favor de seguir dando dinero al país sin alguna contraprestación”, concluyó.

Finalmente, Franco dijo que el Fondo Monetario Internacional quiere patear las negociaciones para adelante para evitar un problema político. “Hoy Sergio Massa sigue teniendo el apoyo de Cristina Kirchner porque sigue midiendo en las encuestas”, concluyó.