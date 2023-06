Claudio Poggi, gobernador electo de San Luis, analizó el triunfo en su provincia tras las elecciones del domingo. A su vez, analizó la caída de los hermanos Rodríguez Saá y se refirió a las posibilidades de Juntos por el Cambio, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Quiero que nos ayude a entender, para los porteños, el sistema político de San Luis. Habrá visto que aquí hay una controversia en Buenos Aires respecto de sí ganó el cambio o la continuidad, porque usted ya había sido gobernador en la alianza con uno de los hermanos Rodríguez Saá.

Le pido que haga una especie de introducción para principiantes de cómo se fue dando, desde la llegada de la democracia, el sistema político allí y lo que usted representa. ¿Cuánto hay de cambio y cuánto de continuidad? ¿Ganó el cambio?

Lo que discutíamos electoral y democráticamente era la continuidad de la decadencia que estamos viviendo desde hace ya algunos años, porque San Luis supo estar mucho mejor.

Supo ser un modelo a principios de siglo...

Sí, los primeros indicadores en los rankings, que teníamos en casi todos los rubros, ahora marcan que estamos entre los últimos. Cuando finalizó nuestro gobierno, a fines del 2015, el índice de pobreza de San Luis era un tercio del promedio de las provincias de Argentina, pero ahora estamos por encima de ese promedio.

Hay inseguridad y droga por todos lados, es decir, perdimos la tranquilidad, como pago tranquilo que éramos y todo eso conjugó para que se produjera un cambio. Lo que interpretamos y llevamos adelante es el sentir de la inmensa marea sanluiseña de un deseo de cambio.

Fui gobernador en San Luis entre 2011 y 2015, y ya los primeros meses de mi gobierno mi principal adversario interno, porque éramos parte de un mismo espacio, era el actual gobernador Alberto Rodríguez Saá, y fue un durísimo adversario y crítico a mi gestión.

A partir de allí, hace 10 años que empezamos a diferenciarnos en la forma de ver el futuro de San Luis y lo peor que le pudo pasar a San Luis es que él volviera, que retrocediéramos.

¿Usted, cuando llega a la gobernación de San Luis, es en alianza con quien luego fue su más duro opositor interno?

Es así.

Explíquenos y ayúdenos a entender la situación, porque usted llega a la gobernación porque no podía ser reelecto Alberto Rodríguez Saá, si no entiendo mal.

Fui funcionario de su gobierno (jefe de Gabinete) y se hizo una elección PASO, en San Luis, donde fui electo candidato a gobernador del espacio político. Yo era vicepresidente del justicialismo de la provincia y en 2011 fui electo gobernador. Le incorporé mucha institucionalidad a mi gobierno.

Eso era lo que se les criticaba a los Rodríguez Saá, la idea de una especie de nepotismo. Usted era el jefe de Gabinete de él, no pudo ser reelecto y, por lo tanto, gana las PASO interna para ser el candidato a gobernador e inmediatamente de que usted gana, aquel que había sido, podríamos decir, su introductor, se convierte en su principal competidor.

Exactamente. Pero prioricé el gobierno y la gestión. No generé una disputa que afectara a los sanluiseños porque era una familia de mucho poder. Prioricé cumplir los compromisos electorales con el pueblo. Y, con aciertos y desaciertos, el balance de nuestro gobierno fue muy positivo.

Las internas en la política de San Luis

¿Encuentra alguna analogía entre esa situación que le tocó vivir con la que vive Alberto Fernández con Cristina Kirchner?

No. Lo que pasa es que yo tenía gestión, por eso estoy vigente y pude ganar la elección ahora, por esos cuatro años de buena gestión. No me quiero comparar con Alberto Fernández.

No me refería al tema de la gestión, sino a la cuestión de que quien le abrió la puerta para que sea presidente, inmediatamente después se le convierte en su principal opositor interno.

Hoy lo que vivimos a nivel nacional es decadente. Yo tenía oposiciones a mis políticas públicas en su momento, hablábamos de éstas en la oposición interna que tenía, y a la mayor institucionalidad la incorporé en mi gestión. No quería acumular poder por el poder en sí mismo, quería tenerlo para trabajarlo por el bien común y eso no gustó en el poder que estaba por detrás mio.

Entonces, a partir de allí comenzamos a tener diferencias. Pero preservé la paz social y no generé ningún conflicto en ese momento.

Terminé mi gobierno, entregué las llaves mejor de lo que las había recibido en armonía y me hice a un lado del PJ de San Luis, del espacio de gobierno y comencé a construir un espacio político nuevo, un partido político provincial que se llama, casualmente, Avanzar, lo contrario a retroceder, que era lo que empezábamos a transitar a partir de ese momento.

Pasaron ocho años, competí muchas veces y me fui arrimando un poco a las líneas de JxC, desde una mirada provincial.

Primero, para ganar San Luis había que unirse, porque siempre en estas provincias, donde los oficialismos son muy duros y manejan todas las estructuras del Estado, dividen a la oposición, promueven divisiones en la oposición y sigue gobernando. Por lo que para poder ganar había que unirse.

Empecé a aliarme en diferentes momentos, en el 2017 y en 2019. También fui candidato a gobernador en 2019 y en el 2021 terminamos ganando la elección intermedia, con diferentes expresiones políticas. Hoy, en esta elección, ofició la Ley de Lemas por primera vez, un sistema antiguo, cuasi tramposo, muy costoso.

Nosotros estuvimos en contra de esa ley, tuvimos que acomodar el cuerpo como oposición, pero nos unimos, toda la oposición, bajo un lema denominado Cambia San Luis. Están desde los Libres del Sur, Espacio Socialista, GEN, libertarios, Avanzar, el peronismo disidente del gobierno provincial, la UCR y el PRO, con sus diferentes matices. Nos unimos todos y fue histórico. Interpretamos el cambio que quiere el sanluiseño y, gracias a Dios, se dio el resultado electoral.

El recorrido político de Claudio Poggi

Antes de ser jefe de Gabinete de Alberto Rodríguez Saá, ¿había sido legislador? ¿Ministro? Cuentenos un poco su breve historia.

Nací en un pueblo del sur de Córdoba, Alcira Gigena, estudié en la Universidad de Río Cuarto, soy contador público y a los cuatro o cinco meses de haberme recibido me vine a San Luis, en una época en donde había un proceso de industrialización muy importante, había mucho trabajo. Mi novia era puntana, estudiaba conmigo y nos vinimos juntos a San Luis a los 23 años. Hoy tengo 59 años, hace 36 que vivo en San Luis y me siento muy puntano.

Mi profesión es contador, pero mi vocación es el servicio público y tomo a la política como una herramienta de bien común. Me formé desde áreas técnicas, ejercí la profesión de forma independiente, en relación de dependencia (en la parte privada), y después fui involucrándome en la parte pública, que me gustó mucho. Ocupé varios lugares y espacios de gestión hasta llegar a ser gobernador de la provincia en 2011.

Antes de ser jefe de Gabinete, ¿había sido ministro? ¿Legislador? ¿Qué cargos públicos tuvo antes de ser jefe de Gabinete?

Había sido diputado nacional entre el 2003 y el 2009, y en los gobiernos de Adolfo Rodríguez Saá había sido el ministro de Hacienda y Obras Públicas, y también de Economía.

O sea, había sido ministro no en el gobierno de Alberto, sino en el de Adolfo.

En ambos gobiernos, inclusive en los tres gobiernos. Adolfo renunció a la gobernación por la Presidencia de la Nación, tuvo un año y medio Alicia Lemme en San Luis, que era su vicegobernadora. Y en el último año del actual gobierno, en el segundo semestre del 2010 y 2011, fui jefe de Gabinete del actual gobernador.

Habíamos empezado un trasvasamiento generacional interesante en San Luis, pero creo que lo peor que pasó es que el actual gobernador quiso volver en 2015. Yo no compartí esa postura, fue muy crítico durante mi gobierno, y ahí nos distanciamos.

Se empieza a reconstruir un espacio político nuevo, desde cero, con un sector del justicialismo, el cual ahora está ampliado a sectores independientes y es bien plural, un partido provincial. Hoy por hoy, por ejemplo, soy diputado nacional con un bloque propio, que se llama Avanzar San Luis, y se integra al interbloque de JxC, como Ricardo López Murphy con su partido, junto con el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica. Soy aliado de JxC desde un partido provincial.

Para cerrar el capítulo San Luis, ¿podría hacernos una prospectiva del futuro de los Rodríguez Saá allí? ¿Qué diferencia hay entre Adolfo y Alberto, si es que existe alguna diferencia ideológica, conceptual o simplemente se trata de una cuestión visceral entre hermanos?

Hay diferencias, fundamentalmente en la solución de los problemas de la gente y en la gestión pública. Lo miro desde ese lado, soy un hombre de gestión.

Los últimos ocho años del actual gobernador fueron muy malos, llevó a San Luis de los primeros lugares que teníamos en muchos indicadores de ranking de provincias argentinas a los últimos.

Por ejemplo, en la pobreza media nacional, ahora superamos ese indicador. En cuanto a la inseguridad nunca estuvimos tan hundidos en tal flagelo. Uno ve Rosario, el Conurbano y dice "¿en qué momento esto que ya es incipiente en San Luis se nos viene todo para acá?" Hablo de la droga y la falta de apoyo a la educación. Retrocedimos mucho, nadie gobierna.

Es decir, Adolfo tiene una mejor gestión que Alberto, para ponerlo en términos concretos.

En los primeros años de la recuperación de la democracia, Adolfo trajo la industria y políticas de trabajo. Diría que es más afín a mi forma de pensar también. En esta oportunidad coyuntural electoral, Adolfo ya venía distanciado internamente, porque era parte del PJ de San Luis, de su hermano.

Él tenía dos opciones bajo este sistema de Ley de Lemas: formar un tercer lema, uno propio, o sumarse al lema de la oposición, que integraba nuestro partido y varios más. Planteó eso de sumarse como un sublema, dentro del lema opositor. Todo el resto de los partidos políticos lo aceptaron y así pasó, se integró como un sublema al lema Cambia San Luis.

El panorama de las elecciones nacionales

Cada vez que vemos las elecciones provinciales, a lo largo de los últimos meses, está la discusión de cuánto nos está diciendo las elecciones provinciales de lo que puede ser luego las elecciones a nivel nacional.

Usted mismo mencionaba que hasta los libertarios integraron el frente que conduce allí, y habrá escuchado la mala performance de los libertarios en lugares donde fueron compitiendo contra el oficialismo. El caso de Tucumán es el más relevante.

Hágame su balance de cómo imagina de cómo imagina que se desarrollarán las elecciones a nivel nacional. Claramente dijo que estaba más cerca de Horacio Rodríguez Larreta que de Patricia Bullrich. Cuénteme cómo ve el panorama nacional de las próximas elecciones.

En primera instancia, necesariamente la oposición debe generar una alternativa frente al Gobierno. El kirchnerismo nos hizo mucho mal y no podemos permitir que continúe. Es decir, que la alternativa de JxC debe ser competitiva y no se puede dar el lujo de perder esta oportunidad de gobernar Argentina por el bien de la sociedad.

Personalmente, simpatizo con Larreta, es un hombre de mucha gestión y es un perfil parecido al mío, desde el punto de vista de la gestión. En el interior vemos mucho el tema de qué se hace en la salud, seguridad y políticas educativas, porque son los temas de competencias provinciales

El año pasado y el corriente me interesé en CABA y me impactaron positivamente. Es la NASA en todos esos temas, en relación a mi provincia, por ejemplo. Se logró con mucha gestión. Y hablo de gestión como la solución de problemas de la gente, empatizar con éstos y resolverlos.

Usted es contador y Larreta tiene un Master en Administración. Y su vecino de Córdoba, Juan Schiaretti, también. ¿Hay algo de los contadores, de la gente formada en la materia de los números, que lo unifica? Al mismo tiempo, aprovecho a preguntarle a usted que me habla de Larreta, ¿cuál es su opinión como gestor del gobernador Schiaretti?

Primero quiero aclarar que con Patricia Bullrich tengo una excelente relación, el domingo hablamos por teléfono durante la jornada, la saludé para su cumpleaños y ella a mí por el triunfo electoral. También vino Federico Pinedo a San Luis en su nombre. Entre ellos dos estará el futuro presidente de la Nación, así que irán a las PASO y competirán.

En San Luis, a su juicio, ¿quién gana de los dos en esas PASO?

Estuve tan metido en la campaña provincial, diría que es un final abierto.

¿Y qué piensa respecto de la posible incorporación de Schiaretti?

No sé cómo se desarrollaron las charlas, porque acá son importantes las charlas y la sutileza en ellas. Conozco porque coincidió con el pico de nuestra campaña provincial, en el caso Schiaretti. No sé ni lo que piensa él.

¿Y como gobernador y como gestor?

Es un buen gobernador. Córdoba es vecina de San Luis y nos llegan sus políticas. En lo personal, caben dos reflexiones que no sé si son contradictorias, pero para mí deberían ser complementarias.

Pienso que la oposición nacional, en la medida de lo posible, debe unirse y ampliarse. Lo hicimos aquí y ganamos. Ahora, me parece que se da algo muy particular que hace que este tema haya que manejarlo con mucha prudencia para no afectar las chances de Luis Juez, que es el candidato en nuestro espacio.

Entonces, ambas cosas se podrían hacer sin entrar en coalición, hay que buscar la manera, ser sutil y respetuosos. El espacio nacional debe ampliarse, pero con la prudencia necesaria de no afectar las chances de quien representa el espacio en Córdoba, que es Juez.

