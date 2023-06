Los resultados de las elecciones en San Luis

Cerraron las mesas de votación en la provincia de San Luis, que este domingo celebró elecciones para elegir gobernador y vice, senadores y diputados provinciales, intendentes municipales y concejales, con Ley de Lemas y con la particularidad de que el apellido Rodríguez Saá no estuvo en ninguna de las boletas.

Adolfo Rodríguez Saá reconoció "discrepancias muy profundas" con su hermano Alberto

El senador nacional por San Luis Adolfo Rodríguez Saá aseguró hoy que tiene "discrepancias muy profundas" con su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

"Lamentablemente las discrepancias políticas que tenemos son muy graves. Porque de tener la mejor provincia, la que causaba sensación, la que decíamos ´es otro país´... Teníamos los mejores indicadores, arrancamos en 1983 en la cola y estábamos en los primeros lugares de la tabla en todos los indicadores de todos los organismos, los mejores del país. Ahora estamos en los peores lugares", cuestionó el legislador.

Al concurrir a votar, en momentos en que acompaña a la lista opositora que encabeza Claudio Poggi, Rodríguez Saá dijo que lo peor de la administración de Alberto es que siete de cada diez niños viven en una familia pobre y que la mitad están mal alimentados.

"Es gravísimo, es muy doloroso. Esta es la diferencia. Por esa razón estamos en diferentes veredas", se quejó, y recordó: "A mí me echaron del Partido Justicialista de San Luis con la Policía y con el amparo de la Justicia Electoral nacional".

"Volver es lo que desearía. Pero las estructuras partidarias orgánicas tienen una dinámica propia. Los cientos de dirigentes que habíamos actuado entre 1983 y 2001, y que fuimos echados, ahora no pertenecemos y eso es muy difícil", aseguró.

Y agregó: "Estoy retirado por el momento de las actividades del peronismo nacional porque me aboqué a lo provincial. Pero si miro el panorama, es lamentable tanto en el oficialismo como en la oposición. Se están peleando a 20 días de la elección. Hay que respetar la ley y que haya PASO. Si mi opinión pudiera tenerse en cuenta, debería presentar su lista Wado (de Pedro), (Daniel) Scioli, todos. Invitarlo a (el ex secretario de Comercio, Guillermo) Moreno. Y en Juntos por el Cambio, lo mismo. Que el pueblo argentino vote y decide, que no sea por un acuerdo de cúpulas".



Qué se votó en San Luis

Si bien los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá no se postularon, jugaron a favor de las dos principales coaliciones: el oficialista Unión por San Luis, con el apoyo del gobernador, Alberto, tuvo como sublema principal a "Celeste unidad", que presenta la fórmula conformada por el ex juez del Superior Tribunal de Justicia puntana Jorge Fernández junto a la senadora nacional Eugenia Catalfamo para gobernador y vice, respectivamente.

Por este espacio, también se presentaron Mariela Cros con el sublema "Movimiento Evita, Tierra, Techo y Trabajo"; el actual ministro de Producción, Marcelo Amitrano, con "Blanca Azul y Blanca"; y Diego González, con "Modelo Productivo". Todos esos sublemas suman para el frente oficialista.

En la vereda de enfrente estuvo "Cambia San Luis", apoyado por el expresidente y exgobernador Adolfo Rodríguez Saá, y cuyo sublema principal "Avanzar" lo representa el diputado nacional Claudio Poggi y por el abogado Ricardo Endeiza. En este mismo frente opositor, el sublema "Encuentro Multisectorial" presenta a Eduardo Mones Ruiz como candidato a gobernador, acompañado por Marcelo Rodas para vice.

Por primera vez en 40 años de democracia, la izquierda exhibió candidatos para los principales cargos de la provincia de San Luis: el Frente de Izquierda y de los Trabajadores llevará como principales candidatos a Johana Anahí Gomez y Dario Iván Amado para gobernadora y vicegobernador, respectivamente.

Elección de senadores y diputados

Además de elegir gobernador y vicegobernador para los próximos cuatro años, San Luis renueva en estas elecciones cinco bancas de senadores y 21 de diputados provinciales, sumado a 17 intendencias, 38 comisionados municipales y más de 70 cargos de concejales. La provincia es una de las ocho que este año renueva bancas para el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación en la misma fecha que las presidenciales.