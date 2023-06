Los resultados de las Elecciones en Tucumán

La provincia de Tucumán acudió este domingo a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador, 49 legisladores provinciales, 19 intendentes, concejales de cada una de sus ciudades y 93 comisionados rurales, después de que se suspendiera la primera fecha de los comicios por una decisión de la Corte Suprema.

Manzur destacó que los tucumanos "están concurriendo a las urnas masivamente"

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, celebró que los ciudadanos de esa provincia estén "concurriendo a las urnas masivamente" para votar en las elecciones."Una vez más, felizmente todos los tucumanos están concurriendo a las urnas y, por la información que tenemos, el pueblo tucumano habilitado para votar se ha volcado masivamente a expresar sus deseos y la esperanza de lo que quieren y desean para la provincia de los próximos cuatro años", dijo luego de emitir su voto.

Osvaldo Jaldo prometió "cambiar lo que por ahí no hicimos bien y a tomar todas las decisiones que faltan"

El vicegobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, quien es candidato a la gobernación por el oficialismo junto al ministro del Interior de la provincia, Miguel Acevedo, fue uno de los primeros en votar alrededor de las 9:33 y, tras depositar su voto en la urna, aseguró que "promete reasumir el compromiso" que ya tiene como funcionario de Tucumán.

"Vengo cumpliendo un rol de vicegobernador y, cuando a Juan Manzur le tocó ser jefe de Gabinete, estuve gobernando la provincia 513 días. Los tucumanos ya saben, me han visto gobernar, me vieron trabajar, me vieron tomar decisiones importantes", manifestó Jaldo, quien emitió su voto en la Escuela N.º 8 General Bartolomé Mitre, ciudad de Trancas.

En este sentido, remarcó: "Puedo comprometerme a reafirmar todo ese trabajo que hemos venido haciendo, a consolidar todo lo que hizo esta gestión, a cambiar lo que por ahí no hicimos bien y a tomar todas las decisiones que faltan para llegar a los lugares y familias donde todavía no lo hemos podido hacer".

Qué se votó en Tucumán

Las elecciones iban a realizarse el 14 de mayo pasado, pero una medida cautelar de la Corte Suprema dejó en suspenso los comicios al hacer lugar a una cautelar contra la postulación del gobernador Juan Manzur, que iba a presentarse como compañero de fórmula de su actual vice, Osvaldo Jaldo.

Tras la impugnación de la candidatura de Manzur, que ante la suspensión de los comicios decidió bajarse, el peronismo intenta en estas elecciones hacer valer su favoritismo con Osvaldo Jaldo al frente de la boleta.

Pese al desplazamiento de Manzur, el Frente de Todos corre como favorito. De ganar, el peronismo prolongará la hegemonía política que ejerce en Tucumán, donde gobierna desde 1983, a excepción de un solo mandato democrático entre 1995 y 1999 que estuvo a cargo del ex represor Antonio Bussi (quien ya había gobernado la provincia entre 1976 y 1977 pero como interventor de facto).

El rival más competitivo que encuentra el Frente de Todos en las urnas será Juntos por el Cambio, que competirá con la fórmula encabezada por el diputado nacional de la UCR y ex intendente de Concepción Roberto Sánchez, que será secundado por el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. El ex presidente Mauricio Macri estuvo en Tucumán la semana pasada junto a sus postulantes y lo mismo hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, este jueves para el cierre de campaña.

El liberalismo de Javier Milei participa en esta elección de la mano de Ricardo Bussi, hijo del ex represor, quien lidera la boleta del sello Fuerza Republicana (el partido fundado por el fallecido Bussi padre) en el marco de una fórmula junto al legislador provincial Gerardo Huesen.

El resto de las fuerzas políticas que están en el cuarto oscuro son el Frente Amplio por Tucumán (Federico Masso-Florencia Guerra), el Frente de Izquierda (Martín Correa y Alejandra Arreguez), Política Obrera (Raquel Grassino y Luis Toranzo), y Nos Une el Cambio (Juan Coria y Liliana Guzmán).