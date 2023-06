Votó Osvaldo Jaldo en Tucumán y se mostró confiado: "Ya me han visto gobernar"

A las 8 de la mañana, y sin mayores incomveniente más que algunos retrasos puntuales, se pusieron en marcha las elecciones para gobernador en Tucumán, proceso que se desarrollaba con normalidad luego que hace algunas semanas se viera postergado por la Corte Suprema que frustró la presentación del exjefe de Gabinete Juan Manzur.

"Estamos muy confiados, los tucumanos ya me han visto gobernar...", dijo Jaldo a los periodistas que lo aguardaban en una escuela de la localidad de Trancas.

En esta oportunidad, además de gobernador los 1.309.648 tucumanos habilitados también elegirán vice, 49 legisladores, 19 intendentes, concejales para las diferentes ciudades y 93 comisionados rurales.

El actual vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien es candidato a la gobernación por el oficialismo junto al ministro del Interior de la provincia, Miguel Acevedo, fue uno de los primeros en votar alrededor de las 9:33 y, tras depositar su voto en la urna, aseguró que "promete reasumir el compromiso" que ya tiene como funcionario de Tucumán.

"Vengo cumpliendo un rol de vicegobernador y, cuando a Juan Manzur le tocó ser jefe de Gabinete, estuve gobernando la provincia 513 días. Los tucumanos ya saben, me han visto gobernar, me vieron trabajar, me vieron tomar decisiones importantes", manifestó Jaldo, quien emitió su voto en la Escuela N.º 8 General Bartolomé Mitre, ciudad de Trancas.

En este sentido, remarcó: "Puedo comprometerme a reafirmar todo ese trabajo que hemos venido haciendo, a consolidar todo lo que hizo esta gestión, a cambiar lo que por ahí no hicimos bien y a tomar todas las decisiones que faltan para llegar a los lugares y familias donde todavía no lo hemos podido hacer".

El aspirante a la gobernación, quien se acercó a las urnas en compañía de su esposa, Ana María Grillo, y sus hijas, aseguró también que se está desarrollando "un proceso eleccionario con total normalidad en la provincia" y añadió el lugar común de "Esperamos que sea una verdadera fiesta de la democracia".

"Las y los tucumanos tenemos el honor y la responsabilidad de ejercer nuestro derecho al voto, y de esta manera expresar en las urnas nuestros ideales y esperanzas. La gran concurrencia a estas horas de la mañana es un indicador positivo del compromiso de nuestro pueblo con la democracia", expresó al mismo tiempo el vicegobernador vía Twitter.

Cabe recordar que, originalmente, las elecciones en Tucumán debieron realizarse el pasado 14 de mayo, pero no fue posible cumplir con la fecha pactada dado que la Corte Suprema emitió una medida cautelar que suspendió los comicios, tras una denuncia en contra de la postulación de Juan Manzur como compañero de fórmula de Jaldo.

Acto seguido, Manzur se bajó de la fórmula para la gobernación de Tucumán y le dejó su lugar a Miguel Acevedo. De esta manera, el máximo tribunal rehabilitó el proceso electoral en unas elecciones donde, a pesar del desplazamiento del funcionario, el oficialismo sigue posicionándose como el favorito entre los votantes.

En este escenario, la fórmula oficialista, Jaldo-Acevedo, se enfrenta a la lista opositora de Juntos por el Cambio, encabezada por el diputado nacional radical Roberto Sánchez. Esta postula al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, a vicegobernador y cuenta con el respaldo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

A su vez, también hay interés por conocer el acompañamiento que logre el liberalismo de Javier Milei, que presenta como candidato a gobernador a Ricardo Bussi, hijo del represor, junto al legislador provincial Gerardo Huesen. La fórmula está representando al partido Fuerza Republicana, fundado por el militar Antonio Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad.

El resto de las fuerzas políticas presentes en el cuarto oscuro en Tucumán son Libres del Sur (Federico Masso-Florencia Guerra); Frente de Izquierda (Martín Correa y Alejandra Arreguez); Política Obrera (Raquel Grassino y Luis Toranzo) y Nos Une el Cambio (Juan Coria y Liliana Guzmán).

En total, se presentan 17.943 candidatos para ocupar los 347 cargos que se disputan en la provincia. El número tan elevado se debe a que en Tucumán funciona el sistema de "acoples", el cual le permite a los postulantes a cargos ejecutivos "sumar acoplados" a sus boletas.

Asimismo, la provincia es una de las 18 jurisdicciones que resolvió desdoblar sus elecciones en relación a la votación nacional, por lo que los ciudadanos de Tucumán podrían tener que ir hasta cuatro veces a las urnas este año. De ganar el peronismo en este contexto, la fuerza prolongaría su hegemonía ejercida desde 1983 con excepción de un solo mandato.



AS./HB