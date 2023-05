"Siesta de Jaldo": qué hacía el candidato a gobernador de Tucumán cuando se enteró del fallo de la Corte

Mientras el enojo de gran parte de la política -especialmente oficialista- por el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan se hizo notar, resultó llamativa la reacción que tuvo uno de los candidatos que iba a participar el domingo. Es que el tucumano Osvaldo Jaldo contó que el tema "no me ha quitado el sueño".



Hombre de costumbres, Jaldo contó que el pasado martes, cuando se conocieron las dos cautelares suspensivas del Máximo Tribunal, trabajó todo el día, pero metió una pausa al mediodía. Fue a su casa a almorzar y después se acostó a dormir una siesta "como hombre del interior, hombre de campo". Pero ello "con el celular a la par mío".

Lo contó durante una entrevista de redes sociales que le realizó el diario local La Gaceta. "Hemos trabajado ayer todo el día, fuimos a la casa a almorzar y descansar una hora la siesta. Evidentemente -cuando se ha producido el hecho- empezó a vibrar el teléfono, no lo atendía porque estaba descansando", manifestó.

Mientras dormía, su teléfono no paraba de vibrar. Las notificaciones que le avisaban de la dura noticia que venía desde el Palacio de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires eran insistentes. "Era tanta la insistencia que lo atendí", relató Jaldo.

La viral respuesta de Jaldo

El candidato a gobernador de Tucumán, que fue vicegobernador y gobernador de la provincia ante la licencia de Juan Manzur cuando fue convocado para desembarcar como jefe de Gabinete de ministros en Casa Rosada, ahora encabeza la fórmula y es secundado por el exfuncionario nacional.

Y pese a que después de tanta campaña electoral la Corte bajó de un plumazo la posibilidad de que los electores y electoras vayan el domingo próximo a votar, eso no le sacó el sueño a Jaldo.

"Salieron las primeras noticias en distintos medios y después nuestra encargada de prensa que me informó y bueno, lo apagué al teléfono, me di vuelta y dormí durmiendo una hora más. Y después nos hemos puesto de acuerdo para venir a la Legislatura y a tratarlo al tema", completó Jaldo. Así fue como se enteró del fallo de la Corte.

Jaldo y el fallo de la Corte

Más allá de la reacción, el funcionario tucumano también fue consultado respecto de su opinión sobre el fallo cortesano. "Tenemos que tomarlo como algo natural quienes estamos en política", manifestó el candidato a vicegobernador.

A su vez, Jaldo, en tomo calmo y lejos de las exaltaciones, recordó que "nos pasó en 2015 cuando nos denunciaron, en 2019 y ahora nos volvió a pasar".

Pero más allá de eso, insistió con una certeza, con algo sobre lo que no caben dudas. "No me ha quitado el sueño y he seguido descansando una hora más", completó.