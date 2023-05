Tras la suspensión de las elecciones, qué pasará con los comicios en Tucumán y San Juan

Luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera, en un fallo a cinco días de las elecciones en Tucumán y San Juan, suspenderlas por presuntas irregularidades en las candidaturas de los gobernadores Juan Manzur y Sergio Uñac, ambos del Frente de Todos, la agenda electoral cambió y los funcionarios salieron a expresar su postura sobre la resolución del máximo tribunal.

En San Juan habrá dos fechas distintas de elecciones

En primer lugar, Uñac cuestionó la decisión de la Corte pero aclaró que acatará el fallo. Además, ratificó las elecciones legislativas y municipales que tendrán en lugar este domingo, al tiempo que calificó la medida cautelar de "desconsiderada". De esta manera, resta definir la fecha en la que se elegirá particularmente al gobernador y vicegobernador de la provincia.

"No me he colocado saco y corbata para hablarle a la Corte porque si es por el destrato que ha tenido para con los sanjuaninos, la vestimenta debería ser otra", inició el mensaje de Uñac, de traje, quien mantuvo la templanza a lo largo de los siete minutos que dura el mensaje.

En la misma tónica afirmó que la Corte "y los capitalinos están confundiendo mansedad con estupidez", y precisó que si bien, no comparte el fallo, lo acatará. "Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte, aunque debo expresar algunas cuestiones al respecto", sostuvo.

La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones de este domingo en Tucumán y San Juan

Y planteó que "seria institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones en forma conjunta con dirigentes políticos" en torno a las elecciones provinciales, y aseguró que es "desconsiderado" suspender las elecciones a cuatro días de los comicios, con los mecanismos y recursos dispuestos.

"Es desconsiderado para con la provincia haber dejado pasar más de 30 días para tomar una resolución a sabiendas que el proceso estaba en curso y que implicaba un esfuerzo económico e institucional muy importante para San Juan", insistió.

Para Uñac, la alteración y suspensión del proceso electoral es "externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada" de la autonomía provincial.

Al cierre, en un mensaje a los sanjuaninos, les pidió concurrir masivamente a votar el domingo en defensa de la autonomía y las instituciones, y concluyó: "Tenemos el derecho a elegir quienes conducirán el destino de nuestra provincia. Llevo la provincia en el corazón, la defiendo con todas mis fuerzas y siempre peleo y pelearé por sus intereses".

Manzur no se baja de las elecciones en Tucumán

En el caso del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, negó declinar su candidatura a vicegobernador, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendiera ayer las elecciones en la provincia.

Alberto Fernández: "La Corte avasalla compulsivamente al federalismo y la autonomía de las provincias"

El ex jefe de Gabinete contó que después de enterarse de la decisión del tribunal se reunió con Osvaldo Jaldo, el candidato a gobernador, y prefirió no "calificar" el fallo. En ese sentido, sostuvo que respetan y acatan la resolución.

Con respecto a la decisión de suspender la elección en todos los estamentos del Poder Ejecutivo Provincial, Manzur explicó: "Al no tener candidato a gobernador, el sistema electoral tucumano impedía llevar la elección adelante sin esa categoría".

Ante la consulta sobre si pensó en declinar su candidatura, Manzur dijo: "No, no. Hay una medida cautelar, eso es todo lo que pasó. Tarde o temprano los tucumanos irán a votar y en el cuarto oscuro están solos y son libres de elegir".

Sobre Germán Alfaro evitó dar una opinión; se trata del intendente de la capital que llevó el tema a la Corte, pero subrayó: "Alfaro dice tantas cosas que no me voy a poner a contestarle".

Suspensión total de elecciones en Tucumán

La Justicia de Tucumán decidió que las elecciones para todas las categorías que estaban previstas para el próximo domingo serán suspendidas.

De esta forma, no habrá elecciones de ningún tipo el domingo en Tucumán, pese a que el máximo tribunal del país no había cancelado las categorías de intendentes y legisladores provinciales.

Sergio Uñac: "La Corte Suprema suspendió nuestra voluntad de elegir"

Aún no hay fechas definidas de cuándo serán las elecciones ni tampoco se ofrecieron nombres para reemplazar a Manzur en el caso de que la Justicia resolviera que no es constitucional su postulación.

Los reclamos de la oposición y los fallos de la Corte Suprema

El origen del conflicto tucumano fue cuando Alfaro, consejero y presidente de la Mesa Ejecutiva del Partido por la Justicia Social, presentó un amparo contra la Provincia de Tucumán para que declare inconstitucional la habilitación de Manzur como candidato a vice para el período 2023-2027.

En el escrito, Alfaro explicó que en 2007 la fórmula José Alperovich y Manzur fue electa ese año y reelegida en 2011. En 2015, Manzur se presentó encabezando el binomio y fue secundado por Jaldo. La misma fórmula fue reelecta en 2019, lo que contabiliza cuatro mandatos.

Por lo tanto, siguiendo el razonamiento, Manzur —en esta nueva candidatura, pero a la Vicegobernación— iría por su quinto mandato en un puesto ejecutivo de forma consecutiva. En las instancias jurídicas provinciales se rechazó el pedido de Alfaro, por lo que Manzur tenía luz verde para postularse. En este contexto, el caso llegó a la Corte Suprema.

Según indica la constitución provincial, en lo que se habría amparado la Corte, es que tanto el gobernador como vicegobernador, podrían presentarse solo un período consecutivo. Por lo que si ya fue reelegido para un segundo período consecutivo, no podrá ser elegido de nuevo y tendrá que esperar un intervalo de un período.

"El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo

resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador", afirma la carta magna provincial.

Andrés "Cuervo" Larroque contra la Corte Suprema de Justicia: "Buscan que el peronismo no obtenga dos victorias"

El máximo tribunal destacó en su resolución "la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos". "La vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades", aseguró la Corte.

Por su parte, el pasado 11 de abril, el candidato a gobernador de Evolución Liberal de San Juan, Sergio Vallejos, presentó en el tribunal supremo la impugnación de la candidatura de Uñac, luego de haber agotado todas las instancias judiciales en la Justicia Electoral sanjuanina con cuatro impugnaciones que fueron desestimadas.

Tras recibir el reclamo, la Corte le pidió al Procurador General que emita opinión sobre el expediente que ingresó de parte del candidato a gobernador Vallejos, que tenía el patrocinio letrado de Christian Cao.

Dos días después, el 13 de abril, la Procuración General de la Nación habilitó a los magistrados a que traten la impugnación al intento de re-relección Uñac, lo que le permitió a la Corte Suprema con la independencia de la Corte Provincial.

El cuestionamiento central de Vallejos hacía foco en el período anterior en el que Uñac había ejercido el cargo de vicegobernador, cuando José Luis Gioja ocupaba la Gobernación. Lo hizo mediante acción declarativa de certeza y una medida cautelar. Para Vallejos, Uñac iría por su cuarto mandato contabilizando su paso por la Vicegobernación.

Otro de los pedidos que había incluido Vallejos fue la suspensión de la convocatoria a la elección, en el eventual caso de que los tiempos del máximo tribunal no le permitieran expedirse sobre la cuestión antes de los comicios del próximo domingo.

Según el tribunal, la Corte Provincial de San Juan realizó una mala interpretación del precepto constitucional y citó el artículo 175 de la Constitución sanjuanina: "El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces".

