El diputado y precandidato a gobernador de San Juan, José Luis Gioja, culpó a actual mandatario Sergio Uñac por la decisión de la Corte Suprema de suspender las próximas elecciones y calificó su nueva postulación como “maniobras rastreras para mantenerse en el poder”.

Lejos de la sociedad que supieron tener durante el mandato de Gioja como gobernador y Uñac como vice, ambos dirigentes que hoy se enfrentan para sentarse en el sillón más encumbrado de la provincia mantienen una batalla interna de alto voltaje. A esto se sumó la decisión del máximo tribunal de suspender las elecciones que estaban pautadas para el domingo 14 de mayo, lo que generó un extenso ruido político y judicial. El martes en horas de la tarde, la Junta Electoral sanjuanina decidió acatar la decisión pero parcialmente, ya que habilitó los comicios legislativos y municipales.

En medio de ese contexto, Gioja hizo circular un duro comunicado contra el gobernador que quiere ser reelecto en el cargo por tercera vez. "Las maniobras rastreras por mantenerse en el poder nos han llevado a sufrir este episodio vergonzoso de judicialización y la consecuencia más vergonzosas aun de aprovecharse de ello para desdoblar elecciones, incurrir en un sideral gasto para el presupuesto provincial y obligar a nuestro pueblo a ir a las urnas a votar sólo una parte de los candidatos”, comenzó diciendo.

Comunicado de José Luis Gioja.

Además habló de “mezquindad” y “desesperación por mantenerse en el poder” por parte de Uñac, quien supo manejar los destinos provinciales por primera vez cuando Gioja se accidentó en un vuelo en el año 2013.

"Hacerse la víctima no lo convierte en víctima, sino en victimario. Porque, armado de capricho y soberbia, ha permitido que se pisoteara nuestra Constitución en su artículo 185, el que indica expresamente que las elecciones de legisladores provinciales deben ser simultáneas como las de Gobernador y Vice”, escribió el diputado nacional.

Por eso, al finalizar el texto, le pidió a los ciudadanos elegir su lista bajo una premisa: “San Juan vuelve”.

En la mañana de este miércoles 10, Uñac ofreció una cadena televisiva donde criticó a la Corte Suprema y aseguró que las elecciones, exceptuando las de gobernador y vice, se llevarán adelante como estaba programado.

En un particular pasaje de su discurso, mencionó a “los capitalinos” que “están confundiendo mansedad con estupidez” y aclaró que “los sanjuaninos somos mansos, pero no tenemos esa otra característica". No quedó claro, sin embargo, si se refería a los cortesanos o a los habitantes de la Capital Federal. La semana pasada, el gobernador formoseño Gildo Insfrán también se había referido a los porteños pero en un tono más belicoso, al calificarlos como “hijos de su madre”.

