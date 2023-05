Sergio Vallejos, candidato a gobernador en San Juan, sostuvo que la decisión de la Corte perjudica, sobre todo, a José Luis Gioja, ya que necesitaba los votos de Sergio Uñac para ganar. “Por dentro de la Constitución debe ser todo, y por fuera nada”, declaró el impulsor de la suspensión electoral en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Nos ayuda a entender el sistema político y la contienda electoral particular de San Juan?

Nosotros somos Evolución Liberal, un partido de neto corte liberal. En noviembre invitamos a Javier Milei y empezamos con la conformación de un gran frente, yo propuse el nombre Unidos por San Juan, pero desde La Libertad Avanza insistieron en que no debíamos unirnos con partidos como el radical o alguno que haya conformado Juntos por el Cambio.

Con esos partidos no tenemos problemas, pero entendimos que lo primero para generar los grandes cambios que necesita San Juan había que derrotar al kirchnerismo.

¿Quién es Sergio Vallejos, la pieza clave en la suspensión de las elecciones en San Juan?

Es así que, con la buena relación que tenemos con Patricia Bullrich y López Murphy, formamos la pata liberal de este gran frente, ante esta Ley de Lemas con la que nos toca competir en estas elecciones, y somos la sub agrupación Evolución Liberal de ese frente.

En ese contexto, ¿es Juntos por el Cambio?

No, no existe JxC en San Juan, se llama Unidos por San Juan. No lo conforman todos los partidos que conforman Juntos a nivel nacional, acá lo conforman la UCR, partidos provinciales y de corte liberal (como el nuestro), partidos socialdemócratas y algún partido departamental.

Tenemos una conformación distintas, pero uno de los referentes nacionales de uno de los partidos es Horacio Rodríguez Larreta.

Sergio Uñac: "La Corte Suprema suspendió nuestra voluntad de elegir"

Nosotros, con todos los liberales tenemos muy buena relación, no tenemos un líder a nivel nacional, sino que tenemos una excelente relación con los liberales a nivel nacional. Por ejemplo, Bullrich y López Murphy.

Hacenos tu perspectiva de Gioja y Uñac. ¿Esta decisión de la Corte beneficia a Gioja?

Lo perjudica, porque José Luis Gioja necesitaba los votos de Sergio Uñac para ganar. Ellos se odian con todo su corazón, se han traicionado mutuamente todo el tiempo, se han atacado, han peleado en internas, pero unidos por el espanto, conformaron un frente para competir.

El gran enojo de Gioja no es el gasto de San Juan, nunca les importó lo que se gastaba ni cómo en la provincia. Lo que les importa es que se quedaron sin el caudal de votos que Uñac podía aportar.

Entendamos que el asistencialismo y lo que está haciendo el gobierno de San Juan repartiendo bolsones de mercadería, colchones, juegos de living, televisores, heladeras, cocinas, les va a acarrear de su sector un caudal de votos que necesitaban.

Tucumán suspendió las elecciones y San Juan votará en todos los cargos menos gobernador

Y bueno, había que hacer respetar la Constitución, por eso fuimos a la Corte y le pedimos que revise este tema. La Corte dio lugar, entendió y tomó la cautelar. Ahora, como medida de fondo, deberá entender si el artículo 175 de la Constitución Provincial está siendo vulnerado con esta medida.

¿Al haber Ley de Lemas, los votos de Gioja y Uñac se sumaban? ¿Quién sacaba más de los dos terminaba beneficiándose con los votos del otro?

Claro, podía salir segundo Gioja, pero si suma con Uñac, que queda tercero, gana y es gobernador. Esa es la maldad de la ley, una terrible trampa.

¿Cómo daban las encuestas?

Las he dejado de mirar, porque algunas me dicen que mido 0,9%, y que la izquierda mide más que nosotros.

Para decir algo, hay un número, que estamos entre los 17 y los 25 puntos los liberales en San Juan. Para ser una fuerza que se conformó hace seis meses, podríamos hacer una excelente elección, poniendo muchos intendentes, un buen número de diputados y muchos concejales. Eso haría que el sector liberal haga en San Juan la mejor elección, hasta el momento, en toda la Argentina.

La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones de este domingo en Tucumán y San Juan

Eso no es casualidad, es mucho trabajo, es arriesgarse y poner la cara, como en esta situación, de ir a la Corte y tomarse seriamente el tema de hacer respetar la Constitución.

Entre Uñac y Gioja, ¿quién estaba arriba?

Estaba arriba Gioja.

Nuria Am (NA): ¿Esperaba esto o le sorprendió la decisión de la Corte a tan pocos días de la elección?

El kirchnerismo, si la Corte le falla en contra, ataca. Y si le falla a favor es el respeto a la Constitución.

La Corte tiene sus tiempos y hay que entender. Casi todos los que hablan son juristas o abogados constitucionalistas, ellos saben que la Corte no tiene tiempo para expedirse, se puede expedir 24 horas antes.

Wado de Pedro afirmó que "no hay democracia con esta Corte"

Lo importante es que ellos a sabiendas de que hacían mal las cosas y de que nosotros habíamos impugnado, siguieron avanzando, entonces sabían que se estaban empantanando, y la Corte toma decisiones desde lo jurídico, que pegan directamente en lo político.

Lo importante y lo que queremos resaltar es que, por dentro de la Constitución debe ser todo y por fuera nada. Es la lucha que queremos dar nosotros.

NA: ¿Tuvo algún llamado?

Cuando recibimos la noticia estábamos almorzando con López Murphy, y dijo “no pensé que Vallejos podía saltar tan alto”, porque me levanté con alegría, al grito de “vamos carajo, esto todavía puede cambiar”. Patricia Bullrich nos llamó y dijo que tenemos todo el apoyo de su parte, y también lo manifestó a través de Twitter.

Las personas de bien nos sentimos apoyadas, y nos debemos apoyar, aquí no hay lugar para mezquindades políticas. Hay que ver como continua el frente en San Juan, qué decisiones vamos a tomar, y aunque en todas no coincidimos, tenemos un norte que es evitar que se consolide una dinastía política Uñac-Gioja, que cumple los 25 años en el poder.

Quiénes son los referentes de Juntos por el Cambio y de Javier Milei que impulsaron el fallo de la Corte Suprema

Alejandro Gomel (AG): ¿Están de acuerdo con la decisión de que se vote para los cargos legislativos municipales y no para gobernador?

Hay que hacer caso a lo que dice el tribunal, porque es el máximo organismo. Cuando uno no está de acuerdo tiene que ir a impugnar.

Personalmente no, porque nos somete a una elección, a toda la presión que significa eso en la sociedad, es el doble de gasto. Los sanjuaninos vamos a tener cuatro elecciones en un año, la de intendentes, gobernador y las dos PASO, entonces va a ser una locura, pero los políticos nos han metido a su rosca y nos atan a toda la sociedad a estas decisiones. Yo no lo comparto.

La situación de los empresarios y la microeconomía en Argentina

Usted es empresario textil, ¿el consumo se frenó? ¿Cómo es la situación económica de San Juan en cuanto a la vida cotidiana?

A mí me condenaron a un año de prisión, pero me pidieron nueve años. Yo apelé esa condena y se me dejó libre de culpa y cargo. Soy muy militante de la gremial empresarial en San Juan, en defensa de las empresas sanjuaninas en la minería, y estos embates del absolutismo los venimos sufriendo en carne propia hace muchos años.

Suspensión de elecciones en San Juan y Tucumán: los motivos de la decisión de la Corte

Con respecto al sector económico, en lo personal, mis empresas trabajan muy fuerte porque están especializadas en el rubro de seguridad minera, y la minería en San Juan es fuerte y tenemos clientes en todo el país. Pero si tengo que hablar de mis colegas, y a mí también me toca, es muy difícil conseguir desde un cierre hasta un elástico, no se consiguen broches.

La industria nacional está muy golpeada, Buenos Aires es un gran proveedor de telas y de insumos para el sector textil.

Marcelo Orrego: "A la gente en San Juan le preocupa llegar al día 15"

Hay que entender que el sector textil es a la mujer lo que la construcción es a los hombres. Viste que, cuando se activa la construcción, todos los hombres tienen trabajo y mueve una gran masa de personal. El sector textil es un gran dador de trabajo para las mujeres de Argentina y hoy está reducido a su mínima expresión.

Es una pena que eso haya pasado porque tenemos una excelente calidad de confección, esperemos que eso lo podamos reactivar.

MVB JL