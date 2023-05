Juan Grabois: "Hoy Javier Milei gana las PASO"

Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, opinó que la pretensión de buscar un equilibrio en el centro, mediante las candidaturas de Larreta y Massa, representa la ilusión de querer volver a la normalidad en medio de la polarización. “Milei es una figura antisistémica que emerge en un sistema que no funciona”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Cuando la Vicepresidenta dijo, en su última aparición pública en La Plata, que el bastón de mariscal no era para pegarle al de al lado, ¿sentiste que te estaba hablando a vos?

Me parece que ya es un lugar común de la política argentina pegarnos. Ponele que sí. Yo por dentro pensaba: “Voy a tratar, pero no te prometo nada, Cristina”.

¿Ves creciente la posibilidad de la candidatura de Sergio Massa?

Creo que tiene que haber unas PASO civilizadas dentro del Frente de Todos, basadas en la discusión del programa. Lo que por ahí nos sulfura un poco es si se intenta imponer una candidatura única de Massa, que es algo que quieren ciertos sectores, no Cristina. Como una cuestión de tacticismo político.

No hay que rajarse las vestiduras porque haya derecha e izquierda, desde la Revolución Francesa para acá hubo sectores que tienden a representar los privilegios de las minorías, que se sentaban a la derecha en la asamblea revolucionaria de Francia, y sectores que representan los intereses de las grandes mayorías.

Federico González: "No descarto que los libertarios salgan segundos a nivel nacional"

Creo que en el Frente de Todos hoy la hegemonía no la tienen los sectores que buscan representar los intereses de los más pobres, de los laburantes, de un planteo de soberanía nacional latinoamericana, las banderas históricas de la izquierda popular.

Entregar la hegemonía de un movimiento en el que la mayor parte de sus militantes y su electorado tenemos un horizonte de transformación que no es la subordinación al FMI ni un patrón de distribución de la riqueza en el que siempre se subsidia a los más ricos y lo poquito que reciben los de abajo está cuestionado, como contándole las costillas a los desnutridos.

Los que no queremos ir todos los 4 de julio a la embajada de Estados Unidos tenemos que tener la posibilidad de poder expresar una alternativa en las primarias. Eso es lo que tensiona. Una vez resuelto eso, hay una discusión programática.

Gustavo Córdoba: "La mitad de los votantes de Javier Milei no están de acuerdo con su propuesta"

En Argentina está creciendo un planteo bolsonarista. Un bolsonarismo porteño, austral. En el enfrentamiento a eso, el Frente de Todos no tiene discursos deshumanizantes. Nadie en el Frente de Todos va a decir que el mercado de órganos es una posibilidad o que es válido trabajar 18 horas para no morirse de hambre.

Entonces, hay una base muy general de valores elementales comunes, pero hay muchas diferencias que tienen que estar puestas arriba de la mesa para que nuestra militancia pueda elegir quién va a encabezar nuestra fuerza política.

La posibilidad de que Milei gane las PASO

El analista político Gustavo Córdoba afirmó, en este mismo programa, que es muy probable que si Juntos por el Cambio y el Frente de Todos van con varios candidatos a las PASO, nominalmente, el candidato más votado sería Javier Milei.

Él planteaba que eso arrastraría a un mejor resultado luego en las primarias, e inclusive la posibilidad, que a nosotros nos parece remota, de ganar en primera vuelta. Recomendaba a ambas coaliciones ponerse de acuerdo en ir con un sólo candidato a las primarias, que funcionaban casi como una primera vuelta, ya que el crecimiento de Milei ponía en riesgo la democracia.

Esa es una teoría que está circulando mucho en algunos despachos en la Cámara de Senadores y Diputados. En el fenómeno Le Pen, por ejemplo, todas las fuerzas democráticas se unieron y no ganó las elecciones.

Carrera electoral: El riesgo de inflar Milei

Efectivamente, hoy Javier Milei gana las PASO, nominalmente, pero eso puede producir dos situaciones. La primera es la que vos señalás. La segunda es que la sociedad reaccione ante un planteo absolutamente deshumanizado y a una propuesta económica que cualquier persona, con dos dedos de frente, se da cuenta que está mintiendo, que es un “engaña pichanga”, como la dolarización. Nadie tiene la bola de cristal.

Lo que sí pienso es que hay personas que están muy interesadas en que no exista debate político al interior de las coaliciones, y, si fuerzan una situación tal, lo que van a hacer es generar una ruptura en el Frente de Todos, porque no hay ninguna posibilidad de que nuestro sector acompañe una fórmula encabezada por Sergio Massa.

¿Qué impresión te quedó de esas seis horas de debate con Javier Milei en Periodismo Puro?

Creo que fue muy interesante. Hay que volver a ponerlo y ponerlo. Javier Milei es un personaje atractivo porque es genuino, que cree realmente en lo que dice, opera en él un mecanismo parecido al del marxismo mecanicista de corte trotskista.

Hay una premisa, y sobre esa premisa un rumiar constante, que si vos lo llevas a sus derivaciones últimas, termina en la venta de órganos. A partir de las premisas lógicas de la filosofía política de Milei terminamos vendiendo órganos, esclavizando gente, privatizando escuelas.

Tenso cruce entre Ramiro Marra y Martín Tetaz en TV por Ricardo Bussi: "Tiene 200 asesores"

Como mantiene algún nivel de coherencia entre sus principios y sus derivaciones, no esquiva el bulto, termina diciendo abiertamente la monstruosidad inhumana que genera el liberalismo extremo, esta idea falsa de que la libertad implica aplastarle la cabeza al otro en la medida de que el otro ofrezca una expresión formal de voluntad.

Esa incomprensión de la diferencia entre la libertad positiva y la libertad negativa no es simplemente un tema de ignorancia porque no leyó los clásicos del liberalismo, sino que es una lógica de funcionamiento que tiene una raíz nietzscheana, del vitalismo.

Es una lógica de pensamiento que ha llevado a la humanidad a locuras colectivas. Cuando la idea pasa a ser un Dios y empieza a ordenar la acción humana en vez de que eso se ordene a través de la realidad concreta e histórica del cuerpo.

Javier Milei volvió a apoyar la venta de órganos: "Busquemos mecanismos de mercado"

Hay una famosa socióloga alemana de fines del siglo pasado, Noelle Neumann, que planteaba el mecanismo de la “espiral de silencio”. Por qué la opinión pública de la gente cambiaba y de un día para el otro, algo pasaba a estar prohibido y de repente era mal visto cuando antes no era así, como fumar en un avión, o el derecho al aborto, el divorcio, etc.

Ella planteaba que la primera necesidad de los seres humanos, después de las físicas, es el reconocimiento de los otros, pertenecer, entonces la gente adaptaba su pensamiento a lo que creía que era el pensamiento dominante. Aquello del “carro del triunfador”, que aquel que va primero en las encuestas va ganando cada vez más adhesión por inercia. Esta es la teoría de Córdoba, y por ello plantea el riesgo de Milei. ¿Creés que esto debe ser tenido en cuenta?

Creo que no es así. Desde luego que merece ser analizado. Debe analizarse cómo se reproduce un fenómeno de estas características, que un “falso profeta”, un “salvador sin historia”, es una impugnación a un sistema que, efectivamente, no funciona.

Es decir, Milei es una figura antisistémica que emerge en un sistema que no funciona. Pero las que él plantea como causas de la disfuncionalidad del sistema y las recetas para solucionarlo son las contrarias a las que en realidad son. Pero al menos es alguien que, frontalmente, impugna al sistema.

A Javier Milei se le descontrolaron los armados provinciales

Después, en sus prácticas políticas en las provincias, por ejemplo, se ha rodeado de personajes de la “casta”, pero es lo que expresa socialmente. El fenómeno se da porque los que decimos representar una cosa no la representamos y los que dicen representar otra cosa no la representan.

Juntos por el Cambio no representa una élite liberal ilustrada como la de Alberdi o Sarmiento. No representa un conjunto de cuadros de alto nivel intelectual, son un conjunto de advenedizos que tienen una política pro negocios y no mucho más.

En el Frente de Todos tampoco hay una representación verdadera de lo que el peronismo supo representar en Argentina en su momento. No hay una representación de una lucha frontal contra la desigualdad. No hay un planteo de redistribución de la riqueza firme, ni tampoco hay una defensa a las luchas de los más humildes.

Joaquín de la Torre: “Milei le está sacando en este momento votos al kirchnerismo”

En el Frente de Todos no hay una visión, una narrativa ni una política que uno diga “acá está la representación de los que luchan por los de abajo”.

Entonces, en Juntos por el Cambio, donde tenés ex peronistas, como el autor de la 125, Martín Lousteau, o Pichetto, Bullrich, que fue menemista y ministra de la Alianza, etc. Es un grupo de camaleones.

En nuestro campo pasa algo parecido, no voy a nombrar a nadie, para tratar de cumplir lo que dice Cristina de no pegarle a un compañero de coalición. Más que compañero diría un aliado, porque son alianzas de naturaleza táctica.

Hace un año, Milei y Grabois se cruzaron en un largo debate en Periodismo Puro

Perón decía que el aliado táctico era el enemigo estratégico…

Bueno, Perón era muy sabio.

La posibilidad de que Cristina sea candidata

Nuria Am (NA): El "Gato" Sylvestre acaba de decir al aire que Cristina va a ser candidata, ¿cómo te resuena eso?

No va a pasar. Yo no tengo información, tengo capacidad de análisis y alguna percepción sobre cómo funciona el ser humano, y Cristina puede gustar o no gustar, pero es de una sola pieza. Cristina dice A y hace A.

Cristina dijo con claridad lo que iba a hacer y creo que va a ser consecuente con eso. Si cambia de opinión no me parece mal, pero no lo veo.

Acá hay rumores, desconcierto, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Veo que hay, en gran parte de la militancia, una incapacidad muy grande de asumir el protagonismo y están esperando que vengan las definiciones de la estratósfera.

Cristina Kirchner criticó a Macri por el "retorno al FMI" en medio de la escasez de divisas

Si Cristina determina que va a ser candidata, todo el mundo reevaluará su posición, pero hasta nuevo aviso es otra cosa. Yo pienso mucho en la generación del 2001, en los que nos formamos peleando contra el Fondo Monetario Internacional, que es la versión actualizada del “Braden o Perón”.

Nuestra tradición principal es contra el FMI y lo que representa. Un proceso de endeudamiento que nos lleva a un espiral inflacionario, que nos lleva a una situación de dependencia geopolítica, que nos lleva a una derechización de la narrativa de la sociedad, etc.

Nosotros nos formamos luchando contra eso, que estaba representado en los estertores del menemismo y en la alianza cuya ministra de Trabajo es la que ahora se presenta como la renovación y el salvamento de la patria, Patricia Bullrich.

Nuestra generación tiene que despertar, agarrar ese bastón y llevarlo a la victoria a partir de programas con propuestas que le cambien la vida, sobre todo al 40% más pobre.

El ex director del FMI apuntado por Cristina Kirchner volvió a la carga: "Ningún acreedor firmaría un acuerdo así"

Alejandro Gomel (AG): Lo que me cuentan es que ayer hubo un homenaje en el PJ de CABA, y que ahí empezó a correr esta versión de “Cristina candidata” entre dirigentes. Alguien me decía “se dan manija entre ellos”, que no había nada concreto.

Yo trato de no hacerme eco de las “charlas de quincho”. No leo la política por discursos de palacio. Lo que veo es que hay una crisis social y económica muy fuerte, que eso es lo que genera atracción sobre Milei, y a la vez rechazo, porque siempre que se producen estos movimientos en la sociedad, también hay un despertar de una conciencia humanista, que no quiere llegar a eso, que no quiere inundar la sociedad de armas, por ejemplo.

Cuando eso se confronta desde la perspectiva de las ideas, y no únicamente desde la caracterización de las personas, tenemos la posibilidad de que sea una ventana oportunidad y no un riesgo.

El debate de hoy en Argentina está en estos términos. Plantear que la ayuda social, que una persona que está en una situación de vulnerabilidad social debe ser ayudada por el Estado, cuando decís eso, pareciera que estás diciendo una cosa criminal. Empieza a penetrar una filosofía de “ellos no se lo merecen, hay que vigilarlos y castigarlos”.

Horacio Rodríguez Larreta: "Si me eligen presidente termino con la intermediación de los planes sociales"

Larreta, que parecía tener una posición más moderada, después de ocho años de gobernar con un programa que se llama Ciudadanía Porteña, que es un programa bastante miserable de $26.000 para mujeres, sobre todo, se pone frente a la cámara y sin que se le caiga la cara de vergüenza, plantea que esas mujeres van a tener que pasar por una serie de entrevistas laborales, de capacitaciones, se les va a ofrecer un trabajo y si no lo aceptan se les va a sacar lo que cobran.

Conflicto por tierras en Mar del Plata

¿Por qué dice eso? ¿Porque piensa que el problema hoy en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina es el 3% que está cobrando una ayuda social? No. Es porque quiere empalmar con un sentimiento creciente de que ayudar al otro está mal, y en este mundo todos necesitamos ayuda. Fortalecer ese planteo es un planteo humano, ni siquiera es un planteo partidario. Es algo que tenemos que reafirmar frente a un individualismo extremo y deshumanizante.

Otro ejemplo de esto es lo que está pasando en Mar del Plata. Aclaro que estoy muy poco vinculado a ese proyecto. Es un proyecto de producción agroecológica en tierras fiscales que nadie estaba utilizando, abandonadas. En una zona que en la época de Perón se expropió y se hicieron los hoteles de Chapadmalal para los trabajadores, y después un desarrollador inmobiliario, realizando una estafa, compró unas tierras y realizó el primer country de la Argentina, donde vive gente de mucha plata que, a pesar de tener mucha plata, nunca pudo obtener el título de propiedad, porque era una estafa.

En esas ciento y pico de hectáreas, se va a hacer un proyecto agroecológico con pequeños productores de la zona que le van a dar verduras al resto de la población, incluyendo a esta gente del country. Entre la gente del country, que es muy poquita, treinta o cuarenta personas, se produjo una reacción muy violenta con mucho apoyo de la superestructura política.

Daniel Menéndez: “No dura ni dos segundos Larreta con su programa"

Es una tierra muy valiosa, porque está frente al mar. Macri había tratado de vender esa tierra, no la pudo vender. Era un negocio escandalosamente corrupto en el que está metido Montenegro y otros.

Este proyecto, que es un comodato de uso ecológico, con 9 universidades, con el Conicet… ese proyecto era catalogado como “la toma de tierra de Grabois”. Yo en esto no veo que sea que me tienen bronca a mí, veo que dicen “estos negros de mierda no tienen derecho a estar en un terreno con vista al mar”. Esa fue la percepción generalizada que estuvimos escuchando.

Hay algo profundo detrás, que es ese “vos no tenés derecho a estar acá”. En ese “vos no tenés derecho porque no te lo merecés, porque no te lo ganaste”, está el huevo de la serpiente, negarle al otro la dignidad humana.

¿La táctica es poner como candidato único a Sergio Massa y a Rodríguez Larreta del otro lado? Creo que eso es una fantasía de normalización de la sociedad que no va a funcionar, porque estamos en un momento de batalla de ideas.

