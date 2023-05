Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente, habló sobre el debate de la dolarización en Argentina y aseguró que en caso de que esto suceda "el dólar se va a $3000", lo que aumentaría la pobreza y generaría una hiperinflación en el país.

"¿Sabés cuánto da el tipo de cambio si dolarizas hoy? Da $3000. El dólar se iría a $3000", aseguró Rodríguez Larreta. En esta misma línea, agregó: "Con el dólar a $3000 escala la pobreza y tenés hiperinflación".

Para sostener sus dichos, el mandatario porteño explicó que dolarizar "es un tema matemático" y que se trata de una "cuenta básica". "La dolarización es sacar todos los pesos y cambiarlos por dólares. Pesos dividido dólares da $3000", explicó en diálogo con Jonatan Viale por el programa +Realidad (LN+). Luego mencionó que, entre otras cosas, las jubilaciones serían de $20 dólares.

"Podría ser peor, es llevar a la Argentina a la hiperinflación. Solo ganarían los que tienen dólares afuera, porque esos dólares valdrían seis veces más acá en Argentina", remarcó Rodríguez Larreta, e insistió en que tanto él como sus economistas descartan rotundamente dolarizar la economía.

La postura del precandidato a presidente de Junto por el Cambio se condice con la reunión que mantuvieron los referentes de dicha coalición con sus economistas, en la cual conformaron el plan económico que se aplicaría en un eventual Gobierno de JxC.

"Gobierno sin rumbo"

Rodríguez Larreta también lanzó críticas hacia la gestión actual de Gobierno y señaló que "el escenario es de un gobierno sin rumbo". "Hoy hay que tener la bola de cristal para saber cuánto va a estar el dólar a fin de año o cuánto va a estar la inflación", expresó.

"No veo una sola señal de que estén en un rumbo de mejora", insistió el jefe de Gobierno porteño y manifestó que "pareciera que esto y la situación de los argentinos solo puede empeorar".

En un mensaje para el oficialismo, agregó: "Les pedimos que no pateen los problemas para el año que viene, que frene la inflación que está matando a la gente, que no gaste de más y que no se endeude a tasas astronómicas que haya que pagar el año que viene".

"Los dos juntos fracasaron", insistió el jefe de Gobierno porteño sobre la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"La gente no tiene plata, no hay que esperar a fin de año para estar preocupados", subrayó el aspirante al sillón de Rivadavia y señaló que "el país está hecho pomada" y "no hay rumbo ni certidumbre".

El dirigente de Juntos por el Cambio responsabilizó tanto a Alberto Fernández como a Cristina Kirchner: "Este es el gobierno que fracasó de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Presidente y vice, no le busquemos la vuelta, fracasaron. Tanto fracasaron que ni siquiera puede presentarse a la reelección. Los dos juntos fracasaron", reprochó.

En tono de discurso electoral, Larreta aseguró sobre una eventual gestión suya: "Vamos a bajar la inflación. Yo voy a bajar la inflación". "Las medidas fueron muy claras, déficit cero, dejar de emitir, la maquinita de emitir billetes a la basura, e independencia del BCRA, el gobierno no puede golpearle la puerta cuando necesita plata", amplió.

Respuesta para Gildo Insfrán

Luego de que el Gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, saliera a declarar que "los porteños son unos reverendos hijos de su madre", el jefe de Gobierno de la Ciudad no dudó en salir a cruzarlo y cuestionarlo sobre la cantidad de formoseños que optan por hacer su vida en CABA.

"¿Sabés la cantidad de formoseños que vienen a Buenos Aires? A trabajar, a estudiar, a visitarnos", cuestionó Larreta y añadió: "Ahí está la respuesta. Mirá cómo está Formosa después de 28 años que lleva Insfrán en el Gobierno".

En este sentido, añadió: "No creo en la política de los agravios y los insultos, hay que terminar con esto. Me da bronca que un tipo como este siga siendo gobernador. Estoy convencido de que va a perder en esta elección, por el bien de los formoseños. Los formoseños quieren un cambio".

A su vez, ante la consulta sobre si dialogaría con Insfrán, en caso de ser presidente, este respondió: "Yo respeto la democracia y el voto. Yo voy a dialogar con todos aquellos electos por la gente. Pero una cosa es dialogar y otra es ponerse de acuerdo. Con alguien como Insfrán no me pondría de acuerdo nunca".

