La dolarización que plantea Javier Milei sigue en el centro del debate económico en los últimos días mientras se mantiene la escalada inflacionaria y devaluatoria. Este miércoles, el candidato a presidente por La Libertad Avanzale puso una cifra a su propuesta: aseguró que para aplicar hoy su sistema tomaría la divisa extranjera en $480. Esta idea es discutida por diversos economistas, que aseguran que el tipo de cambio ante una dolarización empezaría en $700 y podría llegar a $10.000, como ocurrió en el inicio de la convertibilidad

Milei señaló que para concretar su idea se necesitarían US$ 30.000 millones, lo que para el economista Hernán Letcher es una devaluación fenomenal. Para Camilo Tiscornia, la propuesta genera dudas y para Maximiliano Ramírez también pulverizaría los salarios ante una devaluación “abrupta”.

Sin embargo, el candidato liberal no se detiene con su propuesta, pese a las críticas que recibe desde toda la esfera política y económica de la Argentina. En una entrevista en TN, el economista afirmó que es posible llevar a cabo la dolarización con un dólar a $480.

El planteo de los economistas

Para saber el tipo de cambio que se aplicaría para una dolarización, los economistas consultados alegan es que es muy “difícil” de calcular, ya que depende muchos factores cómo;

las reservas del Banco Central en ese momento,

lo que paguen los bonos que emite y

y de dónde saldrá la liquidez en dólares, entre otros aspectos.

Las reservas del BCRA son fundamentales para encarar una hipotética dolarización.

Blanqueando el endeudamiento

“Milei hace ese cálculo porque básicamente lo que está planteando es recurrir a endeudamiento que, según dijo, iba a pedir a bancos privados. Esto confirma que eventualmente tiene que haber una devaluación fenomenal, a pesar de sus desmentidas”, señaló a este medio Hernán Letcher, Director Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

“Los cálculos son varios sobre el tipo de cambio porque depende de qué hagas líquido en términos de dólares y que se quiera: algunos plantean que se puede no respaldar algunos pasivos en dólares, a mi me parece que no, pero es materia de debate”, agregó Letcher.

“Nuestros cálculos estiman un tipo de cambio que va de aproximadamente $700 a $2500, dependiendo de nuevo a cuánto coticen los bonos que venda el BCRA y demás”, estimó.

Pérdida de poder adquisitivo y pulverización de los salarios

“La sociedad sabe que cuando hay una devaluación de esa magnitud tenés un pase a precios sensible. Podemos discutir cuál es el pass through de una devaluación tan sustancial, pero seguramente habría coincidencias en que el salto en términos inflacionarios es significativo”, advirtió Letcher. “

En cuanto a los salarios, la dolarización llevaría a una pulverización de los mismos, lo que derivaría en un nivel de pobreza mucho más alto y podría causar un gran drama social. Esto requeriría una gran asistencia por parte del Estado y podría aumentar el déficit fiscal, incluso en niveles más altos que los de ahora”, comentó a PERFIL Maximiliano Ramírez, exsubsecretario de Programación Macroeconómica.

Ramírez aseguró que para generar una caja de conversión, lo primero que hay que generar “es una devaluación muy abrupta del tipo de cambio”. “Teniendo en cuenta la cantidad de dólares con respecto a la cantidad de pesos que hay en la economía, eso llevaría a un tipo de cambio de conversión cercano a los $4.000 o más, teniendo en cuenta los datos del BCRA. Si se consideran reservas brutas o netas, o sea, hay que hacer una gran devaluación para generar las condiciones para un proceso de dolarización”, acotó.

Hernán Letcher

Un tipo de cambio entre el oficial y el paralelo

Camilo Tiscornia, de C&T Consultores, no consideró disparatado el planto de Milei. Sin embargo, si planteó dudas sobre cómo llegará el candidato a presidente a ese valor, ya que no se puede descartar que en la previa surjan muchos sobresaltos en la divisa estadounidense.

“Habría qué ver cómo Milei hace ese cálculo. No es fácil a qué tipo de cambio se haría, yo tomo una referencia que es interesante. Si vos pensás cuando (Mauricio) Macri liberó casi totalmente el mercado de cambios, ¿en dónde terminó? Arrancó con un tipo de cambio oficial de $9,50, los paralelos en $15 y terminó en $14”, explicó Tiscornia en declaraciones a este medio.

“Llegó a un punto medio entre los paralelos. Supongo que lo que plantea Milei debe estar cercano a eso. No me parece disparatado, el tema es cómo se llega a ese tipo de cambio. Desde el punto de vista de la competitividad sería superrazonable, pero la llegada a ese valor no es tan lineal, a priori. Se puede tener mucho movimiento antes de llegar a ese valor y ahí no sé como Milei manejaría eso. Hay muchas dudas”, concluyó Tiscornia.

La Fundación Pensar, por ejemplo, estima que el valor del dólar bajo el plan Milei debería ser de al menos $2280. Si se incluyen los pasivos del Banco Central en el cambio de sistema, el precio del dólar se dispararía hasta los $7070 por unidad.

Por su parte, la consultora 1816 presenta un panorama aún más sombrío, proyectando un valor de $9944 por dólar, mientras que el centro de estudios Idesa pronostica un precio de $10.000.

El plan de dolarización de Milei

El diputado nacional señaló que el dólar se ubicará al valor del mercado mediante el método que plantea, a un costo de $480, que coincide con el promedio del CCL, que es la tasa del mercado negro actual. El político resaltó que su idea es implementar un sistema de competencia de monedas y que, con base en la historia de la economía del país, los ciudadanos se inclinarán hacia el dólar.

De esta manera, propone la liquidación del Banco Central en dólares y desmiente que el país quede sujeto a la política monetaria de la Reserva Federal, ya que puede cambiar la moneda gracias al sistema de competencia.

El diputado hizo un análisis del dinero que hay en el país, que alcanza los $17 billones entre la base monetaria y las Lelics, y mencionó que si el dólar promedio se toma a $500, se necesitarán menos de US$30.000 millones para "rescatar" ese dinero y limpiar el balance del Banco Central. Para esto, Milei afirmó que el principal acreedor del Banco Central es el Estado, que le debe US$75.000 millones. Además, confía en que se puede lograr una rentabilidad del 50% en los bonos argentinos.

Milei cree que la liquidación de la deuda mejorará el perfil de solvencia del Estado y criticó a sus colegas del Congreso a quienes llamó "la madriguera"; al señalar que han aprobado un déficit presupuestario de US$30.000 millones y que siguen financiando la joda fiscal que aumenta la deuda en lugar de tomar una deuda para cancelarla y así terminar con la inflación que afecta a los ciudadanos argentinos.

