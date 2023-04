Martín Tetaz, diputado nacional, sostuvo que el dólar no está caro, sino que la inflación hace que todos los precios suban. A su vez, sobre Javier Milei dijo que “si estuviera dispuesto a un debate no habría intranquilidad, pero las propuestas de él son malas, desde la idea de la dolarización espontánea a la competencia de monedas”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Estábamos discutiendo sobre qué hacer y cómo poner la cotización del dólar. ¿Tiene algún sentido cuando no hay precio? ¿Qué debería hacer el buen periodismo en estos casos?

No tenemos que pensar que el problema es el dólar, no pasa con el dólar nada que no pase con cualquier otro producto de la economía. De hecho, creo que el dólar tiene uno de los precios con menos dispersión.

Porque, cambiemos el dólar por el alfajor, andá a ver cuánto sale y vas a ver que $500 en un quiosco, $550 en otro, entonces es normal esta dispersión de precios en un contexto de inflación alta.

No es que el dólar esté caro, sino que hay un fenómeno de inflación que hace subir todos los precios. La semana pasada fueron los remedios de la abuela, la semana que viene los fideos y el dólar es un precio que va a subir al igual que el resto.

Escuchamos un audio de Domingo Cavallo en 1988, cuando dijo: “Están montando una bomba de tiempo". Ahora, frente a un proceso electoral en el que se presume el cambio de gobierno luego de las PASO, ¿qué consecuencias de turbulencia económica van a tener? ¿Cuál debería ser la actitud de responsabilidad del oficialismo y la oposición?

La economía es una ciencia basada en las expectativas, sobre todo cuando uno mira los precios de activos financieros. Lo que hoy vale el dólar es lo que la gente espera que valga mañana o pasado. Lo mismo pasa con el precio de las acciones y los bonos, no hablan del pasado, hablan de las expectativas que hay hacia el futuro.

Está claro que en los ochenta, Raúl Alfonsín asumió con una inflación galopante, nunca la pudo dominar y terminó en una híper, ya lo sabemos. Pero también está claro que había ganado en mayo de 1989, un señor que decía "revolución productiva y salariazo", que no iba a pagar la deuda, que iba a duplicar los salarios.

Obviamente, había cierto pánico en los mercados respecto a que iba a pasar con Menem, y eso se llevó puesto los últimos meses del gobierno de Alfonsín y aceleró el cambio de mandato.

Una cosa parecida ocurrió después de las PASO del 2019, cuando ganó el presidente que decía que quería un dólar de $60, que iba a reestructurar la deuda y que le iba a pagar a los jubilados un aumento del 20% usando la plata de las LELIQS, lo cual era una irresponsabilidad porque implicaba un episodio de una inflación acelerada. En ese contexto se produjo la transición del 2019 y apareció el cepo, entre otras cosas.

Hoy está la expectativa de que gane un gobierno mejor que este en materia económica. En la oposición nadie dice diciendo revolución productiva y salariazo, ni dice que va a condenar el pago de la deuda y a mandar a "freír churros" al FMI, ni promete pagar a los jubilados con los intereses de las LELIQS, es decir, irresponsabilidad por parte de la oposición no hay.

Lo que la oposición le dice a la gente son las cuatro reformas que hay que hacer en materia fiscal, de gasto público, en materia de reforma laboral y monetaria, es una oposición que actúa de manera responsable.

Una persona como Javier Milei, que anuncia que dinamitará el Banco Central, ¿no te parece que contribuye a crear una situación de zozobra?

Creo que si las chances de Milei crecen, va a tener que enfrentar un debate público.

Hace un año que pido un debate con él para discutir cómo puede salir Argentina de su crisis económica actual y cómo frenar la inflación. Porque la idea de la dolarización y de "prender fuego" el Banco Central es una mala idea que no va a funcionar, todos los problemas que tiene la implementación de esa idea.

En la medida que esté lejos de acceder al gobierno puede decir cualquier cosa, amparándose en el Teorema de Baglini, pero en la medida que se acerca, mejora en las encuestas y tiene alguna posibilidad cierta de disputar el balotaje. Me parece que tendrá que enfrentar un debate. ¿Eso quiere decir que lo va a hacer? No lo sé, habría que preguntarle a él.

Me parece que para tranquilizar a los mercados y la gente entienda lo que va a funcionar sería bueno que se enfrente con economistas y con una explicación coherente de cómo se produce el fenómeno de dolarización que él quiere.

Lo que propone Javier Milei, la idea de la Banca Simons, es una idea teórica de mediados del siglo pasado, una idea que nunca funcionó en ningún país del mundo, es muy difícil de implementar, requiere quedarse forzosamente con los depósitos de la gente y hacer una especie de Plan Bonex primero.

Seguro él dirá que no, pero que lo explique con lujo de detalles ante un periodista que tenga la capacidad de la repregunta, y un economista que lo desafíe correctamente.

Si estuviera dispuesto no habría intranquilidad, pero las propuestas de él son malas, desde la idea de la dolarización espontánea hasta la competencia de monedas.

En Argentina ya hay competencia de monedas, no permitida formalmente por el Gobierno, porque el Código Civil solo le da el carácter de moneda a la moneda de curso legal, y a la extranjera le da el carácter de cosa (artículo 765 del código civil). Él tendría que cambiar el artículo del código y explicar cómo lo va a hacer, si no tiene más de 30 diputados ni senadores.

Aun cuando lo lograra, ¿qué pasa cuando alguien quiere alquilar una propiedad y quieren cobrarte en dólares? Vos decís yo gano en pesos, ni loco me meto en un contrato en dólares, te ofrezco $130.000, te van a decir que no, ese contrato no se hace y la operación se pierde.

Cuando uno empieza a instrumentar un esquema de competencia de monedas, hasta que se impone una moneda se produce una profunda recesión en la economía, porque hay un montón de operaciones que no se hacen.

Y mientras la gente sale del peso para irse al dólar masivamente, si no tenés un Banco Central muy activo, que saque esos pesos que van sobrando de la economía, se produce una hiperinflación, que es lo que pasó en Venezuela.

En Venezuela se produjo la dolarización que Javier Milei quiere acá y todavía tienen un nivel inflacionario altísimo. A medida que la gente repudiaba el bolívar, y se iba a hacer la transacción en dólares, sobraban bolívares y la inflación era cada vez más alta, y tuvieron una hiperinflación que duró como dos años.

Ahora, incluso con la economía bastante dolarizada, todavía tiene un nivel inflacionario altísimo, es el segundo país de América Latina con más alta inflación, ¿cómo va a terminar esta película?

Y si todavía persisten la mitad de las transacciones en pesos, ¿cómo hará para imponer la dolarización?

Hay muchas preguntas que Milei no puede responder, y se tiene que enfrentar con un economista formado, o con un periodista con capacidad de repregunta. Eso me parece que tenemos que buscar.

MVB JL