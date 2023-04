El referente de Patria Grande, Juan Grabois, advirtió que si triunfa Javier Milei “nos va a llevar a la 'Argenzuela'. Los que dolarizaron fueron Venezuela y Zimbabwe". Al mismo tiempo destacó su proyecto político y lo comparó con los países nórdicos: "Conmigo seremos una Argentina más parecida a Noruega que a Venezuela".

En diálogo con Todo Noticias esgrimió: "No quiero ser Milei, ni tampoco podría serlo porque nunca tendría el apoyo del establishment ni de los medios de comunicación". Grabois también confrontó con el actual ministro de economía y sentenció que si triunfa Sergio Massa nuestro país será “la Argentina de los noventa, pero sin dólares”.

Si bien el dirigente admitió la existencia de la casta denunció que el líder libertario "no es consecuente con su discurso". Y remarcó que “su armado en las provincias está hecho con la casta. Bullrich también es casta. Yo soy el único que no tiene un cargo en el estado”.

El conductor de Patria Grande reconoció que Milei logró captar “el enojo y el hartazgo que siente hoy la sociedad”, y definió que lo ve como "alguien más fresco que Macri o Bullrich". Sin embargo, aclaró que sus propuestas serían inaplicables. Grabois reconoció que Milei profesa "ideas que parecen mágicas, aunque no van a funcionar o directamente no se pueden aplicar”.

El referente de los trabajadores informales fue el primero de los oficialistas en lanzar su precandidatura bajo la consigna "Juan XXIII", con claros tintes religiosos, y en referencia al 2023, año electoral. Según precisó apunta a enfrentar a “las opciones conservadoras del Frente de Todos”.

Al ser consultado por el futuro electoral de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Grabois insistió en que su líder política planteó que no competirá. "Ella dijo que no va a ser, yo la escuche decir eso y no tengo motivos para no creerle. Hasta nuevo aviso tengo que pensar que no se va a presentar”, explicó.

Para el cierre se subió al discurso de la casta y expresó: “Es verdad que hay casta. Mi candidatura tiene que ver también con eso, con un tema generacional”.

