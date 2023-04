Juan Grabois acusó a Sergio Massa de no enviar partidas alimentarias

El dirigente social y creador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, denunció que Sergio Massa no quiere entregar partidas sociales por sus críticas contra él y dijo que evalúa llevarlo a la justicia. Por otro lado, analizó las posibilidades de una explosión social a causa de la situación económica.

En los últimos días el abogado se ha mostrado filoso contra el Ministro de Economía. Su frase más fuerte ocurrió la última semana, cuando lo llamó "sinvergüenza, vendepatria y cagador" y remarcó que no aceptaría una fórmula encabezada por él.

Este domingo, sin embargo, realizó una dura acusación. “Una ministra de este Gobierno, me dijo que un ministro de este Gobierno no manda las partidas de alimentación, de cooperativas y de urbanización de barrios, porque no le gusta lo que yo digo en televisión”, dijo elíptico. Y agregó: “Tengo unas ganas de judicializarlo, porque si hay alguien tan enfermo o enferma, para no darle a los sectores más pobres lo que necesita porque no le gusta...”.

Los dichos del referente social sorprendieron a los periodistas del piso, que le repreguntaron quiénes eran los protagonistas. “Una ministra me dijo que otro ministro no está entregando las partidas de ayuda social porque no le gusta que lo critiquemos en televisión. Uno o el otro está mintiendo, cualquiera de las dos situaciones es de gravedad para el país”, continuó.

Finalmente, luego de diversos intentos, Grabois develó que se trataba de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y Sergio Massa. “Si algún fiscal quiere judicializarlo, yo voy a declarar y cuento todo lo que me dijeron”, repitió. La polémica quedó abierta.

Síntesis o PASO, el dilema oficialista

Luego de que Alberto Fernández decidiera no participar de las próximas elecciones presidenciales, la incógnita sobre cómo se dirimirá la selección del próximo candidato quedó abierta en el Frente de Todos.

Desde la perspectiva de Grabois, la única figura que sintetiza al espacio es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en diciembre dijo que no iría en la boleta 2023. "En un 90% no va a serlo", añadió en diálogo con Daniela Ballester en C5N.

Sin embargo, se mostró abierto a llegar a una concertación más allá de sus críticas a Massa y otros integrantes del panperonismo. “Sí estoy dispuesto a hacer un acuerdo donde se garanticen tierra, techo y trabajo, y un poquito de dignidad nacional”, manifestó.

Qué dijo Grabois sobre la situación económica y social

El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular también analizó la coyuntura económica y sus implicancias en el tejido social, algo que los números del INDEC respecto a los precios han venido mostrando en su últimos informes mensuales.

“Uno habla de los precios y son un escándalo, pero los salarios, tanto del sector registrado y ni que hablar del sector informal, son una cosa a la que nos quieren acostumbrar”, consideró primero.

Luego agregó que en el país no hay estallido social "porque hay un milagro que en realidad es una maldición". "La maldición es que antes en Argentina por la tradición de lucha social y sindical las cosas salían para afuera, y desde hace un tiempo que las explosiones son hacia adentro. No es que no hay violencia, la hay todos los días, pero es micropolítica”, agregó en GPS con Rolando Graña por A24.

“Los asesinatos, el crecimiento del narcotráfico, la destrucción de la familia. Todo eso es producto de la violencia que genera la exclusión, la deserción en la escuela, el aumento de las adicciones y todo eso está vinculado a la falta de perspectivas, porque si vos tenés el ‘privilegio’ de tener un laburo registrado, apenas llegás a pagar los alimentos. Y si tenés que alquilar, entre el 25 y el 40 por ciento de los ingresos se van en dormir”, cerró.

