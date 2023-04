Grabois: “Cristina va a ir presa hasta que el pueblo logre terminar con la mafia judicial en Argentina”

El precandidato presidencial Juan Grabois habló de su pronóstico respecto a las elecciones. "Soy recontra candidato a presidente”, subrayó. Además, aseguró que el futuro de Cristina Kirchner será la prisión domiciliaria hasta que "hasta que el pueblo logre terminar con la mafia judicial que hay en la Argentina".

En diálogo con El Destape, el dirigente social planteó: “Hay un problema en la superestructura y la rosca política. La militancia está con el cuchillo entre los dientes y quiere pelear”. “Este es el momento de discutir candidatos y los candidatos representan proyectos”, agregó.

Respecto a la relación de Sergio Massa con el kirchnerismo cuestionó: “Ya no le dicen más Massa, le dicen Sergio, a mí me molesta mucho, pero debe haber conseguido de alguna manera convencer que se puede estar bien con Dios y con el diablo”. “Que se puede estar bien con Gerardo Morales, el carcelero de Milagro (Sala) y hacer negocios extraordinarios de litio, que se puede estar bien con (Mauricio) Filiberti ‘el señor cloro’ y hacer negocios extraordinarios con el agua, estar bien con los verdugos de Cristina (Kirchner) y del pueblo y al mismo tiempo ser el pro hombre del peronismo en Argentina”, caracterizó.

“Me resulta llamativa la desmemoria”, enfatizó. “El pragmatismo de Cristina a sus 70 años, vaya y pase, pero en militancia de 30 de 40, me molesta un poco”, subrayó. Por otro lado, recordó que “el Presidente dijo que la política es administrar la realidad” en la última entrevista que dio, pero que, según Grabois, “eso no es la política, en la Argentina donde no hay vivienda, la educación se va al carajo y la gente no tiene para comer ¿administrar la realidad?”.

“Hay que cancelar el actual acuerdo con el Fondo porque este acuerdo no va y no es compatible con el desarrollo de nuestro pueblo”, formuló en la misma línea.

También criticó a quienes dentro del oficialismo apuntan a quienes cobran planes sociales: “El plan es un complemento de la economía informal. Y que los nuestros le estén mirando las costillas al más pobre de los pobres a ver si gastó un dólar más porque el hijito se bajó Roblox…”, cuestionó.

En relación a la vicepresidenta señaló: “Yo le creo a Cristina. Cristina dijo que no va a ser candidata a nada y que agarremos el bastón de mariscal”. “Yo creo que Cristina no va a apoyar a nadie. Nadie representa plenamente a Cristina y Cristina ya juega en el tablero de la historia”, evaluó.

“Cristina va a ir presa, con domiciliaria porque le corresponde por la edad y va a ir presa hasta que el pueblo logre terminar con la mafia judicial que hay en la Argentina”, planteó. En ese sentido señaló: “No me voy a poner a llorar por esto. Vamos a combatir contra esto”.

“Hay que marcar las pautas y los límites de una convivencia democrática. Meterse con un hijo de un rival, rompe los límites y los códigos de la democracia”, resaltó Grabois en relación a los dichos que responsabilizan a la vicepresidenta de los problemas de salud de su hija Florencia.

Kicillof a la provincia

“En el Frente de Todos hay proyectos diferenciados”, recalcó. Y destacó que “Wado (de Pedro) y Axel (Kicillof) pueden hacer un trasvasamiento generacional de Cristina. Pero Axel tiene que ganar la Provincia”. “Es una muy mala idea entregarle la provincia a un partido intendentista y mandarlo a Axel de cabeza de turco a la nacional”, opinó.

En relación a Kicillof indicó que hay “un clima denso” en el conurbano “que es parte de una estrategia de destrucción del proyecto político de una provincia en la que está el único dirigente que puede hacerle fuerza al poder real”. “Tenemos que bancar fuerte a Axel, y si vamos a bancar en serio a Wado, no lo banquemos para negociar y bajarlo a vicepresidente”, advirtió.

“Wado es un excelente candidato, competitivo y con mucho por crecer. Y si él es el candidato, discutiremos programas, veremos quién mide más y el que queda irá y el otro acompañará”, detalló.

“Si imponen una PASO con Massa y Scioli, nosotros iremos por afuera porque son dos opciones de centro derecha. Si eso pasa, la famosa ruptura del Frente de Todos la vamos a hacer nosotros”, aseguró Grabois.

“Nosotros vamos a la unidad, pero no vamos a negociar las listas si nos quieren imponer un candidato que represente las ideas de Cristina y las políticas de Tierra, Techo y Trabajo”, cerró.

