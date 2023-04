Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, analizó el movimiento turístico de este año. A su vez, apuntó contra el kirchnerismo porque no pudieron dar respuestas a las necesidades de la gente. Los detalles sobre la cesión de tierras por parte de la ABBE a Juan Grabois, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Estas Pascuas, turísticamente, comparadas con las del año pasado, ¿indican algo? ¿Es un significante de empeoramiento de la economía?

Números finos todavía no tenemos. Cuando uno quiere saber cómo fue el movimiento de estos cuatro meses, uno ya los había visto el año pasado, hubo una suba importante de casi un 7%. Y cuando ves el acumulado de 2022 a 2023, tenés casi cuatro millones y medio de turistas.

¿Gastan lo mismo o menos?

Nosotros planteamos el trabajo genuino, que tiene que ver con el privado. Incluso cuando vas a ver los números de empleo privado y empleo público en Mar del Plata las diferencias son notables, el 90% de la generación de empleo de General Pueyrredón es privado.

Me refería al país, si creció 6% la cantidad de turistas con un producto bruto que creció menos, ¿los turistas gastan menos que el año pasado?

La inflación golpea muy duro, y uno habla con todos los sectores y eso genera una complicación. Sí hubo un aprovechamiento que nosotros generamos de todos los sectores, y buscamos que Mar del Plata sea un destino elegido por lo que genera. No es solo una ciudad turística pero sí es un ingreso importante, sobre todo de empleo genuino privado y mucho primer trabajo.

Vos decías que sos un caso Sui Generis, un juez federal muy importante que renuncia a su cargo y a su carrera, y empieza una carrera política. Primera no electa como ministro de Seguridad y Justicia de un Gobierno, luego como embajador, y a partir de ahí, primero diputado y ahora electo por la mayoría del pueblo que representás. ¿Qué te cambió estos años el pasar de la Justicia a la política? ¿Y qué te genera al ver hoy el desprestigio que genera la política cuando le pegaban a Berni en estos días y gritaban que se vayan todos?

Creo que en la política nos tenemos que sentir interpelados, y hay que hacer una lectura más macro. El kirchnerismo no pudo dar respuestas a lo que necesita la gente, y tenemos que trabajar entre todos las cosas que realmente preocupan a los vecinos.

Interpelado me siento todos los días. Esa interpelación la veo de forma permanente, voy al almacén y llevo los chicos al colegio y veo lo que sufren los vecinos.

Hoy uno de los principales problemas que sienten los vecinos es la inflación, te dicen que no les alcanza y que no llegan con el laburo que tienen, y uno tiene que incorporar a todos. Obviamente, me siento interpelado y quiero buscar soluciones permanentes, y lo que corresponde es buscar orden dentro del Gobierno y la ciudad.

Después de 25 años de carrera judicial, tomé la decisión personal de buscar soluciones para que, en este caso puntual, en mi ciudad estemos mejor. Los escucho a todos y trato de buscar soluciones que tengan que ver con el laburo genuino, porque no hay otra forma.

Si hubiera otra forma les diría ayúdenme y lo hacemos, pero es acompañar al privado, facilitarle, ayudarlo y empujarlo para mandarle soluciones a los privados para que generen mayor empleo.

Por un lado está la posibilidad de que Mar del Plata se convierta en otro boom económico, como ya lo es Vaca Muerta. Y por otro lado, la concesión de tierras a Juan Grabois. Danos tu opinión.

Para tener noción, Mar del Plata es el mayor polo industrial de la Provincia de Buenos Aires. Tuvimos un trabajo muy fuerte de instalación de una empresa estadounidense, que es Lamb Weston, en el Parque Industrial con una inversión cercana a los 300 millones de dólares.

Vamos a acompañar cualquier industria que le genere a Mar del Plata mayor trabajo. Lo más importante es entender que no tiene que ser a cualquier costo, pero todo lo que sea generación de empleo de calidad privado es bienvenido.

Cuando me hablas de lo que pasó en El Marquesado, con las tierras de Grabois, no hay ningún emprendimiento anti agricultura en los 42 kilómetros de las tierras marplatenses. Somos uno de los principales cordones frutihortícolas, pero no sobre la costa, por el clima y por el tipo de tierra. Cuando hablás de un terreno frente al mar no dan las características porque tenés arena y roca enseguida.

Si decís un terreno de 140 hectáreas, en primera línea, frente al mar, no da la sensación de que pueda haber ahí un proyecto agroecológico de las características que lo plantean, y mucho menos de la forma que se quiere hacer. Tendrían que consultar, pero por cuestión urbanística y de servicios.

Esto amerita una discusión diferente, y yo me entero por los vecinos que me cuentan que hablaron con gente de Grabois y que les dijeron que van a hacer un proyecto donde vivirán 100 familias, con un camping y un balneario. Y cuando vamos a ver, vemos un papel de una cesión del ABBE, donde básicamente dice "le doy a un grupo de amigos míos un terreno de 140 hectáreas frente al mar, en un lugar donde no hay ningún establecimiento de agricultura o huerta, en ninguno de los 42 km de la costa".

Obviamente que llama la atención, porque la cesión de tierras a Juan Grabois es una posición política porque son amigos, y por eso tomé la decisión de denunciarlo a la Justicia. El mayor problema lo tienen los vecinos porque no es la forma, el lugar y la oportunidad de hacer un proyecto de estas características.

