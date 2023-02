Carnavales en Mar del Plata: 270 mil turistas y tres millones en lo que va de la temporada

El presidente del Ente de Turismo de Mar del Plata, Bernardo Martín elogió el previaje como medida para fomentar el turismo interno. "Estamos muy contentos de ser nuevamente una de las ciudades más elegidas por los argentinos para vacacionar", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Recibieron 270 mil turistas solamente este fin de semana?

Si, tuvimos esa cantidad y vamos por los 3.400.000 de turistas en lo que se denomina temporada de verano. Estamos muy contentos de ser nuevamente una de las ciudades más elegidas por los argentinos para vacacionar.

El amor y los recuerdos de Mar del Plata siempre están en la cabeza de las personas, algo que nos ayuda a promocionar nuestra ciudad.

En relación a la temporada pasada, ¿el número fue similar o aumentó?

En enero estuvimos un 9% por encima y en febrero estamos entre 2% y 3% que la temporada anterior. Tenemos nuestra hotelería totalmente abierta y más espacios gastronómicos que antes.

En una realidad de bolsillos flacos y una inflación alta, ¿se pudo hacer turismo gasolero? ¿Qué evaluación hace de este momento sobre el gasto de la gente en comparación a, por ejemplo, el año de la salida de la pandemia?

Hay un turismo más consciente de los gastos.

Mar del Plata se caracteriza por la venta de sweaters y camperas, es un centro textil muy importante.

En relación a los bolsillos flacos, la ciudad posee una ventaja, que es que tiene una oferta tan diversa y amplia que te permite adaptar tus gastos y pasarla muy bien con poco o mucho dinero.

¿Los eventos culturales tuvieron que acomodarse a las posibilidades económicas de los turistas?

Si.

El teatro está funcionando muy bien

Tuvimos un show internacional de electrónica como lo es Salomon, que tiene precios en dólares, así como el Teatro de Rivadavia, que es a la gorra. Hay para todos los públicos y bolsillos, hay todo tipo de promociones para que la gente pueda disfrutar y acceder a shows.

El impacto del previaje

Fernando Meaños: Quería consultarte sobre el previaje, esa política que tuvo como objetivo tratar de recuperar el turismo tras el durísimo 2020 con la suspensión de la actividad tras la pandemia. ¿Cuál es el impacto que está teniendo hoy esa medida? ¿Ve que es una medida que podría quedar de forma permanente o no sería sustentable que siempre exista una especie de turismo subsidiado?

El previaje 1 y 2 fue central en la recuperación de Mar del Plata y los centros turísticos. El previaje 3 fue anunciado muchas veces, y lo que hizo fue demorar la demanda, estuvo vigente muy poco tiempo y se cortó rápidamente.

Una medida de estímulo al turismo es positiva en tanto y en cuanto pueda ser fiscalmente accesible, porque de lo contrario sabemos los problemas que le podemos ocasionar al país.

Fernando Meaños: Usted hacía referencia a la inflación. Restaurantes y hoteles fueron uno de los rubros que más aumentaron ¿Cree que ese proceso de recuperación de precios terminó o está terminando?

Terminó.

Estamos en tarifas razonables que venían muy atrasadas y la demanda permitió equilibrarlas.

Si siguen subiendo, afectarán a la oferta. El mercado actúa perfecto, al ser todos prestadores privados, no hay margen para errarle. Una noche de hotel que no se consumió se perdió para siempre, no es que la vas a recuperar dentro de tres días.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está el tema seguridad en la Ciudad?

Mar del Plata es una ciudad muy grande, con las ventajas de tener una gran competencia y lo que eso implica en precios y consumo, y las desventaja que también conllevan ser una gran ciudad. Tenés que tener algunos recaudos, porque cuando hablás de un flujo de tres millones de personas, obviamente que suceden cosas, hay que ser prudentes.

Hay un refuerzo importante en materia de seguridad. Se trabaja muy en conjunto con la Provincia de Buenos Aires y con la policía de la Provincia, para que los turistas la pasen lo mejor posible y no tengan ningún inconveniente.

Andrea Bisso: Para la gente que no conoce Mar del Plata, ¿cuáles serían los cinco lugares que recomendarías visitar?

Primero, hay que comprarse zapatillas y un short de baño, para caminar mucho, porque tenemos 42 kilómetros de costa, con un hermoso paisaje que va cambiando. Te podés ir perdiendo y recorriendo distintos lugares.

No podés dejar de comer los mejores mariscos y pescados de Argentina. No vas a comer mejores rabas en ningún lugar que en Mar del Plata. La pastelería es otra exquisitez. Medialunas, churros y facturas.

No se pueden dejar de conocer el fenómeno emergente de esta nueva Mar del Plata, que es Chapadmalal, al sur de la Ciudad, donde la cultura del surf se hace presente en un ambiente semi rural.

Sierra de los Padres es otro lugar imperdible. Te traslada a un paisaje completamente distinto y seguís estando en Mar del Plata.

Me pasó, en otro lugar de la costa, no en Mar del Plata, de ver que había muy pocas playas que tienen acceso para todos. Para la gente grande, para gente con algún tipo de discapacidad, etc...

Mar del Plata es de la ciudades más accesibles. Tenemos sillas anfibias en todos los balnearios para ayudar. Nuestros guardavidas están capacitados para acompañarte y hacerte vivir una experiencia si se tienen dificultades en la movilidad, para que te puedas meter al mar.

Trabajamos mucho en el tema de la inclusión, aunque obviamente es un tema que siempre se tiene que seguir trabajando. Siempre le pedimos sugerencias a la gente para poder seguir mejorando, para detectar lo que nos falta y seguir trabajando.

