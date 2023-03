"No es gente de Grabois, lo que hay en Mar del Plata son jóvenes trabajadores, cooperativistas, técnicos de alto nivel de la Universidad de Mar del Plata y del Conicet, desarrollando con autorización de la Agencia de Administración de Bienes del Estado un proyecto agroecológico sobre 140 hectáreas totalmente abandonadas. Es un proyecto maravilloso y yo los felicito y los admiro...”, señaló en un video que publicó en sus redes sociales este fin de semana el titular de la CTEP, Juan Grabois, rechazando de manera tajante las críticas opositoras al tema de las tierras en la zona de El Marquesado, en las afueras de Mar del Plata, apuntando sus críticas a dos dirigentes de JxC en particular: Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Nuevamente tengo el orgullo de ser objeto del ataque y de las mentiras de dos personas que le hicieron mucho daño a este país: Mauricio Macri, expresidente de la Nación, y Patricia Bullrich, exministra de Seguridad”, señaló Grabois, afirmando que "no es cierto que 'gente de Grabois’ usurpó un terreno en Mar del Plata, son todas mentiras", acusando a Macri y Bullrich de "actuar con un racismo y una xenofobia espantosa", y también apuntó al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, señalando que "quiere hacer negocios en la zona con la empresa de sus hijos".

"No hay ninguna usurpación, lo que en realidad nosotros hicimos fue prevenir, garantizando lo que dice el antiguo proyecto de Chapadmalal, ya que paradójicamente el general Perón quería que esa zona la disfrutaran los humildes"", señaló Grabois, precisando que "compañeros de Mar del Plata tuvieron una iniciativa extraordinaria, y yo los felicito y los admiro, porque obtuvieron hace un mes aproximadamente la custodia de ese predio, y están realizando todos los estudios ambientales para que tenga un impacto positivo sobre la regeneración de un ambiente que está dañado".

"Producir alimentos sin agroquímicos y baratos"

"El objetivo es producir alimentos sin agroquímicos, para que toda la zona de General Pueyrredón tenga alimentos sanos y baratos, ¿Quién puede estar en contra de eso?", se preguntó Grabios, destacando que "quienes lo van a hacer son productores que ya lo vienen haciendo, pero que son explotados con alquileres altísimos, y por su productos les pagan muy poco, pero que cuando vas al supermercado los comprás 10 veces más caro de lo que realmente valen".

Las discusiones entre vecinos y quienes se están instalando en la zona de Marquesado, en Mar del Plata.



"Esto se encaró por la ley de integración urbana que fomenta la creación de este tipo de colonias, en un ambiente natural y sustentable para la familia sin techo, para los campesinos sin tierra para los trabajadores sin derechos", agregó el dirigente social, enfatizando que "los que se quejan hoy de esto votaron esa ley también, porque se aprobó por unanimidad".

"Esta gente que hoy están desarrollando ese proyecto ha hecho un montón de laburos de urbanización de barrios muy bien hechos, incluso en coordinación con el propio municipio (de Mar del Plata)", indicó, asegurando que la oposición "intenta una forma de hacer política boicoteando a quienes quieren hacer el bien". Al respecto, y sobre los vecinos de muchos años en la zona, Grabois indicó que "fueron estafados durante la dictadura por un negociado y todavía hoy no tienen su título de propiedad".

Negó además Grabois que el conflicto vaya a escalar y destacó que "con nuestros compañeros junto a la dirección de Acceso a la Justicia hicimos una mediación que salió recontra bien". "Este proyecto no es el problema, es la solución es la solución para tener alimentos de calidad y sanos, y para que las familias sin techo tengan vivienda sin tener que hacer ocupaciones, que luego terminan en barrios muy precarios sin luz sin agua sin cloacas".

"Y no son 'gente de Grabois' como dijeron, son gente que admiro y que alguna vez me ha dado el absolutamente inmerecido privilegio de considerarme un referente", indicó Grabois en el final de su mensaje, destacando que "le pido a Mauricio Macri que tenga un poco de empatía con quienes están excluidos de todo, que deje de pensar que este es un país para pocos y por lo menos no sea tan cara rota, porque no estamos haciendo el mal, estamos haciendo el bien la gente está trabajando muy bien y no podemos permitir que la xenofobia y la aporofobia destruyan cualquier perspectiva".

HB