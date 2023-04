Tras la propuesta del diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, de "crear un nuevo espacio" para competir en las elecciones junto a Patricia Bullrich, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, salió este lunes 17 de abril al cruce del libertario. En un mensaje en el que atacó tanto a la precandidata del PRO como al precandidato libertario, el referente kirchnerista acusó a Milei de no seguir su discurso contra la casta política. "Yo pensé que lo de la casta iba en serio", sentenció Grabois.

"Si hay alguien que representa a la casta es Patricia Bullrich: fue montonera, diputada del menemismo, ministra de De la Rúa y Macri (ambos gobiernos fracasados)", escribió a través de su cuenta de Twitter Grabois, quien también se presentará en los comicios presidenciales.

Nueva encuesta: Larreta supera a Bullrich y Milei gana en tres escenarios de PASO

Continuando su mensaje y criticando el presunto alejamiento del libertario de su discurso contra la casta, el dirigente del MTE acusó al diputado de favorecer "las conveniencias" en detrimento de "las convicciones". "Yo pensé que lo de la casta iba en serio, Milei, pero para algunos pesan más las conveniencias que las convicciones", aseveró Grabois.

Grabois y Milei ya se habían cruzado en un debate de más de cinco horas con Jorge Fontevecchia. En aquella oportunidad, el dirigente social y el diputado liberal discutieron sobre desigualdad y pobreza, la violencia del Estado, los “empresaurios” y defendieron sus respectivas propuestas.

La propuesta de Milei: una interna con Bullrich e incluir a Macri en su gestión

El mensaje del referente de Patria Grande se dio luego de las declaraciones de Milei en Radio Rivadavia, donde el precandidato presidencial por La Libertad Avanza afirmó estar dispuesto a formar un nuevo espacio en el que puedan participar tanto Bullrich como él, para así competir en una interna por el Ejecutivo nacional. "Yo no tengo problema de confluir en una nueva estructura por fuera de Juntos por el Cambio. Vamos a una interna, si ganan yo acompaño", propuso este lunes el diputado.

Y agregó: "Estamos a tiempo de crear un partido e ir a una interna con Patricia Bullrich. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Sería darle una solución más pura".

Sumado a esto, afirmó que, en caso de no lograrse ese acuerdo, podría incorporar a la expresidenta del PRO a su Gobierno si gana las elecciones. En ese sentido, mencionó que le gustaría tenerla como jefa de Gabinete o ministra de Seguridad, cargo que ya desempeñó durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019). "Si nos tocara ganar, voy a convocar muchas personas que están en el equipo de Bullrich, muchos de ellos son amigos míos. Discutiría con ella (Bullrich) lo que considere más pertinente. Cómo no voy a convocar a personas que considero valiosas. Hay un afecto manifiesto", expresó.

El líder de La Libertad Avanza propuso "crear un espacio" para ir a una interna con la expresidenta del PRO.

Asimismo, manifestó el mismo deseo con respecto a Macri. En esa línea, aclaró que "obviamente" lo sumaría a su gestión. "No tengas ninguna duda. Cómo no voy a convocar a alguien que tiene la experiencia y el trabajo que hizo a nivel internacional", explicó Milei. Además, destacó su labor como representante del país, mencionando que el exmandatario "lo hizo fabulosamente bien", a la par que propuso la existencia de un puesto para los expresidentes que pasaron por la Casa Rosada "de modo digno": "Habría que encontrarle la figura que haga justicia sobre el trabajo que se hizo internacionalmente (durante la gestión de Macri). Hay cosas que están mal y hay que romperlas todas, pero las que se hicieron bien, ¿por qué no las voy a replicar?".

Poco después de las declaraciones de Milei, Bullrich desestimó la posibilidad de una alianza con el líder de La Libertad Avanza. "Soy de Juntos por el Cambio, punto final", señaló la precandidata presidencial del PRO.

MB / ED