"Planera, xenófoba y racista" a "los corrieron tres gauchos": el fuerte cruce entre Grabois y Cristina Pérez

En medio del conflicto por la entrega de tierras en Mar del Plata por parte del Estado Nacional, el dirigente social Juan Grabois fue entrevistado por la conductora Cristina Pérez, pero la nota fue escalando en tensión y terminaron con fuertes cruces.

La periodista del programa Cristina sin vueltas que se emite por Radio Rivadavia comenzó consultándole al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) por la acusación de que esos terrenos de 140 hectáreas fueron entregados a sus dirigentes.

“Mirá, te cuento. Esas tierras en el 2016 Macri las puso a la venta, no las pudo vender porque era inconstitucional. Lo primero que te quiero plantear es que si fuera un problema de Montenegro, es un problema municipal. El problema es que Macri, Larreta y Bullrich, sin conocer absolutamente nada de la situación, salieron a acusarme a mí de tomar tierras", comenzó explicando Grabois.

En esa línea, siguió: "Lo que hay ahí es un proyecto agroecológico del que yo tenía poco conocimiento, que lo lidera el CONICET, la Universidad de Mar del Plata, con una asociación civil, en una tierra que estaba ociosa hace, por lo menos, 25 años, que no hay absolutamente nada ahí, donde no se va a instalar ninguna familia, se va a realizar un proyecto de agricultura familiar”.

Pero la entrevista tomó otro tono cuando Cristina Pérez le preguntó: "¿Por qué le tienen que otorgar un terreno de Mar del Plata a gente que viene de La Matanza y que simplemente tiene una conexión de identificación política?".

"Es mentira que es gente de La Matanza. ¿sabés lo que pasa? Las noticias mienten. Es gente de Mar del Plata, de Batán, del CONICET, del INTA de Mar del Plata y de la universidad de Mar del Plata, no hay nadie de La Matanza. Lo de La Matanza es para matarse de la risa, es como, eh, digamos, el paradigma de lo que ellos quieren asustar a la gente, que van a ir un montón de negros del conurbano a tomarles la tierra, encima metieron La Matanza en el medio, ni siquiera dijeron, no sé, Vicente López, no, La Matanza pusieron. Mirá, no hay nada raro”, le contestó el dirigente social.

Grabois defendió el proyecto agroecológico en Chapadmalal: "Nadie usurpó nada, son todas mentiras"

De todas maneras, la conductora insistió: "Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches".

"¿Como pasa con los mapuches? Pero mirá lo que decís. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza para decir que está mal darle tierra a alguien", respondió Grabois,

Y Pérez retrucó: "A mí se me caería la cara de vergüenza si en vez de ir a trabajar voy a pedirle al Estado que me de tierras".

Juan Grabois.

"Sos una sinvergüenza. Usted cuando dice a los mapuches le dan tierra, es como si yo dijera que a los judíos le dan tierra. Estás demonizando a todo un pueblo. ¡Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista! ¡Lo que usted está diciendo, la verdad, es de una maldad impresionante! ¡Que tierras que están vacías, que no se las van a regalar ni se las van a vender, que se las van a dejar en uso para que hagan un proyecto agroecológico a gente que necesita laburar la tierra! La verdad es que es una sinvergüenzada”, siguió Grabois.

"Usted jugándola de educadita diciendo que yo mandé a tomar tierra a gente de La Matanza. Eso es una calumnia, una mentira, y usted es una mentirosa", continuó el dirigente social.

Así siguió el cruce entre Grabois y Cristina Pérez

Pérez: "¿Su agrupación recibe dinero para planes y recibe dinero del Estado o no?".

y recibe dinero del Estado o no?". Grabois: " ¿Su radio también recibe o no? ".

". CP: "Yo no tengo nada que ver con lo que la radio recibe por la publicidad y aparte usted se cubre con la sotana del Papa".

G: " Su sueldo en parte lo paga el Estado, señora planera ".

". CP: " Se cuelga de la sotana del Papa, de la pollera de Cristina y del bermuda de Máximo. ¿Por qué no va a hacer una huertita al Calafate y los territorios de Báez que tiene 20 veces la capital ".

". G: "Ahí es muy difícil porque es en la Patagonia pero, ¿ usted está de acuerdo con ocupar los territorios de Báez ?".

?". CP: "La última vez que estuvieron en la Patagonia los corrieron tres gauchos a ustedes ".

". G: " A mi no me corrió nadie. ¿Cuando la gente está a favor suyo le gusta que vaya gente con rebenques a pegarles?".

¿Cuando la gente está a favor suyo le gusta que vaya gente con rebenques a pegarles?". CP: "Si la gente defiende su propiedad como puede, es otra cuestión".

G: "Entonces te gusta la justicia por mano propia. Además es una delincuente. Planera, delincuente, mentirosa, xenófoba. Usted es una mala persona, es una basura".

“Usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Gente que quieren todos para ustedes. Ustedes tienen todos para ustedes, no quieren nada para los demás. No quieren que los humildes tengan nada y, francamente, señora Pérez, usted es una basura de persona y me llena de orgullo que gente como usted, gente como Macri, gente como Bullrich y gente como Larreta, me persigan, me difamen, digan que llevo gente de La Matanza. Es una caricia a mi alma que la gente más horrorosa de este país, lo fascistas de este país, los xenófobos de este país, como usted, que no quieren nada para los demás”, concluyó Grabois.

