Juan Grabois puso en duda la operatividad de la mesa política que se reunirá este jueves 16 de febrero para diagramar la estrategia electoral del Frente de Todos de cara al 2023. Crítico, el abogado y dirigente social dijo coincidir con Javier Milei en los privilegios que tiene la casta política y acusó a Diego Kravetz, Jefe de Gabinete y encargado de la seguridad en Lanús, de tener relación con el narcotráfico.

“Un viejo dirigente peronista me dijo que las mesas que tienen más de cinco personas no sirven para nada. No lo sé. Yo lo que espero es que, precisamente, cambie el chip del Frente de Todos. Cambiemos el chip, porque yo soy parte del Frente de Todos”, sostuvo Grabois este miércoles 15 de febrero.

En diálogo con Pablo Duggan en Desafío 2023 (C5N), el dirigente aclaró que los verdaderos inconvenientes en el país como “el techo, la tierra, el trabajo, la salud, la alimentación y la educación” quedan “muy relegados en relación con otros problemas que son menores, como los de pasillo de los políticos”.

Este jueves se llevará adelante el encuentro entre los principales dirigentes del Frente de Todos para orientar la estrategia electoral pensando en las presidenciales, luego de la luz verde que dio el presidente Alberto Fernández.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) manifestó que “está muy bien que se definan las reglas del juego” pero agregó que “hay que apretar el acelerador con las cosas que quedaron demoradas”. “Las diferencias que tenemos en la coalición no se pueden dirimir con chicanas y con operaciones berretas, sino que cada uno represente lo que tiene que representar”, cuestionó.

En esa línea, consideró que si en las elecciones presidenciales de octubre “gana Juntos por el Cambio, creo que va a haber más violencia". "Creo que se vienen años muy difíciles porque nos dejó un acuerdo, va una estada con el FMI”, analizó.

Grabois habló de "muchas coincidencias" con Javier Milei

El referente social aseguró coincidir con el diputado libertario en “su diagnóstico, pero no sus soluciones” y amplió: “Coincido con que existe una casta política, no tengo ninguna duda. Agarrá la lista de diputados de Neuquén: el hijo de ese, el hermano de éste, el sobrino. Esa es una casta y yo no estoy de acuerdo con eso”, consideró.

Por otro lado, expresó estar de acuerdo con el mérito pero no con la meritocracia, una idea difundida sobre todo por la dirigencia de Juntos por el Cambio. "Si vos vas a ser ministro, secretario de Estado, director o subdirector, tenés que saber del tema”, manifestó.

Grabois dijo que Diego Kravetz tiene vínculos con el narcotráfico

Por último, el dirigente cercano a Cristina Fernández de Kirchner habló sobre la detención de la diputada Natalia Zaracho ocurrida este miércoles a manos de la policía. De acuerdo al relato de la legisladora, intentó defender a un joven que era golpeado por las fuerzas de seguridad y los efectivos la llevaron a la comisaría con violencia excesiva.

Grabois dijo que "por el artículo 69" de la Constitución Nacional no pueden llevar presa a la diputada y sostuvo que la demoraron cuatro horas. También aseguró que la vicepresidenta llamó a Zaracho para solidarizarse.

La polémica, sin embargo, surgió después. "La policía está en el negocio de la droga", aseguró el abogado. Luego le puso nombre y apellido a su acusación: "Yo se que Kravetz es una persona que además de tener una idea de uso excesivo de la fuerza tiene actitudes delictivas, complicidad con el narcotráfico y encono con los movimientos sociales", afirmó.

Según Grabois, el Jefe de Gabinete de Lanús y encargado de Seguridad "una vez entró a un merendero nuestro a los tiros" y "cobra en plata y en especies, todo el mundo lo sabe en Lanús".

