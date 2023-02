Arde la interna del PRO

La interna del PRO subió nuevamente su intensidad a partir del anuncio, el día de ayer, de que Hernán Lombardi asumirá la conducción de la campaña de Patricia Bullrich”, informó el conductor Jorge Fontevecchia al iniciar el programa Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del miércoles 8 de febrero.

https://rudo.video/vod/oWUwoHiyol

Hernán Lombardi es quien acompañó la campaña de Macri entre las PASO y la elección general en 2019, es un hombre de total confianza para el ex presidente, por lo que no se puede interpretar como un acto inocente este anuncio.

En este momento, sin contar a Mauricio Macri, cuya candidatura todavía no está confirmada, el PRO tiene tres precandidatos a presidente: Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, y, en una situación un tanto difusa, María Eugenia Vidal.

Con respecto a la Provincia de Buenos Aires: Diego Santilli acompañando a Horacio Rodríguez Larreta, si Vidal fuera candidata a presidenta sería acompañada por Cristián Ritondo en la Provincia, y, en el caso de la lista de Bullrich, Joaquín de la Torre es quien encabeza el distrito más numeroso del país.

Patricia Bullrich

En referencia a las internas del PRO, y en una de las provincias donde la coalición tiene más apoyo, Córdoba, Bullrich contó que tanto Luis Juez como Rodrigo De Loredo no están definidos a apoyar un candidato determinado a nivel nacional. “Cada vez que vengo a Córdoba, ambos caminan conmigo”, afirmó, y sostuvo que “van a necesitar el apoyo de todos nosotros para ganar Córdoba, y ahí se van a ver los pingis”.

Mario Negri le pone un ultimátum a Macri: "Que demore su decisión no le hace bien a JxC"

María Eugenia Vidal

La ex gobernadora es una especie de “comodín”, que puede ser tanto candidata a presidenta, a jefa de la Ciudad, gobernadora, depende de si se presenta Macri y de cómo termine acomodándose la interna.

En una entrevista en LN +, Vidal afirmó que su lugar se definirá “cerca del cierre de las listas”. “Yo ya he dicho que me gustaría ser presidenta, lo he dicho públicamente, pero también he dicho que no pongo el carro delante del caballo. No estoy de campaña, sí estoy escuchando a los argentinos en todo el país, porque quiero que ese plan que llevemos adelante, más allá de a quién le toque ser el candidato, sea consistente, se base en el aprendizaje que tuvimos como espacio y que tuve yo como gobernadora, para mejorar lo que faltó y repetir lo que hicimos bien”, señaló la diputada.

Horacio Rodríguez Larreta

Nuevamente en La Nación +, y en una clara alusión a los modos de candidatos como Patricia Bullrich, Larreta afirmó: “No me paro en la tribuna a gritar, sino que laburo”.

El jefe de Gobierno porteño negó cualquier vínculo con el discurso político de Sergio Massa, y la vinculación de Javier Milei con Patricia Bullrich y el PRO.

“No es un tema de firmeza en el discurso, es un tema de firmeza en los hechos”, destacó. Además, señaló algunos logros de la Ciudad como, por ejemplo, la tasa de delitos y la mortalidad infantil más bajas de la historia.

Provincia de Buenos Aires

Diego Santilli, el predilecto de Larreta en Provincia, destacó que, a diferencia del 2015, “ahora hay muchos más dirigentes para competir”, señalando que “eso es muy positivo”.

También se refirió a la posible candidatura del ex presidente: “Hay que esperar que tome una decisión, no lo subamos ni no lo bajemos, pero por suerte hay muy buena onda con Macri, Larreta no se enojó para nada de que me haya sacado una foto con él”, manifestó en A24.

Macri vuelve del sur y viaja a Italia mientras da señales de que no jugará este año

Cristián Ritondo, por su parte, confirmó que quiere ser gobernador de Buenos Aires y contó su visión al respecto del vínculo entre los planes sociales y la política de empleo. “En Otamendi y Balcarce, donde están las plantaciones de papas, están reemplazando a las personas por máquinas porque el personal prefiere no dejar los planes”.

En Radio con Vos, el precandidato bonaerense de Bullrich, Joaquín de la Torre, dijo que “si yo fuera Larreta, me enojaría bastante con los que se decían larretistas y ahora quieren ir en la boleta de Patricia”. A su vez, destacó que en las encuestas lidera la presidenta del PRO: “En la calle, la gente adhiere a Bullrich con naturalidad”, afirmó.

“Ese es el panorama de la oposición: una asignación de Hernán Lombardi que parece demostrar la preferencia de Macri por Bullrich en una interna que arde cada vez más”, finalizó Jorge Fontevecchia.

AO FM