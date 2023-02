La seguridad como herramienta electoral

"Cada vez que llega una elección, el tema de la seguridad pasa a ser una herramienta de campaña" , introdujo Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del viernes 3 de febrero del 2023.

"Carlos Ruckauf, en 1999, ganó las elecciones para gobernador en Buenos Aires con el slogan 'Mano dura'. El falso ingeniero Juan Carlos Blumberg también tuvo una muy buena performance en las elecciones de medio término en 2005, aprovechando la triste situación personal. Su hijo fue asesinado en un hecho delictivo, tras lo que Blumberg cobró gran relevancia pública al participar en campañas contra la inseguridad”, Ejemplificó fontevecchia.

"Francisco de Narváez, ganó las elecciones de medio término en la Provincia, en 2009, diciendo: 'Tengo un plan contra la inseguridad' como frase de cabecera. Esta situación se replica en EEUU, en donde el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani se mantuvo en su cargo durante casi ocho años con el slogan 'Tolerancia cero frente al delito'", prosiguió el conductor.

Esta semana se encendió la polémica a partir de los dichos de la asesora del PRO, Florencia Arietto, responsabilizando a Patricia Bullrich de manejar mal los operativos que derivaron en las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Arietto afirmó que Bullrich “dobla todas las curvas a 180", y que "los soldados no sirven para hacer prevención" porque "están educados para matar en una guerra, no para hechos de prevención", "no se puede dejar muertos en todos los desalojos”.

La ex ministra ministra de Seguridad defendió lo actuado en ambos operativos, y sostuvo que, si es elegida presidente, "el orden va a ser la regla". “Si necesitamos usar las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico lo vamos a hacer”, afirmaba en un acto de campaña.

Sabina Frederic, ex ministra de la cartera de Seguridad, recordó que en 2020 se inició una causa penal contra Pablo Noceti y el ex director de Gendarmería,Gerardo Otero por su participación en el operativo que terminó con la muerte de Maldonado. “Esa denuncia penal, que recayó en el juzgado de Casanello, es por muchas de las cosas que dice Arietto de forma general”.

“Bullrich, lo que hizo, fue dar órdenes ilegales. Cuando Bullrich habla de ser firmes, quiere decir ser firmes contra la ley”, indicó.

Florencia Arietto fue asesora de Bullrich. Mientras desempeñaba ese rol, el 19 de mayo del 2022, había afirmado que "a la Provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra" para solucionar la inseguridad. Y recuperaba el slogan de Churchill "cuando tenía que enfrentar a los nazis", "sangre, sudor y lágrimas".

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, comparó estos dichos de la abogada con lo que había declarado en 2017. “No me sorprende nada de esta gente. En el 2017, Arietto decía algo algo similar cuando a Santiago se lo estaba buscando. Después se fue a trabajar con Bullrich y cambió la postura, nadie resiste un archivo”.

“Lo que está diciendo es algo que dice Frederic, cuando el Gobierno reconoció que la gendarmería había hecho un pésimo procedimiento, y es verdad, no había una orden para ingresar al lugar, y después comienzan a armar testimonios para hacer creer que fue con la ley antiterrorista, para justificar que entraron a perseguir en un lugar en el que no tenían orden de hacerlo”, afirmaba Sergio Maldonado.

Efectivamente, como lo afirma Maldonado, Arietto defendía, en el 2017, una posición similar a la que defiende ahora. “Así el RAM sea terrorista, el Estado no puede matar, capturar sin orden, lastimar o torturar. El Estado tiene la responsabilidad de aplicar la ley, proteger, y aplicar los protocolos tal cual lo dicen”, afirmaba Arietto.

Garantistas vs mano dura

Fueron llamativas las declaraciones de la ex presidenta, Cristina Kirchner, sobre el tema de la seguridad en su primera aparición pública tras el fallido atentado contra su vida. Cristina admitía la deuda de la democracia al respecto a la problemática de la inseguridad, y pedía “terminar con el debate berreta de los mano dura vs. garantistas”. Y agregaba: “Cuando a los mano dura les tocó gobernar, a la política de inteligencia criminal le pusieron una miss Argentina para que la condujera, que no nos chamuyen que saben de inteligencia y seguridad”.

“El debate por la seguridad, evidentemente, produce efectos electorales. Y dada la proximidad de los comicios, se vuelve la vuelve a ubicar en el centro de la agenda”, finalizó Jorge Fontevecchia.

