Sergio Maldonado: "La causa de Santiago trasciende a los partidos políticos"

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, habló con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil y reclamó que se pueda realizar una investigación independiente en el caso y que esté más allá de la cuestión partidaria. Además, opinó sobre la gestión de Alberto Fernández.

JF: ¿Qué le parece el plan y el proyecto contra los piquetes del libertario Ramiro Marra?

Lo desconozco.

JF: ¿Y qué le parecen esos proyectos que impiden que se realicen piquetes?

No es algo de lo que pueda opinar. Yo puedo hablar de mi hermano y buscar la verdad y la justicia por Santiago, pero eso no me habilita para opinar de temas en los que no estoy involucrado. Pasa que acá es muy fácil opinar y lo padezco todo el tiempo en contra, porque es tan fácil hablar de temas que uno desconoce. En todo caso, para hablar de eso habría que estar involucrado desde otro lugar y yo aparezco en este medio por mi hermano, no por algo que busqué, sino porque llegué arrastrado a falta de justicia y verdad.

JF: Dejeme preguntarle por un tuit suyo, reciente, que textualmente dice "cómo era eso de... si me desvío salgan a la calle!!! Escuchá a la gente de una vez por todas, primero el pueblo". ¿Qué le reclama a Alberto Fernández?

Sí, en verdad eso lo dijo él el 10 de diciembre del 2019 y tiene que ver también con una cuestión que ya viene de antes, para que no se interprete por lo que está ocurriendo ahora. Cuando Alberto dice que "hay que dar vuelta la página con el tema de los desaparecidos", ahí fue la primera vez que llamó la atención.

Y después, con todo lo que tiene que ver con el FMI y, sobre todo, por los últimos hechos de violencia que hubo, con desapariciones forzadas y todo lo que viene ocurriendo en el país. Entonces, a eso me refiero cuando digo que salgan a la calle. Lo otro que está ocurriendo, naturalmente, tiene que ver con lo que ocurre por la falta de empleo, donde la distribución de la riqueza es desigual y hay un montón de gente que la pasa mal.

Yo no tengo esa incomodidad económica, pero no puedo dejar de mirar la cantidad de gente que la pasa mal y no es solo de ahora. También me preocupa lo que pasó el año pasado en El Bolsón, esta cosa de la propiedad privada que se traslada y algún particular mata una persona, y a eso se le suma que jamás dijo una palabra sobre la causa de Santiago.

JF: Respecto al tema del sur, donde se generó una controversia a partir de que una ministra de Boric se refirió al Wallmapu y aquí aparecieron muchas voces críticas, en especial de Juntos por el Cambio, ¿es un tema sobre el que se siente en condiciones de darnos alguna opinión?

Hay que algo que es muy diferente. El hecho de que Santiago haya estado acompañando el reclamo, para entender, yo no hablo del tema de los mapuches porque es muy largo y hay que entender la idiosincrasia de ellos, de cómo se manejan y cuál es su historia y un montón de cuestiones que nosotros no entendemos.

Por ejemplo, ellos no creen en el Estado y están en otro lugar pero, por otro lado, viven dentro de nuestro Estado y eso lo tiene que tratar alguien que esté a la altura par opinar desde otro lugar, porque también son muy diferentes las comunidades mapuches en Chile y en Argentina, porque en el sur de Chile ocupan espacios políticos, entonces tienen otra visión.

Vengo diciendo lo mismo desde 2017 y ojalá pudiese decir que a Santiago no lo desaparecieron durante 78 días y después apareció el cuerpo mágicamente, pero no puedo porque me guío por la forma en la que actuó el Estado. Por eso el reclamo hacia Alberto Fernández, que no hace nada y desligó de responsabilidades a Macri, algo totalmente erróneo.

JF: En ese sentido, ¿usted votó por Alberto Fernández en las elecciones de 2019?

El voto es secreto y por más que yo diga o no si voté a favor o en contra, eso no cambiaría nada. En realidad, yo tengo mi lado partidario, como todos, pero yo me encasillo con ningún partido político después de lo que pasó con mi hermano, porque la causa de Santiago trasciende a los partidos políticos, es decir, mi reclamo es hacia el Estado. Pero yo no puedo tener un posicionamiento partidario, por lo menos hasta que se resuelva el caso. Yo peleo para no sentar un precedente y que se naturalice la desaparición forzada de personas, como ocurre en Colombia.

JF: Le propongo que cierre la nota con lo que le parezca pertinente de lo que aprendió en este tiempo en su lucha.

Lo que nosotros pedimos es un grupo de expertos independientes que pueda garantizar una investigación imparcial y efectiva, porque el Estado no se investiga a sí mismo, y la justicia es aparte. Hay que brindarle las herramientas a los familiares para que podamos avanzar en lo que pedimos.