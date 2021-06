Pidieron reactivar la causa Maldonado e investigar la legalidad del operativo de Gendarmería

A casi cuatro años de su muerte, la causa Santiago Maldonado aún no está cerrada. Ahora, el fiscal pide investigar la supuesta ilegalidad del operativo de Gendarmería del 1 de agosto de 2017, en el que desapareció el miembro de la comunidad mapuche.

Según informó el medio Página 12, el fiscal Federico Baquioni pidió al juez federal Gustavo Lleral que cite a declaración indagatoria a tres gendarmes para investigar "posibles irregularidades desplegadas por agentes de Gendarmería Nacional y que precedieron el fatal desenlace" en el Pu Lof en Cushamen.

Por su lado, Sergio, hermano de Santiago, descartó que sea una reactivación de la causa: "No hay ninguna reactivación, en realidad no es nada. Necesitamos un juez imparcial".

El pedido del fiscal se basa en los sumarios iniciados por el Ministerio de Seguridad sobre el operativo de Gendarmería, entre otros elementos nuevos. Baquioni también reclamó que se haga la reconstrucción de los hechos, una medida que nunca se concretó. El cadáver de Santiago se encontró 77 días después de su desaparición en el río Chubut. Luego, la autopsia determinó que la causa de muerte había sido ahogamiento coadyuvado por hipotermia.

Caso Santiago Maldonado: el Gobierno revisa la actuación de Gendarmería

Según asegura el portal mencionado, el cambio de fiscal fue clave para pedir que se avance en este sentido de la investigación. Es que Silvina Ávila -la fiscal anterior- había archivado esa línea investigativa por inexistencia de delito debido al corte de ruta que llevó adelante la comunidad mapuche, por el que Gendarmería intervino.

En ese sentido, en diálogo con Página12, el abogado querellante en la causa por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Mauricio Rojas, explicó: "Si finalmente el juez avanza con todo lo que no hizo hasta ahora, se investigaría todo junto, esto implica analizar la ilegalidad que venimos denunciando del operativo y la flagrancia trucha que invocó el gobierno de Cambiemos para avanzar sobre la Pu Lof sin orden judicial, y la muerte de Maldonado en la idea de que, por ejemplo, pudo haber habido torturas tales como haberlo dejado morir de frío, una audaz posibilidad que introdujo el fallo de Casación".

En esa línea, agregó que la causa "estuvo dormida, la cerraron en 2019 y ahora Lleral la suma a la causa madre porque se lo ordenó Casación".

Maldonado: la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó seguir la investigación

Al intervenir, la Cámara de Casación Penal había manifestado, en disidencia que la muerte de Maldonado no fue una desaparición forzada pero dijo que había que investigar otros posibles escenarios. Quien voto en disidencia fue el camarista Gustavo Hornos, paradójicamente apuntado por el actual Gobierno por sus visitas a Mauricio Macri, quien había pedido continuar investigando la desaparición forzada: "La ausencia de signos físicos de violencia no permite concluir sin más la inexistencia de ilícitos tales como la desaparición forzada, el homicidio, o la tortura. La acción de efectivos de una fuerza de seguridad de compeler a una víctima a nadar en un río con las ropas puestas –aún sin tocarla– puede eventualmente ser subsumida en la figura de imposición de tormentos, incluso seguida de muerte (art. 144 ter, incs. 1o y 2o) si el nexo causal del comportamiento con tal resultado típico fuera debidamente acreditado".

El fiscal federal Federico Baquioni solicitó la declaración indagatoria de los gendarmes Juan Pablo Escola, jefe del escuadrón 36 de Esquel; Marcelo Ferreyra y Víctor Vaquila Ocampo por posible comisión de "daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público". Para el fiscal Baquioni se trata de un caso de "violencia institucional".

Por su lado, Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, recordó que aún se deben definir las recusaciones sobre el juez Lleral y los planteos en la Corte Suprema: "Lleral ya había dicho que eran asuntos separados, y además quedaron absueltos los mapuche Matías Santana y Nicolás Jones Huala en la causa 8144/2017 abierta por el corte de la ruta. Entre las medidas que le pedí en su momento a Lleral y no hizo lugar, fue levantar los restos de esa fogata que hicieron los gendarmes para analizar el material y descartar o no si estaba la mochila de Santiago que nunca encontró. Hacer desaparecer la mochila puede ser la explicación de esa fotaga. Se lo pedí por escrito y el 12 de diciembre de 2017 cuando fuimos al territorio".

Qué dijo Sergio Maldonado, el hermano de Santiago

Desde su cuenta de Twitter, Sergio Maldonado, aclaró: "No se reactivó la causa de Santiago Maldonado. Es necesario que se investigue la Desaparición Forzada seguida de muerte. Para eso es necesario un juez imparcial que no sea Lleral. La #CorteSuprema tiene que resolver urgente y dejar de dar vueltas. #JusticiaPorSantiagoMaldonado".

En diálogo con AM750, el hermano de Santiago agregó: "No hay ninguna reactivación. Entiendo que la nota está orientado a otra cosa. Esto refleja una denuncia que fue presentada en 2017. Esto fue remitido a la causa madre que es la desaparición forzada. Cuando son causas aisladas no tiene sentido. Tiene que estar todo en una causa. Toda la sumatoria de denuncia hace a la desaparición forzada".

"Le llega al juez Otranto, que le manda todo a Lleral, que tiene la causa madre, y Lleral agarra y dice que no va a hacer nada hasta que no se expida la Corte Suprema. Es una especie de confusión. Dicen que se reactiva la causa pero en realidad no es nada. Necesitamos un juez imparcial. No hubo ni reconstrucción del hecho. No se le tomó declaración a nadie. No preservaron ni el lugar donde apareció Santiago. Mientras más nos alejamos en el tiempo, más nos alejamos de la verdad", dijo.

No se reactivó la causa de Santiago Maldonado. Es necesario que se investigue la Desaparición Forzada seguida de muerte. Para eso es necesario un juez imparcial que no sea Lleral. La #CorteSuprema tiene que resolver urgente y dejar de dar vueltas. #JusticiaPorSantiagoMaldonado — Sergio Maldonado (@vikingomaldo) June 23, 2021

ED / DS