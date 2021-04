Sergio Maldonado, sobre la muerte de Santiago: "El Gobierno no tiene voluntad política"

Las revelaciones del último peritaje al celular del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que muestra que el entonces Gobierno consideraba "propio" al juez Gustavo Lleral ya que había sido nombrado por ellos, reavivó las consecuencias del Caso Maldonado. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, habló sobre el juez que estuvo a cargo del caso y sostuvo que a día de hoy, la causa está detenida. Además, criticó al gobierno nacional por su tenue posicionamiento. "Esperaba una postura más firme", sostuvo.

“Gustavo Lleral. Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contactos. Mahiques va a verlo el lunes”, habría escrito Darío Nieto, secretario privado del ex presidente Macri en su teléfono celular según reveló El Destape. Lleral fue el segundo magistrado que se encargó de llevar adelante el caso por la muerte de Santiago Maldonado en el 2017, luego de ocupar el lugar del juez Guido Otranto, que había sido desplazado cuando el cuerpo aún no había aparecido.

"Cuando Lleral la llama a mi vieja y le dice que estaba siendo apretado. Y luego la trata de mentirosa. Lo presionaba Mahiques, Bullrich y Macri", aseguró este martes 20 de abril Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en diálogo con Ahora Dicen, ciclo conducido por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en FM Futurock.

Cómo sigue el Caso Maldonado

Luego de que se conociera la relación de Lleral con el macrismo, la familia Maldonado pidió por la nulidad de la causa. "Lleral decía que Santiago se había ahogado y luego la causa le cae a él", afirmó Sergio. El peritaje al celular de Nieto confirmó el lazo del juez de la "causa Maldonado" y el rol de Juan Bautista Mahiques, uno de los brazos de la denominada "mesa judicial" macrista.

Sergio Maldonado afirmó que hasta el día de hoy no tiene claro que sucedió con su hermano y agregó que Lleral no hizo nada en la investigación para saber la verdad, razón por la cual la causa se encuentra detenida. "A Patricia Bullrich le dije que era una asesina responsable de la muerte de mi hermano, ella me miró con cara de nada. Nos trataron de violentos", afirmó Maldonado respecto a la ex Ministra de Seguridad.

Además, aseguró que desde el primer momento desconfiaron del ejecutivo nacional para llevar adelante la investigación. "¿Cómo voy a creer en lo que está haciendo el Estado si desde el inicio tuvimos que pedir un grupo de investigadores independientes porque se mentía y escondía?", afirmó sobre las primeras semanas donde no se sabía que había pasado con Santiago.

Críticas al Gobierno Nacional

También mencionó el poco interés que se tuvo sobre los testigos del hecho, quienes podían aportar información y datos sobre lo que paso en aquella represión de la gendarmería. "Siempre deshumanizaron a Santiago y no le dieron importancia a lo que decían los testigos", afirmó.

Desde su punto de vista, Maldonado también afirma que no hay voluntad política del gobierno del presidente, Alberto Fernández, para llevar a cabo una investigación que revea la causa de Santiago. “El Gobierno no tiene voluntad política, esperaba un posicionamiento más firme”, sostuvo Maldonado, y agregó que durante el macrismo "Hubo un operativo ilegal donde desapareció Santiago" y "El Estado no investigó".

Luego, sostuvo que aguarda por un movimiento de la investigación en la cual el oficialismo tome cartas en el asunto de manera más contundente. "Espero que el gobierno actual empiece a destrabar cosas. Hace 4 años que nos arruinaron la vida y no están haciendo nada", concluyó Maldonado.

