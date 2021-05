Sergio Maldonado, sobre Juan Grabois: "Es totalmente falso lo que dicen desde Colombia"

Sergio Maldonado, uno de los integrantes de la comitiva que viajó a Colombia junto con Juan Grabois para verificar la situación de los derechos humanos, se refirió a la situación tras la cual el líder del movimiento social Patria Grande quedó detenido. "Es totalmente falso lo que dicen desde Colombia. Lo fueron a buscar", denunció en FM La Patriada.

A su vez, comparó la situación de los derechos humanos en Colombia con la de Santiago Maldonado: "Estamos hablando de personas desaparecidas. Es la naturalización de la desaparición forzada", acusó.

"A Grabois le dijeron que había ejercido violencia contra una chica de migraciones cuando fue al revés, él recibió abuso físico", relató una de las personalidades que acompañaron a Grabois en la misión a Colombia.

Niegan el ingreso a Colombia de Juan Grabois que encabeza una misión de Derechos Humanos

Además, Maldonado dijo que al referente social "no le dieron explicación de por qué se lo llevaron" y manifestó que lo que ocurrió "fue sin motivo alguno, pareció organizado directamente para sacarlo".

"No lo deportaron porque no llegó ni a hacer el ingreso, directamente lo rechazaron, fue expulsado", contó Maldonado y expresó que "la razón que le dieron después fue que ellos tenían soberanía para definir quién entraba y quién no y por eso él representaba algo no bueno para Colombia".

Sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño, Maldonado consignó que "no es alentador el panorama, hay 900 desaparecidos y una naturalización de la desaparición forzada. Esperamos que se tomen otras medidas de manera internacional", exigió.

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos viaja a Colombia, encabezados por Juan Grabois.

Por último, Maldonado comparó el encubrimiento con la desaparición forzada de su hermano: "Lo mismo pasaba con el caso de Santiago, corrían el foco y esto que pasó con Juan Grabois es lo mismo. Vinimos para verificar y tomar testimonio de lo que está pasando y lo sacan de eje".

El repudio de Felipe Solá

Esta mañana, el canciller argentino Felipe Solá se manifestó contra la detención de Juan Grabois, tras su ingreso al país y rechazó la decisión del gobierno de Iván Duque.

"Lamento que autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del ciudadano argentino y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede Juan Grabois, que integraba la delegación de observadores de derechos humanos", tuiteó esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del país.

La delegación encabezada por Juan Grabois (Patria Grande-Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano), está integrada además por Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado; Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel )APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Darío Santillán); Ismael Jalil (Correpi); y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).

