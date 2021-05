Grabois sobre su detención en Colombia: "Dijeron que era una amenaza para la seguridad del Estado"

El dirigente social, Juan Grabois, habló este martes luego de que se le negase el ingreso a Colombia, país en el que encabezaría una misión de Derechos Humanos. Explicó: "Consideraron que mi presencia era una amenaza para la seguridad del estado".

A través de un mensaje de voz al que tuvo acceso PERFIL, Grabois brindó detalles sobre lo ocurrido: "Cuando realizaba el ingreso migratorio saltó una alerta en el sistema. Acto seguido, me informaron que se me denegaba el ingreso a Colombia".

"Solicité entonces que se me informe la causa. Me indicaron que debía retirarme del lugar y me llevaban a un lugar desconocido", continuó relatando para luego reconocer: "Me habían aconsejado ya estar siempre acompañado por un abogado o testigo".

Tras incorporar a su abogado al debate, "el personal de seguridad se puso muy agresivo", aclaró el dirigente social. "Nos llevaron a la fuerza a una puerta sin conexión, donde fui agredido con empujones y un golpe en el rostro por parte de dos funcionarios", admitió.

"Finalmente, cambiaron el personal", expresó para luego indicar: "Aparecieron otros dos oficiales mucho más respetuosos que me informaron que se me denegaba el acceso por considerarse que mi presencia era una amenaza para la seguridad del estado".

En los últimos tramos del mensaje, Grabois dice: "frente a esta definición del gobierno colombiano, solicité si había alguna forma de consideración de la misma. La respuesta fue que no y que debería abordar un vuelo de manera inmediata".

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos viaja a Colombia, encabezada por Juan Grabois.

"Actualmente, estoy custodiado y mi documento fue retenido hasta que embarque un nuevo vuelo con destino a la Argentina", detalló para finalizar lamentando no haber podido ingresar a Colombia a cumplir la misión que lideraba.

JFG CP