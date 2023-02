Tras las disculpas de Arietto, Patricia Bullrich reafirmó su postura: "Si soy presidenta, el orden va a ser la regla"

Tras los cuestionamientos y el pedido de disculpas de Florencia Arietto hacia Patricia Bullrich, la presidenta del PRO volvió a defender su gestión como ministra de Seguridad en virtud de la "concepción clara de defensa de la ciudadanía". En el transcurso de la tarde del miércoles, la ex asesora de Bullrich había pedido disculpas públicamente, mientras que la líder del PRO aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a "las palomas" de Juntos por el Cambio: "Los que no se animan, dejan una sociedad en total y absoluta indefensión”.

“Lo que se esconde detrás de esto, de la crítica, del no poner al Ejército en la calle por miedo a que se repita a lo que pasó en otra oportunidad histórica, de que el caso Maldonado tendría que haberse hecho otro procedimiento distinto, es la decisión de no tener una concepción clara de defensa de la ciudadanía, de ser firmes, claros y estrictos, de manejarnos con la ley y de ser capaces de ir en contra de la construcción de la mentira”, expuso la presidenta del PRO en un reportaje que brindó en Solo una vuelta más, transmitido por la pantalla de TN.

En cuanto a los desalojos en Chubut y Río Negro que motivaron los cuestionamientos de la dirigente de JxC, Bullrich defendió una vez más "la lucha frontal a los organismos de DD.HH. que se habían convertido de una pata del kirchnerismo".

“Hay que dejar de lado esto, el no animarse a combatir el delito, no ir al frente, no cuidar a la ciudadanía cuando te toman una propiedad, ruta o la 9 de Julio. Y, a fin de cuentas, los que no se animan, dejan una sociedad en total y absoluta indefensión”, deslizó Bullrich en TN.

En cuanto a las diferencias de enfoque con Horacio Rodríguez Larreta, la líder del PRO subrayó la necesidad de una gestión llevada adelante "con coraje y valentía”.

“A mi me parece que la ciudadanía está absolutamente convencida de que no hay otra manera de gobernar la Argentina si no es con coraje y valentía", opinó Patricia Bullrich.

“Si vos ves a los problemas y solo repetís que tenés un problema, entonces nunca vas a encontrar la solución. El desorden le gana al orden. Y cuando yo sea presidenta, el orden va a ser la regla. Va a ser un programa absolutamente diferente”, graficó.

Por otra parte, minimizó la interna de su espacio político al argumentar que "estás cosas, a mí y a nuestro equipo nos fortalecen en la decisión que hemos tenido de dar batalla para conducir el país”.

Críticas de Florencia Arietto a Patricia Bullrich

El debate se originó cuando Florencia Arietto expresó abiertamente sus críticas a la ex ministra de Seguridad en la pantalla de TN, en el programa Solo una vuelta más.

“Patricia dobla en todas las curvas a 180, no se puede dejar muertos en todos los desalojos como Maldonado en Cushamen y Nahuel en Mascardi”, remarcó la abogada y referente de Juntos por el Cambio.

Las disculpas de Florencia Arietto a Patricia Bullrich

Durante el miércoles, la ex asesora de Patricia Bullrich manifestó públicamente sus disculpas en Twitter.

"No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas Patricia Bullrich", expresó Arietto.

"Los procedimientos fueron legales. No hay responsabilidad de Patricia de acuerdo a lo investigado. Maldonado murió ahogado. En el caso Nahuel, hubo un enfrentamiento armado y los prefectos no deberían estar en juicio por ello. Mi crítica fue procedimental y para mejorar", aclaró.

