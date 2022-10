El sindicato de Camioneros cerró este jueves una paritaria del 107% anual, que se pagaría en cuatro cuotas. En ese marco, apenas horas después de la confirmación del acuerdo, la exasesora de Seguridad de Patricia Bullrich, Florencia Arietto se quejó vía Twitter.

"Si homologan la paritaria de camioneros sin la firma de una de las federaciones, incurren en el delito de falsedad ideológica y no se hace obligatorio ese aumento paritario a los socios de esa federación", comenzó la dirigente de Juntos por el Cambio haciendo referencia a la disconformidad de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas con la paritaria.

Y sentenció: "La ministra Kelly Olmos no puede homologar la paritaria en este escenario".

Quien salió al cruce de Arietto este viernes 28 de octubre fue Diego Brancatelli, otra vez, a tan solo dos días de haberla criticado por su look de Louis Vuitton. El periodista K la chicaneó con el porcentaje de la paritaria de Camioneros y la acusó de no ser "nada en la política".

"Jaja. Odias a Moyano. Te duele el 107%. Cómo te gustaría que no exista mas el Sindicato, ¿no? No te pidieron permiso. Claro, igual no sos nada en política. Trabajas en el ámbito PRIVADO", lanzó duramente el panelista de Argenzuela (C5N).

El tuit de Arietto y la respuesta de Brancatelli

Tanto Brancatelli como el referente histórico de camioneros Hugo Moyano ya habían mantenido un cruce esta semana con la referente de Juntos por el Cambio y la criticaron por lucir un vestido de Louis Vuitton de 4.000 dólares.

"No tengo nada que ocultar. Trabajo en la actividad privada y me compro lo que se me canta. Pago impuestos y sueldos", replicó entonces Arietto.

La paritaria de Camioneros

Después de las tensiones, el sindicato acordó una paritaria del 107% anual, que se pagaría en cuatro cuotas. La cifra comenzará a regir desde el 31 del mes en curso hasta el 1° de noviembre de 2023.

Además, el gremio acordó un pago de un bono de fin de año de $100.000 y un 10% extra para los choferes de larga distancia de cargas generales. De esta forma, la medida de fuerza que los Moyano habían anunciado el miércoles quedó desactivada por el momento.

Camioneros cerró su paritaria con un 107% y bono de fin de año de $100.000

El entendimiento se rubricó en el Ministerio de Trabajo, con la presencia de Raquel Olmos. Allí, tanto Hugo y Pablo Moyano, que lideran un sindicato que representa a unos 200.000 trabajadores, intercambiaron impresiones con la Federación Argentina de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (Catac).

