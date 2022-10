Bono de fin de año: una nueva disyuntiva entre el Presidente y la vicepresidenta

El periodista Alejandro Gomel contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que es muy factible la chance de que se lance un bono de fin de año por única vez y que no se incorporaría como suma fija al salario.

Además, detalló que esto se habla entre Pablo Moyano, Wado de Pedro, Cristina Kirchner y Sergio Massa, quien hace equilibrio, pero no con Alberto Fernández.

¿Cómo es la discusión del fondo que sería necesario para dar a fin de año un bono generalizado?

Lo comentó Máximo Kirchner y ayer Wado de Pedro. Alberto Fernández y Héctor Daer (CGT) dicen que no hay que dar aumentos por suma fija porque esto descoloca las paritarias y tergiversa lo relacionado a las escalas salariales. Las cámaras empresariales también se muestran en contra de esto.

Se plantean mejorar los ingresos. Según comentan desde el Ministerio de Trabajo se está estudiando esto y no sería un aumento salarial por decreto o una suma fija que se incorporaría al sueldo. Desde el Gobierno están evaluando un bono de fin de año y que es por única vez, algo así como el IFE y lo que ahora cobran las personas en situación de indigencia.

Raquel "Kelly" Olmos: "No se habla de una suma fija, sino de un bono de fin de año"

¿Conforma esto a los sectores que están pidiendo? No, pero se está negociando. Pablo Moyano y Wado dicen que lo están hablando con Cristina Fernández y Sergio Massa, y no mencionan a Alberto Fernández. El ministro de Economía hace equilibrio y no se expidió sobre esto.

Se espera una definición. Desde el ministerio de Trabajo afirman que se está analizando y con respecto a la presidencia descartan algún tipo de refuerzo que vaya directamente al salario. Este bono si es viable.

BL PAR