Florencia Arietto reveló los insultos que Fernando Iglesias le hizo por privado

Las críticas con las que Florencia Arietto calificó dos operativos trágicos en la Patagonia durante la gestión de Patricia Bullrich terminaron en mensajes privados con insultos. Así lo dio a conocer la propia ex asesora del Ministerio de Seguridad, quien expuso una conversación con Fernando Iglesias donde el diputado la agravia por sus dichos.

“No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es una guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas, Patricia Bullrich”, fue el mensaje pacificador que hizo público Arietto luego de las críticas vertidas contra su ex jefa en la cartera de Seguridad, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La abogada había sorprendido con sus dichos sobre Bullrich alegando que "doblaba todas las curvas a 180" y relacionando esta forma de gestionarse con los operativos donde murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el año 2017. En ambos estuvieron implicados fuerzas de seguridad. "No se puede dejar muertos en todos los desalojos", ahondó Arietto.

Sus palabras ganaron notoriedad: dirigentes del PRO como Iglesias y Silvana Giudici, ex diputada radical, la expusieron con su pasado por distintas escuderías políticas. Del otro lado, militantes y seguidores del oficialismo las tomaron para ratificar sus argumentos sobre la implicancia de Bullrich en la muerte de ambos jóvenes. Arietto, entonces, decidió bajar la tensión en su contra ofreciendo disculpas públicas.

El tweet que dio a conocer Florencia Arietto con los insultos de Fernando Iglesias.

Para el diputado del PRO, cercano a la presidenta del partido amarillo, no fue suficiente. “Esto me escribió ⁦Fernando Iglesias a mi WhatsApp personal. No voy a hacer un tema de esto, porque no me interesa. Simplemente, agrego una barbaridad más de las que dijo sobre mí”, posteó Arietto este jueves sobre un mensaje que le envió el congresista. Allí puede leerse: “Sos una hija de puta. Tenía dudas, pero ya no. Block".

Cuando Iglesias supo que su colega de Juntos por el Cambio había compartido el mensaje, estalló con otro tweet. “Como experta en seguridad que decís ser, deberías poder hacer alguna distinción entre lo que es público y lo que es privado. No hacés más que confirmar mi opinión y ponerte del lado de la grieta que te corresponde: el de los que usan chats privados como instrumentos de difamación”, le recriminó en referencia a la filtración que dejó licenciado como Ministro de Seguridad porteño a Marcelo D'Alessandro.

La disputa había comenzado antes vía Twitter cuando el diputado la había calificado de "panqueque feroz", adjuntando un video donde expresaba posturas diferentes a las que hizo públicas el último lunes en TN. “Fernando, si escucharas lo que dije sin fanatismo, te darías cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice el kirchnerismo de Patricia”, se había limitado a responderle Arietto.

Las disculpas de Arietto y la respuesta de Bullrich

Paradójicamente, la contestaria Patricia Bullrich eligió pocas palabras para referirse a la polémicas frases de su ex mano derecha en Seguridad, aludiendo no querer vertir "más comentarios sobre Arietto".

“Lo que se esconde detrás de esto, de la crítica, del no poner al Ejército en la calle por miedo a que se repita a lo que pasó en otra oportunidad histórica, de que el caso Maldonado tendría que haberse hecho otro procedimiento distinto, es la decisión de no tener una concepción clara de defensa de la ciudadanía, de ser firmes, claros y estrictos, de manejarnos con la ley y de ser capaces de ir en contra de la construcción de la mentira”, manifestó.

Además le espetó que "uno tiene que ser capaz, como político, de expresar las mismas ideas en público y en privado”. Arietto había manifestado que Bullrich conocía sus posturas sobre Maldonado y Nahuel, pero la presidenta de Propuesta Republicana dio a entender algo diferente.

