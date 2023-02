Una encuesta bonaerense ubicó a Cristina Kirchner y Patricia Bullrich como favoritas a la Presidencia

A meses de las elecciones presidenciales en Argentina, la definición de listas y candidatos aún está rodeada de incertidumbre y es en ese contexto que se dan múltiples escenarios. Si bien la vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que este año no se postulará para un cargo ejecutivo, en algunas mediciones ya se posiciona frente a una posible contrincante: la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

De acuerdo a una encuesta de la consultora Circuitos, realizada en la provincia de Buenos Aires entre el 1 y el 3 de febrero, la mayor intención de votos se concentraría entre ambas dirigentes. El relevamiento, de 1148 casos con metodología de encuesta telefónica e IVR, también muestra un gran porcentaje de indecisos, que asciende a más del 16% en algunos casos.

Escenario electoral sin Cristina Kirchner como candidata. Fuente: Circuitos

En base a los posibles candidatos presidenciales –sin incluir a Cristina Kirchner– el 20,8% dijo que votaría a Patricia Bullrich; el 14,6% a Horacio Rodríguez Larreta; el 13,8% a Mauricio Macri; el 10,4% a Alberto Fernández; el 9,9% a Sergio Massa; el 7,3% a Javier Milei; el 3,7% a Guillermo Moreno; y el 3,3% a Myriam Bregman. El 16,2% no votaría a ninguno.

No obstante, el escenario cambia cuando la pregunta incluye a Fernández de Kirchner entre los posibles candidatos: allí, el 20,3% dijo que votaría a la vicepresidenta y el 19,5% a Patricia Bullrich; quedando ambas en porcentajes muy similares.

Escenario electoral con Cristina Kirchner. Fuente: Circuitos

Luego siguen con el 13,2% el expresidente Mauricio Macri –quien aún no definió si jugará este año, ni a quién dará su apoyo en caso de no hacerlo– el 11,3% al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el 10,5% al diputado Javier Milei; el 4,8% al ministro de Economía Sergio Massa; el 3,2% a Guillermo Moreno; y el 3,1% a la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. El 14,1% no votaría a ninguno de ellos.

Entre quienes votaron al Frente de Todos en 2019, el 46,2% cree que la vicepresidenta está en mejores condiciones para encabezar la fórmula presidencial; el 15,4% opta por Sergio Massa; y el 13,1% no sabe.

El "mejor candidato" en un escenario electoral con Cristina Kirchner. Fuente: Circuitos

En tanto, si la pregunta excluye a Cristina Kirchner, el 23,1% piensa que Massa es quien está en mejores condiciones para encabezar la fórmula presidencial por el espacio. El gobernador Axel Kicillof le sigue en las preferencias con el 15,4%; y luego el presidente Alberto Fernández, con el 12,3%.

El "mejor candidato" en un escenario electoral sin Cristina Kirchner candidata. Fuente: Circuitos

En el caso de los votantes de la oposición y por un amplio porcentaje –al igual que en el caso de la titular del Senado– el 43,7% considera que es la ex ministra de Seguridad quien más preparada está para encabezar la fórmula presidencial por el espacio; el 23,3% considera que es Mauricio Macri; y el 16,7% Horacio Rodríguez Larreta.

Fuente: Circuitos.

La elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires

Respecto de los posibles candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el 24,6% votaría por la reelección de Axel Kicillof; el 16,7% a Diego Santilli; el 9,4% al diputado Cristian Ritondo; el 8,3% a José Luís Espert; el 5,2% a Facundo Manes; y el 4,6% a Néstor Pitrola. El 7,3% votaría a otro y el 18,1% a ninguno de ellos.

Fuente: Circuitos

