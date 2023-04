Emilio Ocampo, reconocido economista, aseveró que "hay que comprender que la dolarización es uno de los posibles caminos para estabilizar la economía". A su vez, los ejemplos que encaminaron económicamente a Ecuador y El Salvador, la decadencia del populismo y lo positivo de la dolarización, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo cree que se implementaría la dolarización en Argentina? ¿Cómo sería ese primer tránsito hasta que la dolarización se establece? Luego, si le parece, ver cómo serían las proyecciones a largo plazo, las ventajas y desventajas que traería. ¿Cómo nos podría sintetizar, para legos y una audiencia que no es experta en economía, cómo sería en Argentina el 10 de diciembre esa eventual dolarización?

La primera aclaración es que yo no creo que uno pueda dolarizar el 10 de diciembre. Si se puede o no dolarizar y el momento de hacerlo dependerá de lo que pase en la economía en los próximos meses.

Hay dos escenarios posibles: uno donde llegamos como estamos ahora, es decir, que proyectamos status quo hasta diciembre y que con un artificio mágico Sergio Massa consigue que nada explote. Y otro sería que entremos en una hiperinflación en las próximas semanas o meses.

¿Qué probabilidad le asigna a uno y otro escenario?

Difícil evaluarlo. Lo que puedo decir es que las probabilidades del segundo escenario aumentaron considerablemente en las últimas semanas.

"Dólar Milei": el candidato lo calcula en $480 pero las consultoras creen que puede llegar a $10.000

¿Es mayoritario?

Me inclinaría a decir que sí. Me cuesta creer, a menos que el Fondo Monetario le de un fuerte respaldo, que será muy difícil, porque la situación es insostenible.

La idea de seguir endeudando al Estado para traer dólares y que el Banco Central los rife a $220, cuando el mercado dice que valen $450 o lo que fuera, es como mínimo una malversación de los fondos públicos. Es como si yo le dijera que “¿por qué no vende las acciones de YPF a la mitad de su valor?”. Es decir, ¿por qué vende los dólares a mitad del valor? Es absurdo.

Hoy todo depende del Fondo y este sabe que hay que devaluar. Incluso en el informe de abril dice que el tipo de cambio, por lo menos, lo lógico es que estuviera 25% por encima de lo que está, según el Fondo hace un mes. Las estimaciones de los privados serán distintas.

Vouchers educativos: cómo funciona el sistema que propone Milei

Estamos en un régimen que viene de tres años y medio de cepo cambiario, restricciones a los movimientos de capitales, retrasos tarifarios, Precios Justos, Precios Cuidados, controles y regulaciones de todo tipo, o sea, que la estructura de precios relativos de la economía está totalmente distorsionada y no lleva a que la economía pueda funcionar eficientemente.

No sustenta el crecimiento a mediano y largo plazo porque los precios claves de la economía está totalmente distorsionados, no hay incentivos a las exportaciones, producción de energía para decir dos casos que son sectores que evidentemente tienen que crecer para que la economía crezca.

Lo primero que tenemos que entender es que con este régimen y la estructura de precios relativos de este no vamos a crecer, entonces, el principal dilema que enfrenta la estabilización de la economía argentina, independientemente de que se decida de ir por el camino de una dolarización o cualquier otro plan y reforma monetaria que a uno se le pueda imaginar, es que hay que salir del esquema actual.

José "Pepe" Mujica: "La sociedad argentina se autodestruye por esta locura del cambio"

Algo que es traumático porque cuando uno retrasa las variables durante tanto tiempo, cada día que las retrasa se hace más difícil ir a la normalidad, porque el ajuste es más grande.

Entonces, cuando uno está en la situación actual, con una inflación del 7% u 8% mensual, la historia argentina demuestra que en ese contexto una devaluación empuja fácilmente a la economía a la hiperinflación, o sea, el gatillador es la devaluación.

Hay que comprender que la dolarización es uno de los posibles caminos para estabilizar la economía, no el único. Junto a Nicolás Cachanosky, que es coautor del libro "Dolarización: una solución para la Argentina" y no "la" solución, dejamos en claro que hay otras posibles soluciones.

Dólar hoy: el blue sigue a la baja a la espera de qué decidirá el BCRA respecto a la tasa

Cualquier plan de estabilización enfrenta el dilema de la estructura de precios relativos y cómo hacer la transición desde un régimen inviable a uno más viable. El otro problema es que también, luego de esta transición, cualquier plan de estabilización tiene que resolver otros dos problemas: déficit fiscal y el déficit cuasifiscal.

Este último no se puede resolver de una manera que resulte en la confiscación de depósitos o daño patrimonial a los bancos nuestros país no tiene un mercado de capitales, es un mercadito mínimo que financia al sector público.

Si hacemos una solución a lo Plan Bonex, lo que vamos a hacer es provocar un daño enorme a la actividad económica y que va a complicar la salida del marasmo en el que nos encontramos.

Dónde hay un mango, viejo Bonex

Lo que quiero decir es que cualquier plan de estabilización como lo puede ser la dolarización, convertibilidad con el real, moneda o lo que sea tendrá que transicionar a una estructura de precios relativos más razonable y eso será traumático. Y la cuestión es si esa transición comienza en algún momento de acá a octubre o si llegamos con el límite, con todo atado con alambres y el que asuma el 10 de diciembre tendrá una bomba que le explotará.

Hay que entender que no se puede pasar de este régimen a otro, especialmente por la dolarización porque esta implica fijar todos los precios en dólares, por lo que si fijo todos los precios en dólares, pero esa estructura de precios es una totalmente inadecuada para que la economía crezca, le pongo un CUSE que le dificulte buscar un set de precios relativos que le permita funcionar de manera óptima.

¿Cómo sería ese interregno entre una transición que se produce a partir del 10 de diciembre porque Massa logra milagrosamente aterrizar el avión como está hoy o una transición en la que antes del 10 de diciembre se produce una devaluación y un aceleramiento de la inflación?

Si el escenario fuera el que se produce una devaluación ahora y con esta se destapa la olla será más fácil la implementación de cualquier plan de estabilización, incluyendo la dolarización.

Emilio Pérsico aseguró que Sergio Massa les pidió "apretar a los empresarios" para bajar precios

¿Por qué?

Porque la estructura de precios relativos va a estar mejor de lo que está ahora.

¿No sería más lógico que hacerlo más ordenadamente, si se construye desde un plan al inicio estructurado que si lo produce de manera desordenada el mercado per se?

No estoy hablando de lo que sería más lógico, sino que de los escenarios posibles.

Las probabilidades de una devaluación

¿Qué sería mejor a su juicio?

Creo que el Gobierno ante este problema debería buscar la manera más ordenada de resolverlo. Hay que devaluar, ajustar las tarifas sin lugar a dudas.

La dolarización en Argentina significa reconocer una realidad, que es que la economía está muy dolarizada y el ahorro de los argentinos está en dólares. A veces charlo con economistas que dicen que no está tan dolarizada porque pagan el garage en pesos. Y claro, porque no tendría sentido ir por un billete de 100 dólares y pagar el estacionamiento.

Leopoldo Moreau: "Algunos dicen que no la quieren a Cristina Kirchner, pero que es la única que nos puede sacar del quilombo"

Cuando una empresa argentina quiere hacer una expansión de sus plantas se endeuda en dólares porque no hay mercado de pesos a largo plazo. Cuando el Estado se tiene que endeudar a largo plazo también se endeuda en dólares. El 55% de la deuda de este está denominada en dólares.

Si no estuviéramos dolarizados, nadie estaría hablando del dólar a $450 o lo que sea. Estamos obsesionados con el dólar porque destruyeron el peso. La dolarización significa reconocer una realidad porque ésta lo que hace es dificultar la política económica del Gobierno, ya que al estar dolarizados todas las herramientas de política económica tradicional tiene menos efectividad.

La gente está anclada al dólar y la realidad es que si desde enero hasta hoy medimos la inflación en dólares, es decir, tomamos la inflación argentina y la comparamos con el tipo de cambio libre el país no tiene inflación, lo cual también nos da una pauta que a la largar o a la corta la devaluación del peso llega a precios, van de la mano.

Un exfuncionario del FMI pidió privatizar Aerolíneas: "Este Gobierno se acercó solo al precipicio"

Reconocer el hecho significa que el Estado diga por ley "a partir de hoy, el dólar es moneda de curso legal y tiene poder liberatorio en todo el territorio del país", esto no significa que no haya pesos.

En Ecuador, era Jaime Nebot que venía impulsando la dolarización y Jamil Mahuad logró dolarizar porque consiguió su apoyo. Entonces, allí la ley dice "a partir de ahora la única moneda de curso legal en este país es el dólar y usted tendrá nueve meses o un periodo de tiempo determinado para entregar todos los sucres que tiene su bolsillo".

Lo que pasó durante nueve meses fue, de facto, una economía bimonetaria en la circulaban tanto los sucres como los dólares, esto es importante porque hay toda una noción que es que con una dolarización, al día siguiente uno tiene que desembolsar miles de millones de dólares para comprar todos los pesos en dólares y no funciona de esta manera.

Tetaz: "En Venezuela se produjo la dolarización que Milei quiere acá y tienen un nivel inflacionario altísimo"

Siendo forzoso el canje, en Ecuador, tomó nueve meses. A los tres meses de haber dolarizado solo 20% de los sucres en circulación se habían dolarizado.

El Salvador, que dolariza un año más tarde, el gobierno adopta otro camino y dice "vamos a tener dos monedas: el dólar y los colones, y el tipo de cambio es el del mercado, por lo que se dolariza al mismo tiempo del cambio de mercado" de hace cinco años que tenía el país.

La ley de El Salvador menciona que "todo el dinero cambiario se dolariza, pero los colones y los dólares van a circular simultáneamente a un tipo de cambio que fijamos por ley y que era el tipo de cambio del mercado".

Con el paso del tiempo, la gente en el El Salvador se dolarizó voluntariamente, es decir, al depositar sus colones en los bancos, éstos se dolarizaban y a los tres años de haber dolarizado solo quedaban en circulación 11% de todos los colones que se habían emitido al 1 de enero de 2001.

Santiago Cúneo propone seguir el modelo de Bukele en Argentina

Por caminos distintos, ambos países llegan al mismo lugar que quiere decir que la gente termina dolarizando.

Los ejemplos de la dolarización en la región

¿Lo que plantea es que tendría que ser un caso más parecido al caso de Ecuador, a lo largo de nueve meses, durante el 2024?

Es más adecuado a la realidad argentina el modelo de El Salvador, que es uno en el cual se dolariza el dinero bancario, se fija el tipo de cambo que tiene que ser de equilibrio en un mercado que no tenga ni cepo cambiario ni restricción a los movimientos de capitales, es decir, un tipo cambio en el que la oferta y la demanda de dólares establezcan ese precio de equilibrio. A ese tipo cambio la gente es indiferente entre tener pesos o dólares.

En el caso de Ecuador, un mes antes de que se hiciera costaba 7.000 sucres un dólar y la tasa de cambio fue 24.000 sucres. ¿Cree que la tasa de equilibrio en Argentina es como dice el FMI del 25% más que el dólar oficial de hoy, es decir, un dólar de $280 o $290 o el dólar libre de $480?

En Ecuador, un mes antes no eran 7.000 sucres, sino que un año antes eran cerca de 8.000 sucres. Lo que si sucedió es que el sucre se devaluó demasiado y cuando se hizo la dolarización fue a 25.000 sucres por dólar, y como consecuencia, y para dar una idea, en 1999 que fue el año previo a la dolarización, los precios e índice de precios de consumidor subieron 61%, el tipo de cambio aumentó 283%, por lo que se hizo la dolarización a un tipo de cambio real muy alto.

Domingo Cavallo le baja el pulgar a la dolarización que propone Milei: "No es el momento"

La inflación en Ecuador en 2000 fue 100%, es decir, fue más alta el año después de la dolarización que el año anterior.

Pese a la dolarización, la inflación subió en Ecuador

Lo que dice es que el mes de enero era 14% la inflación y que si se la proyectaba en el año iba a ser más de 200%, o sea que venían en una aceleración sin parar.

Ecuador estaba en el default de la deuda Brady, tenían un sistema bancario en el que habían quebrado ocho de cada 10 bancos, los depósitos estaban congelados, el índice de pobreza llegaba al 60%, la inflación se estaba disparando, Mahuad estaba en jaque y era un presidente que ya no contaba con poder político y a los 10 días de anunciar la dolarización es derrocado por un golpe de Estado.

Por lo que la situación de Ecuador el 10 de enero del 2000 era una situación crítica y el tipo de cambio en ese momento reflejaba una serie de cuestiones que no eran necesariamente económicas, sino que también tenían que ver con lo político.

Guido Zack: "La dolarización es indeseable e impracticable"

Pasando a Argentina, si la dolarización si se aplica tiene que ser una parte de un programa mucho más amplio de reformas estructurales de reducción del gasto público. Hay gente que dice "si vamos a hacer esa reforma, ¿para qué queremos la dolarización?" y la queremos por la misma razón que se dio la convertibilidad.

La reforma madre es eliminar la inflación, la cual el Gobierno debe eliminar para poder concentrarse en hacer todas las otras porque la reforma monetaria es distinta de las otras y tiene efecto a partir de mañana, mientras que la reforma del gasto público, el Estado, las regulaciones y todo eso es un proceso que lleva tiempo.

El tema fiscal requiere que todos los años el Gobierno tenga que negociar presupuestos en el Congreso y a los dos años tiene que tener una elección. La historia argentina demuestra que el presidente que reduce la inflación es votado mayoritariamente.

Ricardo Alfonsín logró ganar Buenos Aires en el '85 porque con el Plan Austral eliminó el espectro de hiperinflación en la que estábamos en junio de ese año y la gente lo votó. Luego, cuando no logró doblegar la inflación dejó de votarlo.

A 20 años de las elecciones del 2003: Menem lo hizo

Con Carlos Menem pasó algo similar. Las reformas más importantes de él ocurren a partir de 1991, es decir, a partir de la convertibilidad, o sea, todo el programa de desregulación se puede hacer porque se elimina la inflación.

Si un gobierno no elimina la inflación, difícilmente pueda hacer todas las otras reformas porque la gente no vota un candidato que promete abrir la economía, reformar el régimen laboral, reducir el gasto público, pero la gente vota por alguien que elimine la inflación.

Cómo se construye un proceso de dolarización

La implementación no sería de un día para el otro, sino que sería a lo largo de un proceso como en el caso de El Salvador que podría llegar a durar más de un año.

La transición puede durar más de un año, la dolarización se hace un día para el otro. Se aprueba una ley y dice "a partir de hoy, el dólar es moneda de curso legal a un tipo de cambio de mercado". Hoy no sabemos cuál es el tipo de cambio de mercado porque tenemos un cepo cambiario, múltiples tipos de cambio, etc.

De esta manera, hacer cálculos por los números de hoy no tiene ningún sentido porque no vamos a dolarizar hoy, ya que no podemos y no tendría sentido hacerlo hoy con esta estructura de precios relativos.

Lousteau chicaneó a Milei y su dolarización: "Es un populista"

Por eso es que cuando se haga la dolarización se hace un día para el otro. Se fija el tipo de cambio, la gente y el sistema bancario se dolarizan de un día para el otro. Desde entonces, la economía funciona con un sistema bancario en dólares y en moneda papel habrá dólares y pesos.

Hoy la circulación monetaria del país al tipo de cambio contado con liqui es 10.000 millones de dólares aproximadamente. Esto quiere decir que el Gobierno no tiene que desembolsar 10.000 millones. Recordemos que para Argentina, si se miran los últimos 10 años, las reservas netas promedio a dólares de marzo de 2023 fueron 20.000 millones dólares.

Ahora no tenemos reservas y el hecho de que no tengamos reservas es consecuencia directa de las políticas económicas que se aplicaron desde diciembre del 2019, no es una limitación estructural de la economía, sino que de las políticas económicas populistas.

No confundamos lo que es coyuntural con lo que es estructural. La Argentina puede dolarizar, de hecho, se fue dolarizando a lo largo del tiempo y de forma espontánea porque la gente trajo dólares y Argentina, si se miran las estadísticas de Estados Unidos, es uno de los países donde más dólares físicos circulan en la economía.

El FMI no avalaría la dolarización que propone Milei, según un ex director

La transición económica que se debe atravesar

Nos quedó claro que esa idea que tiene la gente de que al día siguiente que se dolariza no hay pesos por la calle y son dólares no sería, sino que habría todo un proceso de transición en el que el dólar es la moneda de curso legal, pero al mismo tiempo los pesos siguen funcionando durante cierto tiempo de manera simultánea.

Lo importante es que el sistema bancario está 100% dolarizado, ya no hay cuentas en pesos. Eso tienen en común El Salvador y Ecuador, lo que varía en uno y otro caso es la imposición y la eliminación de una moneda local.

Nosotros creemos que en Argentina el modelo salvadoreño tendría más sentido que el modelo ecuatoriano.

Le preguntaba a Mahuad y él me reconocía que la economía ecuatoriana no creció, sino que lo hizo menos que el resto de sus vecinos y al mismo tiempo la falta de industria que había en Ecuador tampoco se resolvió. ¿Cuál es su visión de qué consecuencias a largo plazo produciría ya no la estabilidad sino en el crecimiento del país?

Lo de que la economía ecuatoriana no creció es falso, es decir, si uno toma desde el 2000 hasta hora la economía tuvo un crecimiento PBI per cápita de 1,1% y una inflación promedio de 4%. Si me dice que voy a tener un plan económico que a Argentina le dé, por los próximos 22 años, esa combinación de inflación y crecimiento la aceptaría.

Werner: "Argentina debería restablecer la confianza en el peso"

Es menos de lo que creció el mundo la ecuatoriana.

Ecuador, si es comparado con Colombia y Perú, creció menos.

Argentina y Ecuador tienen algo en común en los últimos 20 años, que es 10 años de populismo. Es más, nuestro país tuvo más de esa cantidad. Acá fue el kirchnerismo y en Ecuador fue Rafael Correa desde el 2007 hasta marzo de 2017 que durante su Gobierno hizo todo lo posible para desdolarizar y siguió una política de expansión del gasto público, déficit fiscal y de degradación del sistema bancario tremenda.

Ecuador no creció por los 10 años de populismo de Correa y los dos años de defaults que se hicieron gracias al populismo que el primero en 2008 y el segundo en el 2020, consecuencia directas de las políticas que siguió Correa.

Arbizu: "La única forma posible de dolarizar es a través del Espíritu Santo"

Si uno observa Argentina y Ecuador, la conclusión más elemental que uno saca es que la dolarización no elimina el riesgo de populismo pero le baja el costo. A nosotros el populismo nos costó mucho. Los ecuatorianos dicen que Correa revirtió las reformas, el país no creció tanto, pero que prefieren estar como están con el dólar que haber estado con el populismo y moneda propia, ya que si hubiera estado con este movimiento y moneda propia seguramente estarían como estamos nosotros ahora.

Si quiere agarrar un país dolarizado al que le fue mejor el ejemplo es Panamá, ya que fue el país que tuvo la mejor performance macroeconómica en Latinoamérica en los últimos 25 años en términos de inflación y crecimiento del PBI per cápita. Ecuador creció, se han diversificado sus exportaciones, las cuales son mayores que las que tiene Argentina.

Nosotros estamos más dependientes del complejo sojero. Tenemos una sequia y el país entra en una especie de estado de crisis porque estamos tan dependientes de los dólares que genera el sector agro. En Ecuador, en los últimos 20 años, es el sector de exportaciones no tradicionales y la industria también exporta, aunque el tamaño de la industria es menor que el de Argentina.

La economía argentina se estanca ante una inflación que superó el 100%

Ecuador logró reducir la pobreza, indigencia, la gente puede sacar créditos hipotecarios a largo plazo, ahorrar en dólares.

Está claro entonces que lo que plantea es que al día siguiente todos los pesos dejan de circular y circulan todos, es un proceso de transición, independientemente de que sí se dolarice el sistema bancario y el dólar sea la moneda de curso legal.

Y tampoco es que por que se dolarice se solucionan todos los problemas porque puede haber populismo con dolarización también, se pueden aumentar los impuestos, la deuda, se puede entrar en default, etc. No es que la dolarización elimina la posibilidad de malos gobiernos, sino que reduce el costo.

En Ecuador, el último año antes de la dolarización la inflación creció la tercera parte de lo que se había devaluado la moneda, el dólar había aumentado 283% contra la inflación que era de un tercio de eso, o sea, una anticipación del valor del dólar a lo que se presuponía que iba a hacer. ¿Cree que este dólar de $480 es eso mismo que sucedió en Ecuador, o sea, que la dolarización no tendría que ser a $480 a moneda de hoy, sino que algo más cercano a $300 o cree que para que esto funcione tendría que ser un dólar alto?

Le quiero decir a fin de diciembre del 1999 la inflación de Ecuador fue 60,7% y a fin de diciembre del 2000 fue 91%.

Milei anticipó que "la educación dejará de ser gratuita" y encendió una nueva polémica

Con respecto a cuál es el precio de equilibrio del dólar, hoy están totalmente distorsionado por la inestabilidad e incertidumbre política de Argentina. Si uno mira el tipo de cambio real de equilibrio que quieren calcular los economistas, que es el tipo de cambio real de equilibrio, es aquel que nos permite tener la cuenta corriente al balance de pagos financiables sin problemas o en equilibrio.

¿Cuáles serían?

Si se mira históricamente, es difícil porque no hay una solución matemática al problema. Creer que es una solución matemática es complejo porque el tipo de cambio real también depende de la productividad de la economía y de un montón de cosas. Generalmente el mercado nos da una buena aproximación.

Si tuviéramos un gobierno con políticas sensatas el tipo de cambio de equilibrio estaría más cerca de $350 que de $450, eso es lo que yo pienso.

¿La solución mágica es dolarizar?

Aprender de los aciertos y errores del pasado

¿Quiere agregar algo más?

En lo que nosotros insistimos es que tenemos un problema muy grave y es que somos el único país del Cono Sur que tuvo hiperinflación y que no aprendió la lección, seguimos empeñados en tropezar con la misma piedra.

Si viviera en Perú o en Chile no estaría proponiendo una dolarización, digo que está dentro del menú de las opciones subóptimas a las que nos empujó el populismo en Argentina, es la solución subóptima que tiene más chances de éxito.

No estoy diciendo que será un éxito, solamente que seguramente tiene más chances de éxito que cualquiera de las otras que se están barajando que conocemos, algunas no las conocemos porque supuestamente solo las vamos a conocer si el candidato gana.

Jorge Remes Lenicov: "La dolarización es una mala idea"

Entonces, lo que es importante de quienes aspiran a ocupar cargos públicos en el próximo gobierno es que en vez de chicanas es un análisis serio de estas alternativas. Entiendo que para un gobierno entrante con esta situación quizá no es conveniente dar demasiados detalles de lo que planea hacer, soy consciente de que eso es así porque uno no puede anticipar todas las medidas que tomará.

Por lo menos a puertas cerradas debería haber un debate razonado sobre esa cuestión.

BL JL